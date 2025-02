Madre de adolescente abusada sexualmente por su profesor en Bogotá reveló detalles del caso: “Encerraba a sus víctimas”

Debido a las agresiones sexuales de las que fue víctima, la adolescente intentó suicidarse - crédito Sergio Acero/Colprensa

Una menor de 16 años denunció que, cuando tenía 14, fue violentada sexualmente por un profesor de Tecnología de una institución educativa de Bogotá. Los hechos se registraron en mayo de 2022, según relató Sandra Rodríguez, la mamá de la menor de edad, en el pódcast Más Allá del Silencio. Su hija fue quien le informó sobre lo que había pasado, asegurando que el docente, cuyo nombre no ha sido revelado, la estaba haciendo sentir incómoda.

“Ella a la salida del colegio me dice: ‘Mamá, este profesor me está molestando, me colocó la mano debajo de la falda”, contó la mujer.

En ese momento, acordó con su hija no hacer público lo ocurrido, pero insistió en que debía contarle si un evento similar volvía a repetirse. Pues, la mamá buscaba evitar tener problemas en su trabajo, puesto que tenía un empleo en la misma institución. No obstante, al comentar los hechos a una compañera, esta le advirtió que debía hacer una denuncia, pero se abstuvo de seguir sus recomendaciones.

“Ella me dio consejos y yo no los quise escuchar. Hoy en día digo, si la hubiese escuchado, mi vida quizás sería diferente”, afirmó en el pódcast.

La menor de edad fue víctima de varias agresiones sexuales en el baño del colegio, perpetradas por el profesor - crédito AFP

Meses después, en octubre, su hija volvió a ser agredida por el docente y los estudiantes se movilizaron al interior de la institución exigiendo respeto por los menores de edad. En medio de las protestas, Sandra Rodríguez, vio que su hija estaba llorando. Al preguntar por el motivo de sus lágrimas, la adolescente confirmó que, estando en el baño del colegio, el profesor la había agredido sexualmente.

“Me dijo: me hizo de todo”, afirmó.

Inmediatamente, acompañó a su hija para que recibiera orientación e instauró una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación. Pero, las consecuencias de lo ocurrido se hicieron cada vez más evidentes: la menor tuvo que pasar por un tratamiento psiquiátrico e intentó suicidarse. “Fue una niña que tuve que ver tirada en el baño, horas enteras, llorando”, detalló.

El proceso penal, además, se estancó. El caso fue archivado y el procesado quedó libre por vencimiento de términos. Esto, pese a que hubo más denuncias de otras estudiantes, que relataron sus casos de agresiones sexuales perpetradas, presuntamente, por el hombre en cuestión. De hecho, según explicó la mujer, el señalado criminal tenía un modus operandi que implementó, al parecer, durante años: “En un salón él encerraba a sus víctimas, echaba llave, en el cuarto las encerraba”.

El docente quedó libre por vencimiento de términos - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, al menos cuatro alumnas fueron violentadas por el agresor que, además, intentaba impedir que las víctimas denunciaran los hechos por medio de ofrecimientos económicos. “Interceptaba a las víctimas al terminar las clases, las llevaba a la fuerza a un cuarto contiguo a la sala de informática y las sometía a distintos vejámenes sexuales. Los testimonios obtenidos permitieron establecer que a varias de las niñas les habría ofrecido dinero para que no lo denunciaran”, informó la Alcaldía de Bogotá, referenciando los datos aportados por la Fiscalía en diciembre de 2022, cuando el hombre fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según Sandra Rodríguez, su hija estuvo supeditada a las exigencias del profesor durante seis o siete meses, en los que, incluso, llegó a maltratarla físicamente y a intimidarla para evitar que hablara sobre las agresiones de las que estaba siendo víctima. “Me decía: ‘Mamá, tú no tienes ni idea de lo que yo viví con este señor, las cosas que me hizo hacer encerrada en ese cuarto. Llegó a pegarme, me amenazaba, me obligaba a mandarle fotos’”.

El profesor, judicializado en 2022, llevaba varios años agrediendo sexualmente a sus estudiantes - Crédito Colprensa

Los viernes eran los peores días de la semana, porque el señalado agresor obligaba a la menor a “hacer cosas horribles”, de las cuales no entregó detalles. En consecuencia, en muchas ocasiones, su hija llegaba a su casa evidentemente afectada, vomitando y asegurando que los viernes eran “horribles” para ella.