Gustavo Petro aseguró que se siente infeliz en la Casa de Nariño y Vargas Lleras les respondió: “Nos ha hecho muy infelices a 50 millones de colombianos”

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder de Cambio Radical - crédito Colprensa

En una reciente entrevista con el diario El País, el presidente Gustavo Petro expresó su malestar y descontento con su experiencia en la Casa de Nariño, calificando su estadía como una “infelicidad absoluta” y un “sacrificio”.

En sus declaraciones, Petro reveló que la principal estrategia de sus opositores fue atacar a su familia, lo que, según él, buscaba desestabilizar sus lazos sentimentales y su bienestar emocional. El mandatario también manifestó su desagrado con la Casa de Nariño, comparándolo con una “mala imitación francesa” y sugiriendo que el lugar está lleno de “fantasmas”.

“Esto es de una infelicidad absoluta. Es un sacrificio. Lo primero que trataron de destruir fue a mi familia. Quisieron destruir los lazos sentimentales porque un hombre sin lazos sentimentales se vuelve duro, malo, y yerra. Me aislé. Este palacio (Casa de Nariño) una mala imitación francesa, no me gusta ni cinco. Debe estar lleno de fantasmas. Tengo ganas de traer a un experto en estas materias. De todos modos, cuando la gente me abraza, me siento recargado”, aseveró Petro al citado medio.

En respuesta a estas palabras, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras expresó su desaprobación, sugiriendo lo siguiente: “¡Qué tal Petro, se siente infeliz! Qué pensarán los 50 millones de colombianos a quienes, en realidad, nos ha hecho muy infelices”.

Pronunciamiento de Germán Vargas Lleras sobre las declaraciones de Gustavo Petro - crédito @German_Vargas/X

La crítica de Vargas Lleras refleja el descontento de una parte de la opinión pública con el gobierno de Gustavo Petro, quien continúa enfrentando desafíos tanto en su gestión interna como en la relación con la oposición.

Detalles de la entrevista

Gustavo Petro también abordó en la entrevista con El País varios temas que han marcado su gestión, desde los problemas familiares hasta las dificultades políticas que enfrenta su gobierno.

Gustavo Petro expresó su frustración con la situación interna del país, señalando que en Colombia “hay que vivir para lo bueno y lo malo”, y detalló cómo la infiltración del narcotráfico en su campaña presidencial afectó sus esfuerzos por gobernar. El mandatario recordó que, al descubrir la infiltración de un contrabandista en su campaña, pidió la devolución del dinero involucrado, y afirmó que incluso se grabó un video documentando el proceso.

Gustavo Petro expresó su frustración con la situación interna del país, señalando que en Colombia “hay que vivir para lo bueno y lo malo” - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la mención de su hijo, quien ha sido el centro de controversias. Petro reconoció que su hijo cometió un error, pero aseguró que la presión mediática y política ha sido desproporcionada. Atribuyó parte de esta persecución a un intento de “destruirlo” a través de su familia, y afirmó que la situación refleja un conflicto familiar más profundo.

Petro también abordó las críticas a su gobierno y la polarización política en el país. En relación con la exdirectora de la revista Semana, Vicky Dávila, el presidente sugirió que ella tiene intereses políticos detrás de su actitud hacia su administración, comparándola con el fenómeno de Javier Milei en Argentina. Aseguró que Dávila busca que su gobierno fracase para capitalizar políticamente. “Vicky quiere ser Milei”, dijo Petro, refiriéndose a la extrema polarización que podría generar un impacto negativo en Colombia.

El presidente también reflexionó sobre el futuro político del país. Para él, la solución no pasa por una única fuerza política, sino por un “frente amplio” capaz de abordar los problemas sociales y económicos que enfrenta Colombia. Afirmó que las transformaciones que necesita el país no se darán administrando el capitalismo, un sistema que considera “moribundo”. “Si no lo logramos, haremos de Colombia un territorio de cementerios”, advirtió, subrayando la urgencia de implementar cambios significativos.

Gustavo Petro también reflexionó sobre el futuro político del país. Para él, la solución no pasa por una única fuerza política, sino por un “frente amplio” - crédito Fernando Vergara/AP

En cuanto a la acusación de lawfare y las críticas a su manejo del poder, Petro fue tajante. Denunció que la verdadera pelea política no es contra el excongresista Armando Benedetti, sino una estrategia para desviar la atención de los problemas más importantes que afectan a su gobierno.

Según Petro, “todos hacen tráfico de influencias”, y cuestionó las prioridades de los medios y la oposición al centrar el debate en Benedetti en lugar de abordar las cuestiones fundamentales que enfrenta el país.