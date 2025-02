De hoja común a reliquia millonaria: la broma del año con Shakira y su paso por Barranquilla

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Samuel Beleño narró con ironía cómo adquirió la hoja más cara de Colombia, ahora enmarcada y con certificado de autenticidad - crédito samuelbeleno_/Instagram

El regreso de Shakira a Barranquilla no solo reavivó el orgullo local por la estrella mundial, sino que desencadenó una serie de episodios insólitos que van desde tintos bautizados en su honor hasta el surgimiento de lo que se podría llamar el “mercado de recuerdos shakirescos”.

En el centro de esta historia está una hoja de almendro que, al haber sido pisada por la cantante durante una foto en muro de una casa, pasó de ser un simple elemento del paisaje a convertirse en una “reliquia” enmarcada, con precio millonario incluido.

Todo comenzó con una fotografía aparentemente inocente en la que Shakira, en un breve descanso durante su participación en la Guacherna, se sentó con sus hijos en el bordillo de una residencia común y corriente.

Disfrazados de marimondas, la barranquillera y su familia posaron para la posteridad, sin sospechar que este acto cotidiano desataría una ola de especulaciones económicas.

El creador de contenido Samuel Beleño mostró orgulloso la hoja que compró, asegurando que fue la pisada por Shakira durante su visita a Barranquilla - crédito samuelbeleno_/Instagram

La dueña del inmueble no perdió tiempo y empezó a cobrar a los curiosos que querían replicar la postal, pero lo más insólito fue su decisión de poner a la venta una hoja que Shakira pisó en ese momento. Aunque inicialmente la dueña del bordillo pedía entre uno y dos millones de pesos por la hoja, parecía que no encontraría comprador; sin embargo, contra todo pronóstico, apareció un cliente: el creador de contenido de humor Samuel Beleño.

Según explicó Beleño en sus redes sociales, adquirir la hoja era casi un acto de fe, dado que no tenía pruebas científicas de que fuese la hoja exacta, pero las palabras de la vendedora fueron suficientes para convencerlo.

La hoja más cara de Colombia: ahora enmarcada y con “certificado”

En un tono irónico, Beleño narró su experiencia en un video: “No me lo van a creer, pero acabamos de comprar la hoja que pisó Shakira. Y para cerrar el negocio, le dijimos a la señora que nos diera una constancia escrita de que esta es la única hoja que pisó Shakira y que nadie más pueda reclamar lo mismo. Por eso ahora la tenemos enmarcada, lista para mostrarle al mundo que la hoja ya no vale un millón, sino cinco.”

El influenciador no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre la forma en que un objeto insignificante adquirió valor gracias al breve contacto con el pie de la cantante.

“Shakira pisó una hoja y ahora cuesta un millón de barras. Solo le bastó estirar la pierna para darle valor al almendro. Impresionante”, agregó.

La hoja de almendro pisada por Shakira, ahora una 'reliquia' enmarcada, se convirtió en un objeto de deseo con un precio millonario - crédito samuelbeleno_/Instagram

El bordillo y la hoja: ¿nuevas atracciones turísticas?

Este fenómeno no se limitó a la hoja, pues el bordillo en el que Shakira posó también fue señalado en Google Maps como un “lugar de interés” en la capital del Atlántico, y un sinfín de seguidores comenzaron a peregrinar hacia la casa para replicar la foto viral.

Aunque la propietaria del inmueble no confirmó estar vendiendo el bordillo, Beleño, fiel a su estilo humorístico, le ofreció “cinco millones de bolívares” por él.

Un fenómeno que traspasa las redes sociales

La compra de la hoja que pisó Shakira generó una avalancha de comentarios en redes sociales, por lo que algunos usuarios se unieron a la burla, hablando de “Shakicoin” o comparando el bordillo con otros objetos curiosos del imaginario costeño.

Otros destacaron la creatividad de Beleño para transformar un suceso anecdótico en una pieza de contenido viral.

El bordillo en el que Shakira se sentó se convirtió en un "lugar de interés" en Google Maps, atrayendo a seguidores que buscan replicar la foto viral - crédito samuelbeleno_/Instagram

“Esas hojas de mango están buenas primo”, “El mango estaba pasao” y “Shakira no pudo escoger un bordillo mejor, se le ocurrió sentarse en el más llevado de la cuadra” fueron algunas de las respuestas más comentadas en las plataformas digitales.

Lo cierto es que el suceso, aunque trivial, puso en el foco no solo a la artista, también a la capacidad del público barranquillero para reírse de sí mismo y de sus propias ocurrencias.