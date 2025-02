Petro volvió a lanzar pulla por polémica canción de Karol G y otros artistas: “No es lo mismo atraer turistas a través de +57″

El presidente cuestionó la influencia de canciones como+57 en el turismo colombiano - crédito montaje @gustavopetrourrego @karolg / Instagram

El turismo en Colombia sigue aumentado. Según un análisis llevado a cabo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, soportado en datos de Migración Colombia, entre enero y diciembre de 2024 llegaron 6.696.835 visitantes no residentes al país, lo que representa un incremento del 8,5% con respecto a 2023, cuando arribaron 6.170.221 viajeros al territorio nacional.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, las cifras muestran un importante avance en materia turística, aunque hace falta mejorar todavía más para incrementar el número de visitantes. Asimismo, aclaró que el país debe tratar de velar por la calidad del turismo que tiene, es decir, el tipo de turistas que pisan suelo colombiano. Esto, teniendo en cuenta la problemática que hay en algunas zonas del territorio, en donde extranjeros llegan para cometer delitos, generalmente relacionados con violencia sexual.

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums son los artistas responsables de la canción +57, que fue criticada por su letra alusiva a la sexualización de menores de edad - crédito @karolg/Instagram

En declaraciones que dio el 26 de febrero de 2025 en la Vitrina Turística-Anato, hizo alusión a la influencia que tiene la música en la percepción que tienen del país desde el extranjero y, por ende, en el turismo. Se refirió específicamente a la canción +57 (de Karol G y otros reconocidos artistas), que generó indignación por su letra, en la que, según denunciaron, se sexualizaba a las adolescentes de 14 años. “No es lo mismo traer turistas, me disculpan aquí lo que voy a decir aquí, a través de +57, que a través de la música real y el arte colombiano. No es lo mismo”, aseveró el primer mandatario.

En ese sentido, explicó que el país debe ser capaz de atraer a personas de otras naciones por medio de su cultura y de su naturaleza. Desde su perspectiva, “el cuerpo” no debe ser tomado como un atractivo turístico, por lo cual la sociedad colombiana debería formarse, para evitar la “degradación”, algo que se evidencia, por ejemplo, en la conducta de padres y madres de familia, que entregan a sus hijas a extranjeros.

En ciertas ciudades de Colombia está presente la problemática de la explotación sexual, en la que están involucrados algunos extranjeros - crédito Alcaldía de Medellín, Getty Images y Sergio Acero/Colprensa

Asimismo, aprovechó para referirse a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que duró apenas unas horas y que por poco genera graves afectaciones económicas. Pues, el presidente norteamericano Donald Trump deportó a migrantes colombianos indocumentados y Petro se negó a aceptarlos hasta que no fueran trasladados en condiciones dignas (sin estar esposados). Cuando ambos mandatarios anunciaron un incremento arancelario a manera de represalia, la situación fue resuelta a través de la diplomacia.

No obstante, según el presidente de Colombia, tenían pensada una estrategia adicional en caso de que la problemática con el país norteamericano se mantuviera, relacionada con el turismo y la explotación sexual. “Menos mal Trump no quiso insultarme más porque yo ya iba a decir: yo ya sé qué hacer. Pero hay que hacerlo, puede ser también un tema de Policía: aquí no pueden venir depredadores sexuales ni se puede estimular la depredación sexual, eso no es turismo, eso es crimen”, afirmó.

El primer mandatario Gustavo Petro se refirió a la crisis diplomática que derivó de sus diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de migración - crédito Kevin Lamarque/Reuters

En todo caso, explicó que uno de los puntos que ha contribuido a la exaltación de la belleza del país, en materia de cultura y naturaleza, fue la Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca). Los logros que se obtuvieron con la participación de Colombia en el importante evento internacional deberían replicarse en otras ciudades.

Sin embargo, aclaró que para garantizar un turismo fuerte y efectivo, se deben resolver problemáticas que aquejan a los territorios. Algunos, por ejemplo, padecen las consecuencias de la carencia de agua potable; esa situación podría agravarse con el incremento de visitantes. Una de las ciudades que enfrenta este problema es Santa Marta, por lo que, según el primer mandatario, es necesario que el Gobierno nacional intervenga en la solución.