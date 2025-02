Representante Marelen Castillo cuestionó “dónde están las feministas” frente al nombramiento de Armando Benedetti

La representante a la Cámara que fue formula vicepresidencial de Rodolfo Hernández cuestionó que grupos feministas no hayan hecho manifestaciones frente al nombramiento de Armando Benedetti - crédito Colprensa/ Álvaro Tavera

La Presidencia de la República oficializó el lunes 24 de febrero que Armando Benedetti será el nuevo ministro del Interior, tras la publicación de su hoja de vida en el portal de aspirantes, cumpliendo con el protocolo de vinculación de altos funcionarios.

La designación, confirmada por el Gobierno, sigue a los rumores difundidos durante el fin de semana por medios como La W Radio y Noticias Caracol, que adelantaron su nombramiento, junto con otros cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Benedetti, exembajador en Venezuela y en la FAO, liderará esta cartera clave.

Este nombramiento sigue generando todo tipo de comentarios y reacciones. En ese sentido, la representante a la Cámara que fue la formula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo frente a varios medios de comunicación cuestionó “dónde están las feministas” frente al reciente nombramiento de Benedetti.

De igual manera criticó a Laura Sarabia y Susana Muhamad por seguir siendo parte del Gobierno nacional junto con el excongresista.

“¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no están en la Plaza de Bolívar? Manifestándose frente al nombramiento de un hombre que, supuestamente, porque ahora todos son supuestos, pero hemos escuchado audios, hemos visto acciones, hemos visto denuncias de un hombre que atenta contra las mujeres, que violenta a las mujeres”, comentó la congresista opositora sobre el nuevo nombramiento del Gobierno nacional.

De igual manera cuestionó a la canciller Laura Sarabia recordando los audios filtrados de Armando Benedetti en los que lanza una serie de improperios con la funcionaria del Gobierno Petro. “No sé cómo la Sarabia tiene la capacidad de juntarse en una mesa cuando esta mañana volví a escuchar los audios que alguien repetía. ¿Cuál dignidad? Aquí dice que la dignidad se construye, que hasta que la dignidad se haga costumbre”, aseveró la legisladora.

También mencionó a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y recordó que en su momento dijo que no se iba a sentar en la misma mesa con Benedetti. “Vimos a la ministra Susana Muhamad decir que se iba del ministerio porque no iba a estar en el gabinete con Benedetti. Y ahora suena que va a tener un nuevo nombramiento. Vamos a ver cuántos de los cuatro que se pronunciaron, que dijeron que no aceptaban ese nombramiento y que por eso renunciaban, vuelven reencauchados a otra dirección o a otro ministerio. No tienen coherencia”, comentó.

Sin embargo, esta no fue la única declaración reciente de la congresista Marelen Castillo, pues, en una publicación de su cuenta de X criticó al Gobierno nacional diciendo que no representa el cambio que prometió en campaña.

“El nombramiento de @aabenedetti como Ministro del Interior es una confirmación más de que este gobierno no representa el cambio prometido, sino una versión amplificada de las viejas prácticas políticas que tanto criticaron. En campaña se advirtió del peligro de entregarle la chequera a Benedetti, y hoy el gobierno no solo lo rehabilita, sino que lo premia con una de las carteras más estratégicas del país”, escribió en su mensaje la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Castillo aseguró que el presidente Gustavo Petro utiliza estas decisiones para “culpar a otros de su fracaso”. Según la congresista, Petro había prometido liberar al pueblo de los políticos tradicionales, pero ahora está poniendo a estos mismos políticos a manejar el país.

“Gustavo Petro, sabe que Benedetti no traerá consensos, sino más caos. Gobernar así le sirve para culpar a otros de su fracaso. @petrogustavo hablaba de liberar al pueblo de los políticos tradicionales, pero hoy los pone a manejar el país. Su discurso se cae con sus propios actos”, dijo la representante a la Cámara de oposición en su publicación de X.