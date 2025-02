Consejo Gremial le respondió a Petro, quien los llamó “mentirosos” por violencia en Colombia: “La paz total es un fiasco”

Camilo Sánchez, presidente del CGN, insistió al presidente que el informe presenta la grave situación de orden público en el país - crédito Andesco/Presidencia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente al informe publicado por el Consejo Gremial Nacional (CGN) ha desatado una serie de reacciones en los diferentes sectores del país.

Uno de ellos fue Camilo Sánchez, presidente de la agremiación que reúne a los empresarios del país, quien manifestó su rechazo ante los comentarios emitidos por el mandatario de los colombianos que, por medio de su cuenta de X, indicó que lo expuesto por el CGN no corresponde con la realidad de su mandato, en materia de seguridad.

Según el jefe de Estado, los datos registrados durante su gobierno son inferiores a los registrados en anteriores gobiernos, como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, y aunque reconoce que existen varios puntos del país con violencia producida por los grupos armados, asegura que la información del Consejo Gremial es una mentira replicada para los colombianos.

“Ayer el consejo Gremial empresarial le dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí. Focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto. La tasa de homicidios de Colombia en este gobierno es menor que la de Duque y que la de Uribe. Hoy tenemos un 66% apenas de la tasa de homicidios de Uribe. Vamos hacia la Paz”, escribió el jefe de Estado colombiano en las redes sociales.

Ante ello, el presidente del CGN salió a cuestionar las palabras del presidente Petro, al considerar que su informe no busca enviar un mensaje de oposición a las políticas del gobierno sino que invita a implementar nuevas estrategias para reducir la violencia en el país.

“Aquí nosotros no estamos haciendo oposición, sino mostrando la realidad del país, creo que ahí el presidente se ha equivocado y creo que nos gustaría mucho que revisara bien el informe, porque estamos mostrando cómo se está disparando, verdaderamente, por ejemplo, el indicador más importante que es que están llamando a la gente a sus puestos de trabajo, a sus empresas, para extorsionarlos”, dijo Sánchez en diálogo con W Radio.

Del mismo modo, el líder gremial reiteró la preocupación de los empresarios frente a los ataques de grupos armados registrados en Norte de Santander, Chocó y Cauca, y explicó que, gran parte del problema radica en la implementación de la política de Paz Total, propuesta del presidente Petro.

“Estamos viendo que se han disparado, no solamente las cifras (de homicidio) en el Catatumbo, en el Valle, en Cúcuta, en casi todo el territorio colombiano, donde nosotros seguimos entregando esas cifras, nosotros no tenemos la culpa de que la paz total haya sido un fiasco, que no haya avanzado”, manifestó el líder al citado medio de comunicación.

Finalmente, el presidente del Consejo Gremial sostuvo que las cifras presentadas en su informe “no las podemos esconder, ni las podemos inventar”, y nuevamente hizo un llamado para que las fuerzas militares actúen en los territorios afectados. “Estamos pidiendo que les den a las fuerzas militares los recursos que se requieren”, puntualizó.