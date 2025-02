Shakira en Bogotá: estas son las canciones que interpretará la colombiana en su show en El Campín

Shakira tendrá el espectáculo en Bogotá los días 26 y 27 de febrero de 2025 - crédito @shakira/Instagram

Faltan pocos días para que Shakira se presente en el estadio Nemesio Camacho El Campín con su espectáculo Las mujeres ya no lloran World Tour.

En redes sociales existen todo tipo de tendencias que tienen como protagonista a la colombiana, una de esas, la lista de canciones con la que llegará la barranquillera a su escenario en la capital del país.

Y es que después de su exitosa presentación en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sus seguidores esperan ansiosos en Bogotá, pero hay una pregunta que sigue rondando en las publicaciones. ¿Shakira se presentará con su mismo show de Barranquilla en el Campín? Que, de acuerdo con los organizadores, la lista de canciones es la misma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ticket Live compartió unos anuncios de las ciudades en que estaría Shakira con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ - crédito Ticket Live

Y es que de acuerdo con el CEO de Páramo Presenta, Gabriel García, no se tiene injerencia alguna sobre los temas que eligió la colombiana para presentarse en su show de Bogotá, en entrevista con Caracol Radio.

Además, tampoco se ha conocido que la artista internacional tenga entre su agenda tener un invitado para el espectáculo como telonero.

Por eso, a continuación le presentamos la lista de canciones que tiene preparadas Shakira para sus fans como parte de la gira que está envuelta en polémicas por los aplazamientos en Perú y Medellín, uno por problemas de salud y otro con la logística del escenario, que ponía en riesgo su integridad, la de su equipo de trabajo como la de sus seguidores.

1. La Fuerte

2. Girl like me

3. Las de la intuición

4. Estoy aquí

5. Empire

6. Inevitable

7. Te Felicito

8. TQG

9. Don’t Bother

10. Acróstico

11. Copa vacía

12. La bicicleta

13. La tortura

14. Hips don’t lie

15. Chantaje

16. Monotonía

17. Addicted to you

18. Loca

19. Soltera

20. Cómo donde y cuando

21. Última

22. Ojos así

23. Pies descalzos, sueños blancos

24. Antología

25. Poem to a horse

26. Objection

27. Suerte

28. Waka waka

29. Loba

30. Shakira: Bizarrap Music Sessions, Vol. 53

Shakira continuará con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el estadio El Campín de Bogotá, los días 26 y 27 de febrero - crédito @shakira/Instagram

Al respecto del espectáculo de luces, repertorio musical y bailarines, el CEO de Páramo afirmó ante la pregunta de los periodistas que “será el mismo concierto para toda la gira, son 25 tractomulas que se mueven con todo el espectáculo”, señalando que todas se encuentran ya descargando en Bogotá.

Y agregó: “El escenario está montado desde la semana pasada, tenemos el mismo que utilizamos para Bocelli, estamos haciendo unos refuerzos … Las canciones dependen del artista, creería que sí, nosotros no le podemos meter la mano al repertorio, nosotros solo facilitamos todo para que el artista pueda conectarse con el público y hacer su espectáculo, no podemos incidir en lo que tocan o no tocan, ni en los conciertos de grandes artistas ni en los festivales”.

- crédito @shakira/Instagram

Finalmente, Gabriel García señaló que los asistentes deben tener en cuenta que las puertas estarán abiertas para ingresar al estadio El Campín el miércoles 26 y jueves 27 de febrero a partir de las 4:00 p. m. y se tiene planeado que Shakira salga a dar su concierto a las 9:00 p. m.

Cómo se podrá movilizar a la salida del concierto

Adicionalmente, los bogotanos contarán con el servicio de transporte gracias a la extensión del horario de algunas rutas del sistema de transporte Transmilenio a los diferentes portales hacia donde se dirijan quienes opten por esta:

CAMPÍN - UAN: paradas en Suba, 20 de Julio, Calle 80 y Eldorado.

MOVISTAR ARENA: paradas en Norte, Sur y Américas.

Los conciertos de Shakira en Bogotá reunirán a cerca de 40.000 asistentes por noche con una experiencia musical de tres horas - crédito Secretaría de Movilidad

Asimismo, se dispondrán de servicios zonales desde la calle 57 con diagonal 61B, con destinos hacia las localidades de Chapinero y Usaquén. Estas rutas incluyen las opciones ‘Septimazo’ - Museo Nacioal.