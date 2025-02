Tribunal de Bogotá negó tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe: el juicio oral deberá seguir su curso

El expresidente Álvaro Uribe afronta un juicio oral por tres delitos por los cuales fue formalmente acusado - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno continuará. El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por la defensa del expresidente en contra de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que está al frente del caso.

Así lo confirmó el medio Focus Noticias, que tuvo acceso a la decisión del Tribunal, la cual destraba el juicio contra el expresidente, que había quedado suspendido hasta que se estudiara la acción de tutela. El recurso fue presentado luego de que la jueza desestimara una recusación en su contra; la defensa de Uribe consideró que la funcionaria no estudió a fondo el acto procesal, rechazándolo “de plano”, por lo que recurrió a la tutela para solicitar el amparo de los derechos del acusado.

Los hechos se registraron en la audiencia que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2025. La defensa del procesado enlistó varios argumentos para sustentar la recusación, es decir, para lograr que la jueza se apartara del caso, alegando que no estaba actuando con imparcialidad. Sin embargo, la togada tomó una decisión de rechazo al instante.

“Al no haber sustentado la causal de recusación, no queda otra alternativa diferente a la de rechazarla de plano (…). No voy a ser repetitiva y extensa en esa circunstancia (...) Ese rechazo de plano, como ya todos sabemos, pues efectivamente no procede recurso alguno y en consecuencia damos tránsito”, indicó la jueza Heredia en su momento.

La jueza 44 con conocimiento de Bogotá desestimó la recusación presentada por el abogado de la defensa, Jaime Granados, al alegar que no fue sustentado en la audiencia - crédito suministrado a Infobae Colombia

El hundimiento de la tutela

Así las cosas, el apoderado del expresidente Uribe interpuso la acción de tutela, indicando que la jueza no dio trámite a la recusación presentada en la audiencia y que, como consecuencia, vulneró los derechos del exmandatario.

“Comparezco ante la Honorable Sala a efectos de interponer acción de tutela con solicitud de medidas provisionales en contra del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, esto por la violación de los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de Justicia”, se lee en el documento presentado por el abogado Jaime Granados, que representa los intereses del ex jefe de Estado en el proceso penal.

El abogado Jaime Granados aseguró que la jueza Sandra Liliana Heredia ha actuado con parcialidad en el proceso penal contra Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Sin embargo, de acuerdo con el informativo citado, el Tribunal respaldó la decisión de la jueza 44 con respecto a la recusación y, por lo tanto, declaró improcedente el amparo constitucional y levantó la medida provisional. En ese sentido, afirmó que el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe seguir su curso.

El abogado de víctimas Juan David León, que representa los intereses del exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, asegurando que la jueza Sandra Liliana Heredia actuó en concordancia con el proceso penal, sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas.

“El resuelve se ajusta a lo que nosotros teníamos como criterio jurídico frente a lo que había ocurrido en la audiencia en que la jueza había actuado de una manera adecuada, había actuado en garantía y en ponderación del debido proceso, tanto del mismo procesado, como de las demás partes intervinientes”, explicó el abogado en Focus Noticias.

La defensa de Álvaro Uribe aseguró que el Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, vulneró los derechos fundamentales del expresidente - crédito captura de pantalla audiencia CSJ

No obstante, según Jaime Granados, la togada no solo no está tomando decisiones de manera parcial, sino que ha actuado con hostilidad contra la defensa del acusado. Según detalló en entrevista con El Colombiano, ha sido irrespetuosa y ha atentado contra la dignidad del expresidente en repetidas oportunidades, negando aplazamientos solicitados, teniendo en cuenta las responsabilidades políticas del exmandatario.

“Me parece que ha habido múltiples actuaciones desobligantes y se han dejado las constancias respectivas”, precisó al medio citado.