Moisés Hernández, el “Marqués” y los cerca de $2 billones que habrían llegado a sus manos del Gobierno Petro: esto se sabe

En un caso que ha generado controversia en las redes sociales, se conoció el miércoles 19 de febrero de 2025 cómo Moisés Garvin, antes llamado Moisés Hernández, se ha convertido en el protagonista de una serie de denuncias por aparentes irregularidades en la ejecución de contratos financiados con recursos públicos durante varias administraciones estatales.

Según reveló W Radio, este empresario sería la mente detrás de una compleja red de contratistas que recibió cerca de 2 billones de pesos colombianos, pese a que gran parte de los contratos, al parecer, nunca fueron ejecutados.

El origen de este escándalo se centra en Red Summa: una de las entidades cuya gestión ha sido cuestionada. Según lo revelado por el citado medio de comunicación, esta figura jurídica fue seleccionada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) para fabricar 285 botes para pescadores vulnerables en el país; pero el contrato de 15.000 millones de pesos no se ejecutó. Y es que, de acuerdo con este asunto, las operaciones estarían “secuestradas” por el Partido de la U, lo que generó indignación entre la ciudadanía.

Asimismo, la investigación indicó que Garvin, conocido también como “El Marqués de Saint Cyprien”, utiliza su red empresarial, que incluye firmas como Edured y Aldesarrollo, para estructurar un amplio portafolio de inversiones. Después de crear estas organizaciones. ”Moisés Garvin viajó al exterior y, con recursos que aún no están claros, armó todo un entramado corporativo”, se detalló en el informe de W Radio. Entre sus proyectos figuran la construcción de un club y resort privado entre Cartagena y Barranquilla, una tienda de joyería de lujo y una comercializadora de vinos argentinos.

Las irregularidades que salpicarían al “Marqués de Saint Cyprien”

Entre los hallazgos más alarmantes está la consabida inmunidad que rodea a este tipo de operaciones, que sería una de las conclusiones de las indagaciones. De acuerdo con el equipo de investigación de W Radio, esta red de contratistas cuenta con apoyo político que impide avances legales en su contra, pues tendría la “bendición” del Partido de la U y, del mismo modo, de poderosos políticos del Valle del Cauca.

Además, el informe que desató duros comentarios en las redes sociales resalta que, en 2024, Hernández fue destituido por la Procuraduría debido a incumplimientos contractuales, pero aprovechó esta situación para cambiar su identidad legal a Moisés Garvin: una movida que al parecer y, según expuso el medio, le permitió esquivar consecuencias adicionales.

Es válido destacar que el propio Garvin negó las acusaciones en una reciente entrevista concedida a W Radio, al definir la controversia como “ruido y persecución política” que, en su concepto, se explica por la candidatura presidencial de su esposa, Sondra Macollins, en las elecciones de 2026.

En este orden de ideas, el empresario rechazó cualquier nexo con los procesos investigados. “No tengo absolutamente nada que ver con Red Summa”, aseguró en diálogo con la referida emisora. Además, remarcó que “Aldesarrollo no es mi empresa: No es privada, no tiene capitales privados, es solo una entidad de la que fui director”.

Garvin también negó relaciones con políticos en el pasado. Según expuso en la entrevista, el señalamiento de que tiene políticos detrás es falso, pues “todo era netamente académico”. Así pues, precisó que jamás habló con el hoy embajador de Colombia en Roy Barreras. “Lo conocí cuando viví en Cali, pero nunca me reuní con él para hablar de contratos”, agregó.

Es oportuno decir que el empresario no solo es conocido por sus iniciativas contractuales, sino también por aventurarse en la arena política bajo el movimiento Partido Digital Colombia Soy Yo, fundado en conjunto con su esposa. Su aparición pública más reciente generó controversia, ya que en el evento de lanzamiento estuvo presente el exregistrador nacional Alexander Vega, también asociado con el Partido de la U, según W Radio.

A esto se sumaría que las investigaciones indicarían que esta estructura habría sido usada para fines ilícitos, entre ellos lavado de activos. Según el medio en mención, un informe de la Secretaría de Transparencia ya se encuentra investigando irregularidades que alcanzan niveles de colusión; es decir, eliminar la competencia del mercado, en medio de las denuncias que ya estarían siendo radicadas ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia de W Radio contempla que es un joven de 28 años, identificado como Sebastián David Hernández, como el representante de las empresas involucradas, aunque las indagaciones apuntan a Garvin como el verdadero artífice de esta operación. Su conexión con un holding corporativo dedicado a inversiones en sectores de lujo ha suscitado dudas sobre el origen de los recursos que tiene bajo su dominio.