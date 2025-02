Jorge Colmenares denunció que el Clan del Golfo está amenazando a su padre Luis Alfonso: “No queremos perder más familiares”

Luis Alonso Colmenares denuncia amenazas por sus críticas contra la corrupción en La Guajira - crédito @jcolmenarese/Instagram

La familia de Luis Alonso Colmenares, abogado y padre del fallecido Luis Andrés Colmenares, enfrenta una delicada situación tras recibir amenazas de muerte y extorsiones.

Según denunció su hijo, Jorge Colmenares, el miércoles 19 de febrero, su padre fue contactado por presuntos integrantes del Clan del Golfo, que exigieron pagos mensuales a cambio de protección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

La denuncia, hecha pública a través de redes sociales, encendió las alarmas sobre la seguridad de la familia, que sufrió una tragedia en el pasado.

De acuerdo con lo informado por Jorge Colmenares, su padre recibió una llamada telefónica seguida de un mensaje intimidante. En el audio, un hombre identificado como “Ferney Guerrero” afirmó tener armado personal listo para actuar si no se cumplieran sus demandas.

Jorge Colmenares afirmó que su padre Luis Alonso Colmenares recibió amenazas por sus críticas a la corrupción en La Guajira - crédito @jcolmenarese/Instagram

Entre estas, se exigía el pago de un millón de pesos mensuales para “suministrar municiones”. Este acto de intimidación, según el exconcejal de Bogotá, está relacionado con las denuncias que su padre ha realizado sobre corrupción en el departamento de La Guajira.

“Mi papá recibió una llamada junto con un escrito y un video. Lo están amenazando y poniendo en riesgo su vida y la de toda mi familia por las distintas denuncias que él ha hecho en La Guajira. Estas personas se identificaron como del clan del Golfo”, dijo Jorge Colmenares en un video publicado en sus redes sociales.

Luis Alonso Colmenares, que en los últimos meses ganó notoriedad como columnista de opinión, ha utilizado su plataforma para exponer irregularidades en su región natal, La Guajira.

En una de sus recientes publicaciones en el medio digital Las 2 Orillas, titulada La farsa de los bloqueos en La Guajira solo afecta a quienes dicen representar, criticó duramente las prácticas que, según él, perjudican a las comunidades locales. Estas denuncias parecen haber incomodado a ciertos sectores, lo que habría motivado las amenazas en su contra.

El video muestra a un presunto miembro del Clan del Golfo portando fusil y anunciando represalias - crédito captura pantalla/@jcolmenarese/Instagram

En el video compartido por Jorge Colmenares, se detalla que las intimidaciones no solo ponen en peligro la vida de su padre, sino también la de toda la familia. “No estamos dispuestos a perder a nadie más de nuestra familia”, expresó el joven político, que además solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional que investiguen el caso y garanticen la seguridad de los afectados.

El mensaje recibido por Luis Alonso Colmenares incluyó un video en el que un hombre vestido con uniforme camuflado y portando un fusil se identificó como miembro del Clan del Golfo. En el material audiovisual, el sujeto advirtió que, de no recibir colaboración, tomarían represalias contra quienes se nieguen a cumplir sus exigencias. Según lo denunciado, los extorsionadores justificaron el cobro mensual como una medida para “proteger” a la familia de posibles ataques.

También Luis Alfonso Colmenares reveló que ha sido blanco de amenazas debido a las opiniones que publica en sus columnas.

“Como estoy fuera de la ciudad y ante la situación delicada a la que me expongo junto con mi familia, me veo en la necesidad de informar a las autoridades que hoy, como lo demuestran las imágenes que anexo, recibí una llamada en mi teléfono y la persona me dice que en La Guajira hay varias personas que están molestas por las denuncias que expongo en mis columnas de opinión, y esas personas han recurrido a un grupo ilegal para que me haga callar, por lo cual ese grupo me exige el pago de un millón en municiones según las instrucciones que me harán llegar o que de lo contrario afectarán mi integridad física y la de mi familia”, dijo el Luis Colmenares.

Familia Colmenares bajo nuevas amenazas tras enfrentar una tragedia pública en el pasado - crédito @jcolmenarese/Instagram

El abogado Luis Alonso Colmenares , además de ser conocido por su activismo contra la corrupción, es recordado por su lucha incansable en busca de justicia para su hijo, Luis Andrés Colmenares, que falleció en 2010 en circunstancias que aún generan controversia en Colombia. Este caso, que marcó a la familia, ha mantenido a los Colmenares en el ojo público durante más de una década.

La familia Colmenares ha estado en el centro de la atención mediática desde la trágica muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, cuyo fallecimiento en un canal de aguas residuales en Bogotá sigue siendo objeto de debate judicial. Desde entonces, Luis Alonso Colmenares y su familia han trabajado para esclarecer los hechos y exigir justicia, lo que los ha convertido en figuras públicas reconocidas en Colombia.

En el ámbito político, Jorge Colmenares se destacó como el concejal más joven del partido Centro Democrático en Bogotá, cargo que ocupó hasta hace poco. Por su parte, Luis Alonso Colmenares ha combinado su labor como docente universitario con su rol de columnista, utilizando sus escritos para criticar abiertamente al gobierno y denunciar irregularidades en las regiones.