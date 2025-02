Es decisión de Petro si el nuevo ministro de defensa ejercerá como civil o como militar activo

El brigadier general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa, según dijo el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la designación del general Pedro Sánchez Suárez, de la Fuerza Aeroespacial, como nuevo ministro de Defensa ha desatado un intenso debate en Colombia.

Esta decisión ha causado sorpresa y preocupación, especialmente dentro de las Fuerzas Militares, debido a las implicaciones que podría tener en la jerarquía y la tradición castrense.

Sánchez, que reemplazará a Iván Velásquez, se enfrenta a un dilema: asumir el cargo como militar activo o solicitar su retiro de la institución.

La designación de Sánchez, que cuenta con 34 años de servicio, ha generado opiniones divididas entre los altos mandos militares.

Según declaraciones de algunos generales activos, entrevistados por Semana, esta llegada podría ser positiva, mientras que otros critican la ruptura de las tradiciones militares, que establecen que un oficial más joven no puede liderar a superiores en antigüedad.

“El cargo de ministro de Defensa es un cargo de la Función Pública de libre nombramiento y remoción, no tiene que ver nada con el plan de carrera o la jerarquía militar... Es decir, no afecta la carrera o proyección de los militares, si un militar activo ejerce este cargo, no puedo ser deliberante... la defensa nacional no tiene tinte político”, según informó fuentes del gobierno nacional a la W Radio, además de afirmar que es el Presidente de la República quien oficializaría, o no, si continua en las fuerzas armadas en estado activo.

Esta situación podría derivar en la salida de al menos 27 a 35 oficiales de alto rango, dependiendo de si Sánchez decide continuar como militar activo o retirarse antes de asumir el cargo.

El nombramiento de un militar activo como ministro de Defensa no se veía en Colombia desde 1991, cuando el general (r) Óscar Botero Restrepo ocupó el cargo. Según El Espectador, esta decisión rompe con una práctica civilista de más de tres décadas, lo que ha generado tensiones tanto en el ámbito militar como político.

Andrés Nieto, experto en seguridad consultado por el medio, explicó que esta situación plantea un desafío jurídico y doctrinal, ya que en el pasado los ministros provenientes de las fuerzas armadas tenían mayor antigüedad que los miembros de la cúpula militar, evitando así conflictos en la línea de mando.

El general Sánchez, conocido por liderar la exitosa Operación Esperanza, que permitió el rescate de cuatro menores en la selva amazónica tras un accidente aéreo en junio de 2023, ha sido elogiado por su capacidad operativa. Sin embargo, su designación como ministro de Defensa ha generado incertidumbre sobre cómo manejará la transición y las posibles consecuencias para la estructura de las Fuerzas Militares.

Durante la Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva, el presidente Petro defendió su decisión, destacando el papel del general Sánchez en la Operación Esperanza como un ejemplo de liderazgo y compromiso con la vida. En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario escribió: “Yo nomino como ministro de Defensa a quien salvó la vida, al lado de los indígenas y la selva, a niños y niñas indígenas que hoy corren alegres y libres. Es mi mensaje al mundo para que dejen de asesinar niños por la codicia y luchen por la vida”.

El nombramiento de Sánchez también ha sido interpretado como un mensaje simbólico por parte del Gobierno, que busca destacar la importancia de la protección de la vida y el medio ambiente en el contexto de la seguridad nacional. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre cómo se manejarán las tensiones internas en las Fuerzas Militares y qué impacto tendrá en la política de defensa del país.

La designación del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa representa un desafío significativo para el Gobierno de Gustavo Petro y para las Fuerzas Militares de Colombia.

La posibilidad de una salida masiva de oficiales de alto rango preocupa a expertos y exfuncionarios, como la exviceministra de Defensa Daniela Gómez Rivas, quien advirtió sobre las implicaciones de mantener a Sánchez como militar activo. Gómez argumentó que, en ese caso, Sánchez seguiría siendo subordinado a oficiales de mayor rango, lo que podría generar conflictos en la jerarquía militar.

A medida que se acerca la fecha de posesión, el país espera con atención la decisión final del general Sánchez y las medidas que tomará el Gobierno para garantizar la estabilidad institucional y aunque varios medios de comunicación y fuentes gubernamentales de forma extraoficial, han asegurado que Sánchez ejercerá como civil, hasta que Gustavo Petro no confirme o niegue este hecho, hay incertidumbre en la cúpula militar.