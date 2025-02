Paula Mackenzie se pronunció sobre su aparición en el panfleto donde también estaba el nombre de Zair Guette: “Me pusieron como noticia”

Paula Mackenzie, una de las personas mencionadas en el panfleto de Los Costeños, se refirió a su perfilamiento como "prepago" por parte del grupo criminal - crédito @paula.teylor/Facebook

Paula Mackenzie, hija del exfutbolista Oswaldo “Nene” Mackenzie, había denunciado hace un par de meses que era víctima de amenazas y que su nombre aparecía en un panfleto amenazante, el mismo en el que figuraba el nombre del joven cantante Zair Guette, asesinado hace unos días.

Cuando conoció de esta amenaza no le dio importancia, ya que decidió buscar ayuda legal y, además, determinó que, supuestamente, ese panfleto era falso, por lo que la situación no trascendió.

Sin embargo, tras la difusión del documento y la mediática repercusión del fallecimiento de Guette, la Paula volvió a ser noticia al hacerse viral.

En conversación con un medio local, explicó que la amenaza se había difundido a través de una red social y que, hace seis meses, se pronunció en un en vivo en sus plataformas digitales porque la vinculaban con una red criminal y el financiamiento ilegal de sus actividades, más específicamente a la organización de Jorge Eliecer Díaz Collazo, alias Castor, líder de Los Costeños.

“Salió en una red social y hace seis meses hice un en vivo quejándome, porque me vinculaban de nuevo a mí en un segundo panfleto en Barranquilla. Pues, yo no vivo allá”.

Comentó que en 2022 tuvo que abandonar Barranquilla debido a que estaba siendo blanco de amenazas y extorsiones. No dudó en irse:

“Salí en 2022 de Barranquilla porque me extorsionaron y sí, me extorsionaron. En ese momento no quise darle tampoco trascendencia, no quise agrandar las redes, simplemente cogí mis cosas y me fui”, dijo. Añadió que no entiende por qué se la está relacionando con las personas que aparecen en el panfleto, mucho menos con actividades ilícitas, comentó en Impacto News.

Finalmente, afirmó que no comprende por qué ella y no los demás integrantes de esa lista se ha convertido en tema de conversación a nivel nacional: “He visto y todo el mundo ha visto que soy noticia, porque si hay una lista grande, pero en realidad solo me cogieron a mí y me pusieron como noticia”.

Tras ver la magnitud de la situación y la exposición mediática de la que está siendo objeto, teme posibles represalias por parte de este grupo o de quienes sean responsables de añadir su nombre a este listado: “Temo por mi vida, por la de mi hija, mi mamá y la de mis familiares. Veo que ya es una noticia nacional e internacional”, comentó.

Asegura que este sería un acto de maldad, ya que desconoce cualquier vínculo con los integrantes de esta banda criminal, su financiamiento o relación alguna con ellos. Además, teme por la seguridad de su hija, por lo que está contemplando solicitar asilo en otro país para ambas: “Soy mamá y papá, no quiero que esté acá en Colombia”.

Otra de las personas afectadas por esta situación es su madre, por lo que también está solicitando medidas de protección para ella ante las entidades pertinentes y aseguró que regresar a Barranquilla le genera miedo.

A través de sus redes sociales, en varias oportunidades, Mackenzie describió su perfilamiento como un acto de "envidia" por parte de terceros

El asesinato de Edgardo Arturo Herazo

Un trágico suceso ocurrido en Barranquilla en 2014 dejó una profunda marca en la vida de Paula, una joven madre y su hija. Según informó El Heraldo, Edgardo Arturo Herazo, conocido como ‘Carepollo’, fue asesinado a tiros en el barrio Ciudadela 20 de Julio, un hecho que conmocionó a la comunidad local y que tuvo un impacto devastador en su círculo cercano.

De acuerdo con el medio, el ataque armado que acabó con la vida de Herazo ocurrió cuando este tenía apenas 20 años. La noticia no solo sacudió a los vecinos del sector, sino que también dejó a su pareja, Paula, enfrentando una pérdida irreparable. Ambos compartían una hija, lo que añadió una dimensión aún más dolorosa a la tragedia.