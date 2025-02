Expresidente del Congreso arremetió contra Gustavo Petro tras revelación que estarían fraguando un nuevo atentado

El expresidente del Congreso Ernesto Macías no cree en lo dicho por Gustavo Petro, que volvió a hacer énfasis sobre un atentado en su contra - crédito Colprensa - Presidencia

Las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que denunció el martes 18 de febrero de 2025, durante la posesión del nuevo director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, que se estaría fraguando un plan para asesinarlo, generaron fuertes reacciones en las redes sociales. Mientras los políticos afines a su gestión mostraron su preocupación por la integridad del jefe de Estado, otros -en tanto- hicieron pública su incredibilidad, pues no es la primera vez que denuncia un atentado en su contra.

“Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué me quieren tumbar rápidamente? Porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. ¿Y eso puede asustar? Sí, claro que asusta.”, dijo Petro en el evento, que se efectuó en la Escuela de Cadetes General Santander, en el que hizo mención de estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en su concepto son una de las grandes mafias.

Expresidente del Congreso no se quedó callado: así reaccionó a lo que dijo Gustavo Petro

Uno de los que reaccionó a lo dicho por el primer mandatario y, a juzgar por sus palabras, no le dio mayor crédito a la revelación de que buscarían atentar contra su vida, fue el expresidente del Congreso Ernesto Macías, que en su perfil de X lanzó algunas acusaciones contra el gobernante, al cuestionarse cuál sería la intención de Petro de revelar esta clase de detalles; aun cuando no se conocería la veracidad de los mismos.

El extitular de la corporación entre 2018 y 2019, durante el inicio del entonces presidente Iván Duque Márquez, pero tras no lograr su reelección para el periodo 2022-2026 abandonó las filas del Centro Democrático, habló en su perfil. Y lo hizo con dureza, pues -palabras más, palabras menos- calificó su hecho como una maniobra para desviar la atención sobre los escándalos que sacuden a su administración; como los presuntos aportes hechos por el “zar del contrabando” en Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

“¿Qué busca Gustavo Petro con anunciar que le quieren disparar dos misiles, y que saben quiénes son? ¿Quiere distraer o desviar la atención? Si es cierto, ¿por qué no han actuado o capturado a los responsables?“, expresó Macías en su publicación, al citar las declaraciones del jefe de Estado, en las que reprochaba el actuar de la Fiscalía, en casos como el de Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, al que acusaron de estar detrás de una red de contrabando en el puerto de Buenaventura.

Con este mensaje, el expresidente del Congreso Ernesto Macías lanzó sus pullas a Gustavo Petro - crédito @ernestomaciast/X

Macías no fue el único que se pronunció en contra de las más recientes declaraciones Petro. También lo hizo la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que se enfocó en la reacción del primer mandatario a la posibilidad de que la ley que quedaría en firme la reforma pensional pueda ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, si se demuestra que hubo vicios de trámite en su paso por la corporación.

“No podemos normalizar que el Gobierno, siempre que alguna decisión no le guste, amenace a las Cortes o al Congreso. De verdad que esto socava nuestra frágil democracia, hay que generar un bloque para hacer respetar las instituciones”, indicó Miranda, en su perfil de X: en una publicación que tuvo amplia difusión y que parecería identificar la postura de varios de los miembros del órgano legislativo, que siguen atentos lo que pueda determinar el alto tribunal en relación con este caso.