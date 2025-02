Daddy Yankee y Mireddys González están oficialmente separados, la pareja confirmó su divorcio legal: “En victoria siempre”

Daddy Yankee y Mireddys González confirmaron a sus seguidores que están separados legalmente - crédito @mireddys y @crisshurtado/Instagram

Daddy Yankee y su ahora expareja Mireddys González, también madre de sus tres hijos, hicieron pública la firma de su divorcio con la que oficializan su separación y ponen fin a este proceso legal.

Tras casi treinta años de relación sentimental y laboral, el cantante de música urbana y su exmánager firmaron los papeles de divorcio y sellaron así una etapa de sus vidas. Ambos reaccionaron en redes sociales, compartiendo lo que significa para cada uno este nuevo comienzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque, sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”, relató Mireddys en una publicación que subió a las historias de su cuenta de Instagram.