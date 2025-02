Melissa Gate y Yina Calderón protagonizaron explosivo posicionamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no te odio, Dios te odió primero”

Las famosas se despacharon una contra la otra previo a la eliminación -crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Sin lugar a duda, los enfrentamientos entre Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia siguen dando de qué hablar en las redes sociales.

El más reciente encuentro se produjo durante el posicionamiento en el que cada uno se ubica frente al sentenciado de su preferencia y canta los motivos por los cuales considera que no deben continuar en la competencia.

De frente y sin mediar palabra alguna, Melissa se posicionó frente a la DJ, exponiendo una a una las razones que considera son de peso para que abandonara la casa estudio.

Esta posición nació por las faltas de respeto que tuvo Calderón hacia la paisa desde que quedó sentenciada, entre las que estuvieron los comentarios hacia el hijo de la modelo paisa, asunto que no fue tolerado por el Jefe.

Melissa Gate recordó que con la única que ha tenido problemas en Colombia es con Yina Calderón - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Cuando se supo que Camilo Trujillo salvó a Melissa, las redes sociales esperaron con ansias el posicionamiento que haría la exparticipante del Poder del amor en contra de la empresaria de fajas, uno de los más esperados de la noche.

Uno de los primeros argumentos que tuvo la creadora de contenido para ubicarse frente a Yina tuvo que ver con el hate que recibió cuando ingresó Leonela a la ‘casa estudio’.

Palabras más, palabras menos, Melissa no dudó en decirle a Calderón que es una mujer fea tanto internamente como físicamente, pero que está cansada de las constantes amenazas que recibe.

“Quiero que te quede algo muy claro, querida: yo no te odio, te odiaría, pero eres fea, Dios te odió primero. Aparte de que eres metida, chismosa y todo el tiempo te estás metiendo en mi vida, me sobran más que razones para desear que te vayas de esta casa”.

Pero Gate dijo además que Calderón ha sido con la única persona con la que ha tenido roces durante su permanencia en la ‘casa estudio’.

Atenta a lo que decía su compañera y némesis en la competencia, Calderón escuchó una a una las críticas que lanzó Melissa, lo que generó el momento de tensión generando la reacción airada de la DJ.

Salen a luz videos en los que Melissa Gate habría dado motivos para que Yina Calderón la señalara de la madre en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito cortesía Canal RCN

“No le voy a hablar al personaje, le voy a hablar a Melissa Puerta. Pídale a Dios, si es que crees en él, que yo no vaya a entrar por esa puerta, porque si regreso, me voy a encargar de hacerle la vida a cuadritos, hasta que usted o yo se vaya de esta casa, alguna de las dos, porque las dos 4 meses juntas, jamás”, dijo la creadora de contenido.

Mientras Yina daba su respuesta, Melissa continuó en su papel y se mostraba temerosa, pero de una manera fingida lo que provocó que la DJ estallara y le gritara “¡cállese que es mi turno!”, debido a las interrupciones de Gate.

Yina Calderón rompió las reglas al conversar y moverse durante la prueba, lo que impactó al resto de participantes - crédito canal RCN

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y la interacción entre las dos celebridades generó opiniones divididas con mensajes de los cuales destacan: “Melisa mi villana favorita 👑👑👑👑👑👑🥰🥰🥰🥰”; “Yina me encanta, pero pienso que se está exagerando en su papel y meter a Dios no me parece”; “A Yina no la sancionaron por ser grosera con Melissa, no entiendo qué está esperando el canal para ser más severos”; “Qué risa como se quitó el sombrero para poder hablarle, no la podía ni ver”; “Aquí los que estamos muy seguros que Fiona Calderón tiene problemas psicológicos”; “Sirvió, cenó y devoró! La dejó en el subsuelo. Team Melissa”; “Melissa la saca de sus casillas de una manera”, entre otros.