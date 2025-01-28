Estos son los grupos ideales del Sisbén para recibir beneficios en 2025: así puede consultar su clasificación

Los hogares colombianos se dividen en cuatro grupos principales basados en su grado de pobreza o vulnerabilidad - crédito Prosperidad Social

El Sisbén IV, implementado desde el 5 de marzo de 2021, es el sistema esencial de las entidades nacionales, distritales y departamentales para clasificar a la población colombiana según sus condiciones socioeconómicas.

Dicho sistema, que reemplazó al Sisbén III, permite identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales, asegurando que los subsidios y ayudas lleguen a quienes realmente los necesitan, así como su pertenencia.

Las autoridades colombianas han insistido en más de una ocasión que el Sisbén no otorga beneficios directamente, sino que organiza a la población en una base de datos que es utilizada por las entidades responsables de los programas sociales para seleccionar a sus beneficiarios.

Y es que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) tiene como objetivo principal facilitar la planeación y ejecución de políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables.

A través de una encuesta, se clasifica a los hogares en diferentes grupos según su situación económica y social, lo que permite a las autoridades priorizar la inversión social de manera más eficiente. Sin embargo, estar registrado en el Sisbén no garantiza el acceso automático a los programas sociales, ya que cada entidad define los requisitos específicos para otorgar beneficios.

Clasificación en el Sisbén IV: grupos y subgrupos

El Sisbén IV organiza a la población en cuatro grandes grupos, identificados con las letras A, B, C y D, cada uno subdividido en categorías más específicas. Esta clasificación permite una segmentación más detallada de los hogares según su nivel de vulnerabilidad:

Grupo A : incluye cinco subgrupos (A1 a A5) y está compuesto por las personas en condiciones de pobreza extrema.

Grupo B : consta de siete subgrupos (B1 a B7) y agrupa a quienes se encuentran en situación de pobreza moderada.

Grupo C : comprende 18 subgrupos (C1 a C18) y clasifica a los hogares en condiciones de vulnerabilidad económica.

Grupo D: incluye 21 subgrupos (D1 a D21) y corresponde a la población con mejores condiciones socioeconómicas.

Para el Departamento de Planeación, esta estructura permite a los programas sociales identificar con mayor precisión a los beneficiarios potenciales, priorizando a los grupos más vulnerables.

Grupos ideales del Sisbén para recibir beneficios en 2025

De acuerdo con la clasificación en el Sisbén IV, los hogares pueden acceder a diferentes tipos de subsidios y programas sociales, dependiendo del grupo al que pertenezcan:

Grupo A y Grupo B : los hogares en estos grupos pueden aplicar a programas como Renta Ciudadana , Devolución del IVA , Colombia Mayor e Ingreso Mínimo Garantizado . Estos beneficios están dirigidos a aliviar las condiciones de pobreza extrema y moderada.

Grupo C: los hogares clasificados entre C1 y C7 pueden acceder a subsidios de vivienda de hasta 30 salarios mínimos legales vigentes, mientras que aquellos en los subgrupos C8 a C18 pueden recibir hasta 20 salarios mínimos. Además, este grupo puede beneficiarse de subsidios educativos de hasta el 50 % en colegios privados y de subsidios de salud que cubren hasta el 100 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Es importante destacar que, la asignación de estos beneficios depende de las entidades responsables de cada programa, que establecen los criterios de elegibilidad y los grupos de corte.

Así puede consultar la clasificación en el Sisbén IV

Para conocer el grupo de clasificación asignado en el Sisbén IV, los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial del Sisbén (www.sisben.gov.co) y realizar la consulta con su número de documento de identidad.

En caso de no aparecer en la base de datos, es posible solicitar la aplicación de la encuesta a través de la página de la Secretaría Distrital de Planeación (www.sdp.gov.co) o en los puntos de atención de la Red CADE. Este proceso requiere el registro de los datos del hogar, incluyendo la dirección de residencia y los documentos de identidad de todos los integrantes.

El tiempo de respuesta para la aplicación de la encuesta y la publicación de los resultados depende de varios factores, como la fecha de registro de la solicitud y los controles de calidad realizados por el Departamento Nacional de Planeación. Una vez validados los datos, los resultados son publicados en la página oficial del Sisbén.