Hijo de Clara Rojas, que nació en cautiverio, rompió el silencio y habló sobre la idea de conocer a su padre

Emmanuel Rojas nació el 16 de abril de 2004 mientras su madre, Clara Rojas, estaba secuestrada por las Farc

Emmanuel Rojas, hijo de la excongresista Clara Rojas, ha pasado gran parte de su vida bajo el reflejo de un hecho que marcó a Colombia: su nacimiento en cautiverio durante el secuestro de su madre por las Farc en 2002. Hace 20 años, en una de las circunstancias más difíciles, Emmanuel llegó al mundo en medio de la selva del Guaviare.

El 16 de abril de 2004, en condiciones extremas, nació, y su vida comenzó a entrelazarse con la historia de violencia del país. Fue entregado por los guerrilleros de las Farc al campesino Crisanto Gómez, quien lo llevó a una sede del ICBF en San José del Guaviare. Allí, el bebé llegó en malas condiciones de salud, con un brazo fracturado.

Desde ese momento, su vida comenzó con una mezcla de dolor y esperanza, un reflejo de la situación de su madre, quien fue secuestrada junto con la también excongresista Ingrid Betancourt. Mientras Clara Rojas vivía días de cautiverio y sufrimiento en la selva, Emmanuel era cuidado en un hogar de acogida en Cundinamarca, donde creció alejado de su madre. Fue solo el 13 de enero de 2008 cuando madre e hijo se reencontraron en Bogotá; para ese entonces, Emmanuel ya había dado sus primeros pasos y comenzaba a dar forma a su vida fuera de la selva.

Ahora, Emmanuel es un joven estudiante de derecho que, en una reciente conversación con la Revista Semana, compartió detalles de su vida, opinó sobre el Gobierno de Gustavo Petro y la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la imputación a exfarc, enviándoles un mensaje a quienes mantuvieron secuestrada a su madre.

Críticas al Gobierno de Petro y a la JEP

El hijo de Clara Rojas criticó al gobierno de Gustavo Petro, afirmando que no genera seguridad ni confianza en la ciudadanía - crédito Sergio Reyes/La Nacion vía AP

En la entrevista, Emmanuel no se mostró optimista sobre la administración de Gustavo Petro. Aseguró que el gobierno no genera confianza ni seguridad entre los ciudadanos, mencionando: “Ha perdido gran parte de la aprobación del pueblo y no transmite seguridad ni confianza. Además, no logro ver que pueda garantizar un futuro mejor”. También criticó la política de paz total impulsada por el presidente, a la que consideró demasiado amplia y poco enfocada en acciones concretas. “Cualquier búsqueda de la paz es un buen objetivo, queremos la paz. Pero el Gobierno actual, a mi parecer, ha querido abarcar demasiado obviando partes y acciones importantes”, agregó al medio citado.

Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Emmanuel también expresó su decepción, señalando que, aunque los objetivos de la JEP son buenos, los resultados y acciones necesarias han sido escasos. “Hay buenos objetivos, pero han faltado resultados y acciones”, afirmó con determinación.

El mensaje de Emmanuel Rojas a quienes secuestraron a su madre

Emmanuel Rojas opinó que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene buenos objetivos, pero carece de resultados tangibles - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press y Colprensa

Una de las facetas más destacadas en la vida de Emmanuel ha sido su capacidad de perdón, especialmente hacia aquellos que secuestraron a su madre. Tal como lo hizo Clara Rojas, Emmanuel ha mostrado una actitud de reconciliación, aunque sin olvidar los hechos; “De nada sirve intentar enfadarse o resentirse, eso no ayudará al futuro. Es mejor intentar que las cosas mejoren y espero que perdonar ayude a ese objetivo”, expresó con una madurez impresionante.

En una postura de resiliencia, en la que expresa su deseo de paz y reconstrucción para el país, el hijo de Clara Rojas fue contundente al señalar que: “Comparto la opinión de mi madre de perdonar, pero no olvidar”.

Emmanuel Rojas se mostró en desacuerdo con un posible regreso de su mamá a la política - crédito AP

Uno de los temas que más ha despertado curiosidad sobre la vida de Emmanuel es la relación con su padre. A pesar de las especulaciones que se han hecho sobre la identidad de su padre, incluso con versiones de guerrilleros que pudieron haber sido parte del grupo de las Farc, el joven ha dejado claro que no le interesa profundizar en ese tema. “Estoy felizmente viviendo con mi madre, por lo que nunca me había planteado la idea de conocer a mi padre y tampoco lo veo necesario”, comentó con total claridad a Semana.