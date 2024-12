Travesía hacia El Plateado: más allá de la coca y el conflicto armado

Argelia, donde se ubica el corregimiento El Plateado, se caracteriza por hacer parte del Cañón del Micay - crédito Paula Naranjo

En la madrugada del sábado 12 de octubre de 2024, al corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), llegaron tropas con artillería especializada para retomar un territorio que por años ha “pertenecido” a los grupos armados al margen de la ley: se le llamó operación Perseo.

Al corregimiento, no solo arribaron las Fuerzas Militares, sino también el gabinete ministerial y otras dependencias del Gobierno, que llegaron a prometer ayudas y un “cambio real”. Sin embargo, y pese a las intenciones, persiste el pesimismo de la población, al igual que los enfrentamientos armados. “No pasa nada”, me dijo un habitante al preguntarle por la presencia del Estado.

Y es que no es para menos, el 8 de noviembre, cuando se planeaba realizar un concierto gratuito con destacadas figuras, una motobomba explotó en pleno centro poblado, dejando al soldado Pedro Fonseca Rojas como la víctima fatal del acto terrorista. A esto se suma lo reportado en la mañana del 6 de diciembre, cuando durante un evento cultural, la población quedó en medio de un ataque de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, que se resiste a pactar la paz en el territorio.

El Ejército llegó a "recuperar" a El Plateado a través de la operación Perseo - crédito Procuraduría

Estigmatización y juicios hacia sus habitantes

Como dice el dicho, “nadie sabe la sed con la que el otro vive”, y la situación de El Plateado ha dado lugar para juzgar a sus habitantes, especialmente cuando se han juntado para realizar asonadas contra el Ejército, desconociendo que las guerrillas, quizás, fueron por años la única autoridad que vieron presente, por lo que se convierte en una visión difícil de erradicar.

Por ello, hasta allí intenté llegar, para entender y contar qué es lo que sucede, in situ, en esta zona del país que tanto se menciona cuando se habla de conflicto armado. Me di cuenta que la población vive con miedo, aunque este ya está normalizado: “Entre menos sepa, mejor”; “Usted ni los mire”; “El que nada debe, nada teme”; “Aquí hay que saber vivir”, fueron las frases de algunos habitantes de El Plateado, que siguen en mi memoria cuando llegué en septiembre de 2024.

En el paruqe principal de Argelia, habitantes de El Plateado dieron sus testimonios - crédito Paula Naranjo

Algo que me motivo a visitar Argelia, específicamente El Plateado, fue el caso de Dylan Camilo Erazo Yela, de 10 años de edad, que murió el martes 23 de julio de 2024, cuando explotó un dron cargado con explosivos en la cancha donde se jugaba un partido de fútbol. Diez personas resultaron heridas.

El recuerdo de Dylan sigue siendo honrado en un altar ubicado en un pasillo de la Institución Educativa Miguel Zapata, la única escuela del corregimiento y la más grande del municipio. Dylan cursaba quinto de primaria y soñaba con ser un gran futbolista. El pitazo final sonó antes de tiempo.

En la única escuela del corregimiento permanece un altar en honor a Dylan Yela - crédito Cortesía a Infobae

Ubicación y paisaje

El Plateado es uno de los once corregimientos que conforman el municipio de Argelia, en el suroccidente del Cauca. Dicho municipio tiene una extensión aproximada de 674 kilómetros. El 91,4% de la población se ubica en zonas rurales. La enorme riqueza hídrica y los paisajes deslumbrantes de montañas empinadas dan cuenta del paso, de sur a norte, del río San Juan de Micay. De esa cuenca se desprenden fuentes de aguas cristalinas que las familias de la zona visitan para compartir. Estas son: Puente Tierra, Las Pailas, Guáitara y Plateado.

Desde hace décadas, en el territorio, lo que se percibe es que el Estado no hace presencia, situación que los grupos armados al margen de la ley utilizaron a su favor para fortalecerse y expandirse. Entre ellas el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, así como una facción de la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ponen las reglas del juego.

Los ríos hacen parte del paisaje en Argelia, Cauca - crédito Paula Naranjo

Abecé para intentar llegar

Para llegar a El Plateado desde la terminal de Popayán se requieren de al menos seis horas de viaje en transporte público. En moto es mucho menos tiempo. Las angostas carreteras y las curvas repetitivas caracterizan la vía, que tiene partes pavimentadas y destapadas, y cuyo estado empeora en temporada de lluvias.

Los vehículos salen de Popayán hacia Argelia en horas específicas de la mañana. Desde la cabecera municipal hacia el corregimiento estos transitan hasta las 3:00 p. m. De noche el camino se hace peligroso.

“Lo primero que debe hacer para llegar a El Plateado es quitarse ese piercing. Allá en algún retén se lo van a decomisar. Tanto a hombres como a mujeres no se les permite eso”, me advirtió uno de los habitantes El Plateado en el parque principal de Argelia. Le hablé sobre mi intención de llegar al corregimiento. Además, me recomendó buscar un hotel o cualquier otro lugar seguro: identificar viviendas con planchas (placas de concreto), pues las de techos de teja son más vulnerables al impacto de una bala perdida, artefacto o cualquier proyectil.

El frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el grupo armado ilegal con mayor presencia en el territorio, ha sido el que decide quién entra al corregimiento. Según los habitantes, para poder ingresar, exigen un carné o una carta de recomendación de algún habitante de El Plateado.

Disidencias de las Frac, al mando de alias Iván Mordisco, no permiten que sus hombres frecuentes bares - crédito Sebastian Marmolejo/ Europa Press

“Hace tiempo que no voy a El Plateado por lo mismo, porque es complicado sacar el carné. Es dependiendo de la vereda y de la junta donde uno viva, o lo que también piden es una carta de recomendación. Para El Plateado, por lo que es una zona roja, por decirlo así, las personas desconocidas que van en plan de averiguar es más complicado su ingreso. Por allá abajo joden mucho”, me advirtió María*”, una habitante de Puerto Rico, corregimiento cercano a El Plateado.

Por otra parte, los conductores del transporte público exponen sus vidas a las balas diariamente, especialmente cuando se recrudecen los enfrentamientos entre grupos armados y son ellos quienes deben sacar a los habitantes confinados. “Somos una empresa de servicio público y cuando hay conflicto en El Plateado nos ha tocado ir a colaborarle a la comunidad, sacar la gente en medio del fuego cruzado. Hemos estado en las buenas y en las malas”, narró Ramón*, conductor desde hace más de seis años en esta región, a la que llegó desplazado forzosamente del Putumayo.

No toda la economía es ilegal

Sandra*, una mujer de 44 años, con la que también coincidí en Argelia, me explicó que las reglas que impuso uno de los grupos armados la llevó a cerrar su estanco de licores. Le solicitaban un reporte de las personas que ingresaban al lugar, puesto que los hombres de este grupo tienen prohibido frecuentar ese tipo de establecimientos.

“¿Uno cómo va a reportar una persona de esas que llegue a tomar en su negocio? Uno tenía que reportarlos porque no pueden estar bebiendo en establecimientos así. Eso no me gustó. ¿Qué tal uno vaya y le diga a uno de ellos y después se meta en problemas?”, narró la mujer, quien crió y educó a sus hijos en El Plateado, corregimiento que la acogió hace aproximadamente 18 años, cuando llegó desplazada, también del Putumayo.

No toda la población vive de la producción de la cosa - crédito: Presidencia de la República

Según datos de la Alcaldía Municipal, la economía principal de Argelia se basa en los cultivos ilícitos, como la hoja de coca, que desde 2022 ha presentado una caída histórica en su precio, lo que hace que muchos habitantes busquen otro tipo de actividades para garantizar el sustento. El cacao es otra de las principales fuentes de economía de cientos de familias. También han incrementado los cultivos de café, borojó, yuca y plátano.

A propósito, coincidí con un hombre al que llamaremos Ricardo*, quien está dejando a un lado los cultivos ilícitos para impulsar su emprendimiento de comercialización de mecatos hechos a base de cultivos alternativos locales. Tan solo en El Plateado, cerca de 30 tiendas del corregimiento le son fieles al producto, que lleva un poco más de tres meses en el mercado. El negocio está conformado por él y su esposa. Se levantan a las 3:00 a. m. para pelar la fruta, tajarla, dejar reposar y empacar para salir a distribuir a las tiendas.

“Estamos en proceso de inversión. Lo que son las bolsas de paquetería, la etiqueta, la selladora. Tuvimos que empezar de cero. Comenzamos solo con $350.000. Incluso, tuvimos que pedir prestado para iniciar. Por el momento tenemos una microempresa, pero la idea es convertirla en una empresa y poder generar empleo. Ahora doblamos turno entre nosotros porque no tenemos la capacidad de emplear a alguien más”, contó entusiasmado por ver crecer el negocio.

Las deudas históricas

A su vez, el pésimo estado de las vías dificulta el transporte de alimentos, productos, insumos y materiales en esta zona del país. Asimismo, en Argelia solo hay un hospital de primer nivel, es decir: que no tiene la capacidad y el talento humano para atender personas con enfermedades o lesiones graves. Eso implica que en tales condiciones, los enfermos deben emprender la travesía de al menos seis horas hasta el hospital de Popayán. Los centros deportivos son escasos. Ni en Argelia, y mucho menos en El Plateado, hay una Institución de Educación Superior (IES), por lo que son aquellos que se van a vivir a Popayán quienes pueden estudiar una carrera universitaria.

Varios de los entrevistados coinciden en que a pocos metros de la Institución Educativa Miguel Zapata de El Plateado hay minas antipersonales - situación que corroboró el Ejércitó en medio de la operación Perseo-; incluso, hay gente que dice que se sembraron en el huerto donde antes los estudiantes aprendían a cultivar. Una docente de la institución afirmó que por ese mismo colegio, rodeado de minas, leyendas y miedo, han pasado niños que hoy son arquitectos, ingenieros, médicos y futbolistas. Quizá ese puede ser el futuro de Danilo*, un niño de 11 años que cursa quinto de primaria y que sueña con ser un gran portero.

Danilo me contó que su día empieza a las 6:00 a. m. Se despierta, se organiza, toma tinto con galletas, y sale a las 7:00 a. m. a entrenar fútbol en la cancha del pueblo. El lugar favorito de Danilo en El Plateado es precisamente esa cancha de fútbol. Allí entrena y juega; pero cuando hay combates es el lugar al que tiene prohibido ir. Sus hermanos y él siguen atentamente las recomendaciones de sus padres.

Danilo termina sus entrenamientos y vuelve a su casa a las 8:30 a. m.; desayuna, hace sus tareas y almuerza. A la 1:00 p. m. debe estar en el colegio, en una jornada que termina a las 6:00 p. m. Lo ideal sería que la ración diaria fuera garantizada a él y a todos los estudiantes, pero por remodelaciones en la infraestructura, explicó, actualmente él y sus compañeros no reciben un refrigerio.

Un conflicto en cifras

Según la Defensoría del Pueblo, entre febrero de 2023 y abril de 2024, en Argelia hubo alrededor de 3.192 familias desplazadas por el conflicto armado, lo que equivale a 9.993 personas, un 35.53% de la población del municipio (28.128, según datos del Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias, Mire). En la cabecera municipal, además del coliseo, se han instalado refugios temporales en los que se atiende a las víctimas del conflicto armado y desastres naturales, como es el caso de la avalancha que ocurrió en la madrugada del 6 de diciembre, dejando diez desaparecidos, entre ellos, tres niños.

Refugios en Argelia para víctimas del conflicto armado o desastres naturales - crédito Paula Naranjo

La Alcaldía de Argelia, así como los habitantes en general, piden que no se les estigmatice por ser considerados una “región cocalera” (De acuerdo a información publicada por El Espectador en diciembre de 2023, en el municipio había cerca de 3.000 hectáreas de coca sembradas). Aseguran que este rótulo ha sido consecuencia de la negligencia histórica del Estado , que no ha brindado otras oportunidades a los niños y jóvenes, quienes en su mayoría son reclutados forzosamente por las guerrillas.

“Todos los gobiernos hacen lo mismo, mencionar y señalar. No dicen, por ejemplo: “Arreglemos las vías”. Por ahí no más empecemos, imagínese, todas son hechas por la misma población, porque la misma gente las financia con peajes, y con eso se hace el mantenimiento”, cuenta Carlos*, un habitante de El Plateado, quien no atribuye la iniciativa a alguien en particular, pero se presume que pueda ser de uno de los grupos armados que hace presencia en el territorio, el cual buscaría a través de estos actos legitimar su discurso.

En la actualidad, está vigente la alerta temprana 013-24 de la Defensoría del Pueblo en la que se advierten riesgos por cuenta del conflicto armado en El Plateado. Esta incluye 23 recomendaciones a la institucionalidad del Estado, con el fin de que se salvaguarde la vida y la dignidad de los habitantes. La pregunta entonces es: ¿Se están atendiendo estas recomendaciones? ¿Seguirá El Plateado esperando indefinidamente la presencia estatal sin arriesgar la integridad de sus habitantes?

A pesar de que el Gobierno llegó a El Plateado, persiste el temor y la incertidumbre por las retaliaciones de los grupos armados ilegales - crédito @MariaFdaCabal/X

A donde no llega el Estado, el terror no nos permite llegar como ciudadanos

A pesar de las recomendaciones de la gente de El Plateado que encontré en el casco urbano de Argelia, mi arribo al corregimiento ese 14 de septiembre de 2024 no fue posible debido al secuestro de la concejala de Argelia, Sandra Milena Betancourt Buitrón, hecho que agudizó la tensión en el corregimiento y por ende imposibilitó el ingreso al mismo. El temor se extendió hasta Argelia. Luego de siete días de cautiverio, el sábado 21 de septiembre Sandra Milena fue liberada, con la condición de salir del departamento “para evitar problemas”.

Efectivamente, no pude llegar al corregimiento, pero confirmé que en Argelia, y eso incluye a El Plateado, hay gente buena que está tratando de salir adelante a pesar del olvido, la estigmatización y la perpetuación histórica del conflicto armado. Lo que más les duele es el evidente abandono estatal que se ha enclavado en su territorio y que se volvió paisaje.

“La transformación no es solo venir a entregar kits, fertilizantes y abonos. Se trata de una transformación integral que incluya pavimentación de las vías y educación, sino los jóvenes son reclutados o se van a sembrar coca, porque es lo único que hay para hacer”, Pablo Daza, secretario de Gobierno de Argelia.

Más allá de la falta de conexión vial, lo que falta es que el Estado se conecte de una vez por todas con el territorio, con su gente: que vuelque su mirada y su oferta hacia una comunidad que ha perdido tanto en medio de las reglas impuestas por un conflicto armado que no eligió vivir. El Plateado, pese a todo, no ha perdido la esperanza. Ellos siguen esperando.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

La presente publicación fue elaborada en el marco del proyecto Social Media 4 Peace de UNESCO y el apoyo de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Paula Naranjo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UNESCO o de la Unión Europea.