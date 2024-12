Shakira confirmó quién fue el ganador de su lujosa camioneta Lamborghini Urus: “Ganó la creatividad”

Un joven artista colombiano residente en Estados Unidos fue el ganador del lujoso vehículo - crédito @michaelmejiaart/IG

Como lo había prometido, sobre las 10:30 de la mañana Shakira confirmó quién era el ganador del Lamborghini Urus que se robó las miradas en el video de Soltera.

La cantante colombiana un día antes había compartido en sus redes sociales que podían empezar a votar por sus favoritos, entre los cinco finalistas que habían llamado la atención entre los miles de propuestas que recibió.

El ganador fue anunciado durante el programa Despierta América, de la cadena Univisión, por lo que el afortunado no tardó en reaccionar a través de su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de Michael Mejía, un joven colombiano que realizó una propuesta basada en su talento para el dibujo y que con ayuda de la tecnología, logró darles vida.

Fiesta de 'solteras' de Shakira se realizó el 14 de octubre y compartieron fotos de los mejores momentos - crédito @Shakira/IG

El clip ganador mostraba a Michael despertando de un profundo sueño sosteniendo uno de sus colores en las manos y recordando lo que, al parecer, había ocurrido la noche anterior.

Posteriormente, narró que llevaba más de un año divorciado y todavía estaba sufriendo por su separación, por lo que pide una señal para poder superar la tusa, y es justo en ese momento en que entra el sencillo de Soltera recreado por los dibujos que había plasmado.

Las protagonistas del clip ganador fueron todas las celebridades que formaron parte del video oficial de la artista barranquillera, entre las que estaban Lele Pons, Anitta, Danna, la modelo Anna Kournikova y las invitadas a la Soltera Party en Miami como Fariana, Greeicy, entre otras más.

Así celebró la noticia con sus vecinas - crédito @mechialmejiaart/IG

Al conocer la noticia, el artista ilustrativo no dudó en compartir su emoción en redes sociales, por lo que apareció celebrando su triunfo junto a una de sus vecinas, que no dudó en felicitarlo por la noticia. Del mismo modo, Shakira fue la encargada de revelar en sus redes sociales que Michael había sido el afortunado.

“Es el mejor put* día de toda mi vida … Acabamos de hacer historia, acabo de ganarme el Lamborghini de Shakira. El primer carro de mi vida va a ser el Lamborghini de Shakira … Vamos a celebrar, esto es un logro enorme”, expresó el joven emocionado en medio de gritos de euforia y acompañado de un aguardiente amarillo, recordando la distancia, pero al mismo tiempo la cercanía que aún guarda con su tierra, Colombia.

La colombiana compartió algunas fotografías que formarían parte del videoclip de "Soltera" - crédito @shakira/Instagram

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus apreciaciones sobre este triunfo de Mejía con mensajes como: “El primer carro y un Lamborghini cedido por Shakira, que logro, felicidades”; “definitivamente ganó el talento, eres grande hermano”; “Omg ‘mi primer carro el Lamborghini de Shakira’ vdmgaoyecbeyhskkjhhslsuywgsk que envidia 👏🏻👏🏻”; “👏🙌❤️ Bravo x ti Michael, sabía k lo lograrías.. Eres el mejor y te lo mereces 🥰 k lo disfrutes 😘😘 un fuerte abrazo a la distancia 😇”, entre otros.

Detalles inéditos de la compra del carro

Sebastián Yatra fue el culpable de sembrar la idea en Shakira de regalar la camioneta que había utilizado en el video de Soltera; sin embargo, era poco lo que se sabía sobre el lujos vehículo y los motivos que llevaron a la artista a entregarla a uno de sus más grandes fans.

Shakira compartió un emotivo mensaje con el que confirmó que regala su carro - crédito @shakira/IG

De acuerdo con Shakira, la adquisición del codiciado carro diseñado especialmente para ella, no fue más que un intento de consentirse a ella misma al iniciar la etapa de soltería con dos hijos en el camino. “En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme al comenzar mi etapa de soltera y pronto descubrí que lo que nos ayuda son los vínculos humanos”, aseguró la cantante en la publicación.

Y concluyó: “El carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman, los vínculos s+i, la familia, los amigos, los vecinos … Es mi forma de agradecer tanto amor y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo. Sigamos bailando que nos hace bien”.