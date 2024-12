Joven santandereana que logró el mejor Icfes del 2024 ya está becada en la universidad: qué estudiará y dónde

La joven se gradúa del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Floridablanca, Santander - crédito Universidad Industrial de Santander

Valeria Díaz González, una joven de 16 años de Santander, fue la estudiante mejor calificada, con el puntaje más alto, en las pruebas Saber 11 de 2024 en todo el país, con una calificación de 495 sobre 500. Este logro la llevó a recibir una beca completa en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), donde comenzará sus estudios en Ingeniería Biomédica en enero del 2025.

“¡Enhorabuena! Valeria Díaz, la joven que obtuvo el mejor puntaje a nivel nacional en las pruebas Saber 11 en 2024, entre más de 600 mil estudiantes del calendario A, ingresará en enero próximo a cursar sus estudios de Ingeniería Biomédica en la Unab”, se leyó en una publicación de la institución superior santandereana.

La Unab, a través de un comunicado, reconoció el desempeño excepcional de Valeria Díaz al cubrir el 100% de los costos de matrícula durante los nueve semestres de su carrera, así como los cursos de idiomas. De la misma manera, la joven comentó que optó por el programa académico de esa institución en específico.

“Yo me enamoré de la carrera cuando visité con el colegio el campus El Bosque, y la verdad, quedé impresionada, por lo tanto, me da mucha felicidad poder desarrollarme como profesional acá, precisamente, que fue donde me enamoré y le cogí gusto a la carrera”, afirmó la destacada estudiante.

El rector de la universidad, Juan Camilo Montoya Bozzi, destacó la coincidencia afortunada de que Valeria haya elegido la Unab para realizar sus estudios, y expresó su deseo de que esta etapa sea enriquecedora tanto para ella como para su familia.

Este apoyo no solo destaca su excelencia académica, sino también la importancia de que los estudiantes de Santander se destaquen en las pruebas de Estado, según el comunicado de la universidad.

La joven, estudiante del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Floridablanca, ha demostrado un nivel de dedicación y esfuerzo que le ha permitido alcanzar este resultado casi perfecto.

Su familia, compuesta por su padre, madre y una hermana pequeña, afirmó, citada por la comunicación de la institución, que es una oportunidad un compromiso y una responsabilidad significativa. Su padre, Javier Díaz Díaz, ingeniero de sistemas, confía en que Valeria continuará demostrando su capacidad y dedicación en esta nueva etapa.

“Yo sé que mi hija va a responder con creces a todo lo que tenga que hacer, ella siempre ha querido ser la mejor, siempre lo ha sido, se ha superado en todas sus cosas, sé que aquí no va a ser la excepción, aquí va a demostrar toda esa capacidad que tiene, como estudiante y como mujer”, dijo.

Diana González, la progenitora de la menor, indicó que su hija siempre tuvo una preferencia por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. “Cuando pasó todo esto, que realmente es abrumador, tener que manejar hasta redes sociales, ha sido agobiante. Le llegaron invitaciones de otras universidades y ella siempre se mantuvo en «yo quiero la Unab, no hay otra”, dijo.

Alejandro Arboleda Carvajal, director del programa de Ingeniería Biomédica, expresó el orgullo de contar con Valeria entre los estudiantes del programa, que se esfuerza por ser el mejor a nivel nacional. Además, destacó la importancia del convenio interinstitucional con Foscal, que conecta la Ingeniería Biomédica con la dinámica tecnológica y de investigación en el ámbito de la salud.

Por su parte, la Unab ofrece diversas becas y programas de financiamiento para garantizar el acceso a una educación superior de calidad, beneficiando a más del 20% de sus estudiantes matriculados.

Incluso, cuentan con iniciativas como el Fondo de Becas Rafael Ardila Duarte y el Plan Horizontes, que buscan eliminar las barreras económicas para los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. De hecho, las pruebas Saber constituyen una ayuda para los excelentes estudiantes que anhelan oportunidades académicas que, en primera instancia, están fuera de su alcance.