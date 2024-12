El comediante Hassam recordó los difíciles momentos que vivió por su separación: “Fue más duro que mi diagnóstico de cáncer”

La separación del comediante de su esposa fue pública y polémica - crédito @oficialhassam/Instagram

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido en la televisión colombiana como Hassam, es destacado por sus personajes en programas de televisión como Sábados felices.

Sin embargo, su vida personal fue objeto de atención mediática debido a su separación de Tatiana Orozco, con quien compartió 18 años de matrimonio y es madre de sus dos hijas.

La ruptura se hizo pública hace tres años, generando una ola de comentarios y polémicas en redes sociales.

La separación de Hassam y Tatiana fue un proceso doloroso y lleno de controversias, ya que ambos decidieron compartir detalles íntimos de su relación en redes sociales. La pareja se separó en 2022, y el fin de su matrimonio estuvo marcado por acusaciones de irrespeto e infidelidad. A pesar de los intentos del comediante por salvar la relación, no logró evitar el divorcio.

En una reciente entrevista en el programa Sinceramente Cris de la presentadora Cristina Estupiñán, Hassam reveló que la ruptura fue una de las experiencias más difíciles de su vida, describiéndola como un “infierno” que incluso lo llevó a considerar abandonar su carrera: “No quería hacer shows (...) crep que fue la experiencia más negra, oscura e iba a tirar mi carrera a la borda, me iba a retirar, me iba a dedicar a otra cosa”.

“Fue más fuerte estar en ese luto emocional del divorcio que cuando me dijeron que estaba enfermo de cáncer porque tú puedes luchar contra el dolor físico o lo puedes calmar con algún acetaminofén o qué sé yo, pero el dolor espiritual no se calma, sino con fe, con risas y la comedia me tiene aquí gracias a Dios, la comedia es lo que me ha ayudado a llevar toda esta realidad”, confesó el exparticipante de MasterChef Celebrity en 2029.

Además, reveló que durante ese proceso le tocó cumplir obligaciones laborales: “Me costó, pero tenía que hacerlo por obligaciones, además, que hay cosas que no pueden dejarse de hacer como pagar colegios, arriendo, lo que pague, eso no se puede parar.” No puedo llegar a donde la Dian y decir: ‘señores es que estoy deprimido no puedo pagar’ (...) hay que trabajar y yo vivo de hacer reír, mi músculo económico depende de mis presentaciones”.

El duelo por la separación le duró tres años, durante los cuales buscó a Tatiana hasta en Estados Unidos, pero no logró retomar la relación. Su hija Mariana fue un apoyo constante durante este tiempo, aunque tuvo que presenciar momentos difíciles, como ver a su padre llorar mientras comía. El comediante admitió que la presencia de sus hijas le recordaba constantemente a Tatiana, lo que complicaba aún más la situación.

“Yo estuve a una pequeña decisión de ir a terapia, de buscar algún psicólogo que me ayudara porque estaba sufriendo ataques de pánico porque me daba angustia dejar a las niñas solas (...) quería irme a buscarlas, quería ver si podía solucionar algo y fue un proceso larguísimo de tres años (...) Yo fui hasta allá, hasta Estados Unidos, hace un año ya y traté de solucionar de la mejor manera, como ya listo, ya nos hicimos daño, ya pasó todo, seamos amigos. Definitivamente no pudimos lograr una buena comunicación, entonces me tocó contacto cero”, añadió el bogotano.

A pesar de las dificultades, Hassam y Tatiana han logrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas, quienes actúan como un puente entre ambos: “Por más que quiera evitar el contacto, mis hijas están ahí, entonces ese puente no se puede romper”, la veo a ella a través de mis hijas todos los días, entonces me tocó aprender a amar ese recuerdo y entendiendo que ya no somos, con mucho respeto y esperando que esté feliz porque también quiero que mis hijas vean una mamá feliz, ese vínculo no se va a romper jamás, pero el duelo profundo mío sí fue tremendo”.