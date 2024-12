Ministro TIC lanzó fuerte advertencia sobre los riesgos de vender el iris: compañías usan un vacío legal

El ministro aseguró que la empresa Work está incurriendo en acciones tramposas para llegar a la información de la persona - crédito @Ministerio_TIC/X

La empresa World es una compañía que ofrece criptomonedas a colombianos a cambio de registrarse en su sistema usando datos biométricos. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una alerta sobre el riesgo que esto representa para la privacidad de cada persona que acepta dinero digital a cambio de dar su información.

Según publicó Noticias RCN, la preocupación de la entidad radica en que la mencionada empresa, podría violar el régimen de datos personales en Colombia, según la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Razón por la que la SIC abrió una investigación contra la empresa, para aclarar las operaciones que llevan a cabo con esta información.

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, indicó al medio citado los riesgos a los que se enfrentan los usuarios que optan por aceptar este tipo de negocios. En la actualidad, la ley que rige en el país es la Habeas Data, de 2012. Por medio de esta, según indicó Lizcano, estarían utilizando un vacío legal para capturar datos de colombianos.

Sobre este punto, el funcionario afirmó que la ley mencionada permite que “se pueden tomar datos personales solo con la autorización de las personas”. La empresa que está siendo investigada, añadió el ministro, aprovecha el “vacío legal, donde, de manera mañosa y medio engañosa, le sacan el consentimiento a la persona para tomarle una de las partes más seguras del ser humano que es el iris”.

Con esta práctica, “logran tener esa información estando, entre comillas, dentro de la ley”.

Lizcano dijo para el medio citado que el Gobierno nacional rechaza este tipo de prácticas, razón por la que presentará una ley de inteligencia artificial al Congreso de la República, con la que quedará prohibido adquirir información por medio de esta práctica, puesto que la privacidad de datos se ve vulnerada.

“Usted con el iris de la persona puede hacer todo: abrir su celular, una cuenta, puede hacer cualquier tipo de transacción financiera, puede hackear a la persona. Entonces, hay un riesgo muy alto”, indicó el ministro.

El funcionario también indicó que la SIC se encuentra haciendo la investigación contra la empresa indicada, para que se sancionen las acciones que llevan a cabo.

Lizcano también aseguró que en la actualidad, las empresas solo pueden tomar fotos al rostro para que una persona registre la entrada y salida de un edificio, por lo que, la “sofisticación a los que llega World, no hay ninguna empresa del Estado que tome pruebas al iris como lo está haciendo esta compañía”.

El funcionario especialista en tecnología indicó que el iris contiene información única: “Es como si a usted le cortaran un dedo y se la vendieran a una empresa para que utilizaran su huella todo el tiempo”, dijo. Además, agregó que esta parte del cuerpo es importante para “usos bancarios, para abrir cualquier tipo de celular, para abrir cualquier tipo de cuenta, es una zona muy sensible, porque el iris es único e irrepetible. Es la única parte segura que hoy tiene el ser humano en términos de ciberseguridad”.

Finalmente, Lizcano indicó al medio mencionado que la regulación se tiene que centrar en la protección de los derechos humanos y la seguridad del individuo, aunque no negó que la tecnología avanza a velocidades que los marcos normativos no pueden alcanzar hasta luego de actualizada dicha tecnología: “Hay riesgos, hay determinada información que no necesita prohibición del Estado, pero esta requeriría prohibición total de un ente regulador que puede ser el Ministerio de las TIC o la Agencia Nacional de Identidad”. Estas acciones ya se han tomado en varios países de Europa.