Mary Méndez denunció cobro excesivo en estacionamiento del Aeropuerto El Dorado: “Atraco de frente”

La presentadora Mary Méndez pagó 232.000 pesos por estacionar en El Dorado, alegando que la tarifa según la web era menor - crédito @marymendez55/Instagram

Durante una visita a Santa Marta, la presentadora y empresaria Mary Méndez se encontró con una sorpresa desagradable al recibir un cobro que consideró excesivo por el estacionamiento de su vehículo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Según compartió en sus redes sociales, el monto ascendió a $232.000 por un periodo de dos días y 17 horas, lo que generó su indignación y un llamado a las autoridades del aeropuerto para que expliquen la discrepancia con las tarifas publicadas en su sitio web.

Mary Méndez, conocida por su participación en programas de televisión como La Red de Caracol Televisión, y por su empresa de productos saludables ‘FitCook’, no dudó en expresar su molestia públicamente. En su publicación, Méndez cuestionó si se trataba de un “atraco de frente” y solicitó una explicación clara sobre el cobro, que según las tarifas oficiales debería haber sido menor.

La presentadora, que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en su ciudad natal, dejó su camioneta en el parqueadero de larga estancia del aeropuerto antes de partir hacia Santa Marta, donde reside su familia. Este incidente puso de relieve las preocupaciones de los usuarios sobre los costos de estacionamiento en uno de los aeropuertos más importantes del país.

Mary Méndez, conocida por 'La Red', calificó el cobro de 232.000 pesos en el aeropuerto como "atraco" - crédito @MENDEZMARY55 / X

El caso de Mary Méndez no es aislado, ya que otros usuarios han manifestado situaciones similares en redes sociales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y consistencia de las tarifas aplicadas en el aeropuerto. La denuncia de Méndez ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor supervisión y regulación en los servicios de estacionamiento en aeropuertos.

La situación también destaca la importancia de que las autoridades aeroportuarias mantengan una comunicación clara y precisa con los usuarios para evitar malentendidos y garantizar que las tarifas cobradas sean justas y acordes a lo anunciado. Mientras tanto, la comunidad espera una respuesta oficial que aclare las dudas planteadas por la presentadora y otros usuarios afectados.

Mary Méndez denunció que por culpa de un banco perdió una gran cantidad de dinero

En días pasados, Mary Méndez denunció públicamente la pérdida de una suma significativa de dinero tras un intento fallido de consignación en un cajero automático de Davivienda. Según compartió en sus redes sociales, el incidente ocurrió cuando intentó depositar dinero en su cuenta de ahorros a través de un cajero multiservicio de la entidad bancaria, pero el dinero no fue acreditado.

Mary Méndez perdió una semana dinero tras hacer una consignación en un cajero Davivienda - crédito @MENDEZMARY55/X

La presentadora, de 48 años, relató en su cuenta de X que el cajero retuvo gran parte de su depósito, devolviéndole solo una pequeña cantidad. Al percatarse de que la transacción no se completaba, contactó con la línea de atención al cliente de Davivienda, pero la respuesta fue insatisfactoria. “Recibo todo menos ayuda”, expresó Méndez, que permaneció más de 45 minutos esperando una solución sin éxito.

Ante la falta de respuestas claras, Méndez decidió visibilizar su caso en redes sociales, donde incluso recibió ofertas de ayuda, aunque no de manera inmediata. En sus historias de Instagram, la presentadora explicó que le preguntaron dónde deseaba que le depositaran el dinero, a lo que respondió que en su cuenta bancaria original. Sin embargo, le informaron que el proceso tomaría aproximadamente 24 horas, lo cual no la dejó tranquila.

La situación generó indignación entre sus seguidores, quienes también compartieron experiencias similares con la entidad bancaria. Algunos comentaron que, en casos anteriores, el banco no había ofrecido soluciones y los fondos se habían perdido. Méndez se mostró decidida a no dejar el caso sin resolver, documentando cada paso del proceso y enviando un mensaje contundente a Davivienda: “No se me van a quedar con la plata”.