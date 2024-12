Confirmaron la identidad de las dos víctimas fatales del accidente en los Pirineos Orientales

Esta fotografía proporcionada el 2 de diciembre de 2024 por la brigada de rescate regional muestra un autobús que se estrelló el domingo 1 de diciembre de 2024 por la noche cerca de una estación de esquí en los Pirineos en el sur de Francia - crédito AP

En la tarde del martes 3 de diciembre de 2024, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, confirmó la identidad de las dos colombianas que fallecieron a causa del accidente que se registró en los Pirineos Orientales, en territorio del país europeo.

A través de una publicación en su cuenta de X, el embajador Prada lamentó la muerte de las dos mujeres y compartió detalles de su lugar de nacimiento y edad.

De acuerdo con la información que compartió Alfonso Prada, las dos mujeres fueron identificadas como Luis Fernanda Escobar Castillo, de 24 años, de Tebaida, Quindio; y Claudia Patricia Palacio Mejía, de 45 años, oriunda de Viterbo, Caldas.

El embajador en territorio francés envió un mensaje en el que aseguró que tanto la Cancillería, como los diferentes consulados, tanto en París, como en Barcelona, “están totalmente a su disposición para acompañarlos en estos momentos”.

El embajador Alfonso Prada lamenta la muerte de Luisa Fernanda Escobar Castillo y Claudia Patricia Palacio Mejía - crédito @alfonsoprada/X

La tragedia de Luisa Fernanda Escobar

La noticia de la muerte de Luisa Fernanda Escobar dejó a su familia en La Tebaida, Quindío, sumida en el dolor y el desconcierto. Su tía, Olga Lucía Castillo, relató en una entrevista con Noticias Caracol que la joven, madre soltera de un niño pequeño, viajó a Europa con la ilusión de mostrarle a su hijo la nieve.

“Ella quería un futuro para ella y su hijo, porque tenía un bebé. Estaba ilusionada con llevarlo a conocer la nieve, ese era el paseo que más deseaba”, comentó Castillo visiblemente afectada.

Además, señaló que la familia se encuentra ahora en busca de ayuda para poder repatriar el cuerpo de Luisa Fernanda Escobar y traer al niño de regreso a Colombia, en medio de una situación económica y logística compleja.

La madre de Luisa Fernanda, que había viajado a España para visitar a su hija, ahora se enfrenta a la desgarradora tarea de regresar a Colombia con su hija fallecida y el niño huérfano - crédito @luisafernandaesco20/TikTok

El dolor es aún mayor para la madre de la joven, quien, tras haber viajado a España para visitar a sus hijos y nieto, ahora se ve obligada a regresar a Colombia con el cuerpo de su hija y el niño huérfano: “Mi hermana iba con tanto dolor a traer el cuerpo, lo único que quiere es tener a su hija de nuevo en casa, con su familia”.

En medio del luto, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que les brinden el apoyo necesario: “Es lo único que podemos pedir: que nos ayuden a traerla y a traer el niño para que podamos cerrar este doloroso episodio”, concluyó Olga Lucía Castillo.

La difícil situación de María Paula Mogollón y su madre

A más de 1,000 kilómetros de distancia, en Barcelona, María Paula Mogollón y su madre, víctimas del mismo accidente, atraviesan una situación igualmente angustiante.

Ambas viajaban en el bus que sufrió el accidente en los Pirineos, pero mientras María Paula se recupera de sus propias heridas, su madre se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona.

En una conversación con el medio citado, María Paula Mogollón compartió las penurias que enfrenta al tener que cuidar de su madre, quien sufrió graves lesiones en la espalda y la cabeza: “Si yo me interno en una clínica mi mamá queda sola. No es la idea. Me toca estar al lado de ella, aunque yo también estoy mal de salud”, explicó.

La joven, que no ha podido descansar debido a la gravedad del estado de salud de su madre, relató que las autoridades francesas acudieron rápidamente al lugar del accidente, momento en el que trasladaron a su madre en helicóptero a Barcelona debido a la gravedad de sus heridas.

La Embajada de Colombia en Francia trabaja estrechamente con autoridades locales para asistir a los afectados - crédito AFP

“La atención médica ha sido excelente, pero la situación sigue siendo crítica”, expresó María Paula Mogollón, que se dejó ver su agradecimiento por la atención, pero no pudo ocultar su preocupación por los recursos limitados que tienen para hacer frente a la crisis.

A pesar de la ayuda recibida de las embajadas colombiana, francesa y catalana, la familia Mogollón sigue necesitando apoyo para cubrir los gastos médicos y logísticos derivados del accidente, incluyendo el transporte de su madre a Colombia y el cuidado de la joven.

“Necesitamos ayuda urgente. Ojalá que las autoridades puedan apoyarnos con un vuelo humanitario para que podamos regresar a Colombia, donde tenemos a nuestra familia”, solicitó María Paula Mogollón, visiblemente agotada, pero firme en su compromiso de cuidar a su madre.