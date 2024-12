Catalina Gómez, de ‘Día a día’, reveló por qué se separó de su primer esposo

Catalina Gómez reveló detalles sobre su primer matrimonio - crédito @apuntesdecata/Instagram

Catalina Gomez, modelo y una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, reveló detalles sobre su primer matrimonio.

En una entrevista reciente en el programa La sala de Laura Acuña, de la presentadora Laura Acuña, la presentadora paisa compartió que se casó a los 18 años con su novio de la universidad, que sería Luis Felipe Martínez, según información compartida por otros medios.

Martínez y Gómez mantuvieron una relación de siete años antes de su boda. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año antes de que decidieran separarse.

La presentadora se casó a los 18 años con un novio que tuvo en la universidad - crédito @apuntesdecata/Instagram

“Un año larguito (…) De verdad fue una relación superbonita. De la que no tengo sino cariño, gratitud, amor (…) Crecimos juntos, o sea, yo tenía casi 18 años, él ‘veintipiquito’. Fue mi novio durante la universidad”, contó la modelo paisa.

La presentadora, conocida por su participación en el programa matutino Día a día, de Caracol Televisión, explicó que la distancia fue un factor determinante en la ruptura. Mientras ella vivía en Bogotá por su trabajo, Martínez permanecía en Medellín, lo que complicaba la relación.

“Cuando yo empecé a trabajar. Y, pues, de verdad fue muy bonito porque pues sí, como que crecimos de la mano (…) Era lo que seguía. Entonces, ya siete años de novios. Él ya trabaja, Cata ya trabaja… lo que sigue de pronto es el matrimonio (...) Nos casamos y, efectivamente yo ya estaba viviendo aquí en Bogotá y eso complicaba un poquito las cosas. Él seguía allá. Igual, yo estaba aquí de lunes a jueves y en Medellín de jueves a lunes (…) No funcionó”, añadió la modelo.

Catalina Gómez, conocida por Día a Día, explicó que la distancia fue clave en su separación - crédito @apuntesdecata/Instagram

Gómez mencionó que, aunque había amor y cariño, no se dieron cuenta de que no estaban destinados a pasar el resto de sus vidas juntos: “Pero, uno no para de pronto a pensar. Finalmente, amor había, cariño había, pero tal vez no nos dimos cuenta de que no era para vivir el resto de la vida juntos”.

A pesar de la separación, Catalina expresó que no se arrepiente de esa etapa de su vida: “De pronto mi vida se estaba encaminando a otro lado. Nunca nos sentamos tal vez a hablarlo; pero, bueno, igual como te digo: fue demasiado chévere mientras duró, lo que pasó. No me arrepiento absolutamente de nada. Y siempre estará en mi corazón lo mejor de esa relación”.

La presentadora actualmente está casada con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, con quien tiene dos hijos, Emilia y Cristóbal.

Actualmente, Catalina Gómez está casada con Juan Esteban Sampedro - crédito @apuntesdecata/Instagram

Sin embargo, su segundo matrimonio no ha estado exento de dificultades. En la entrevista mencionada, la presentadora contó que sufrió la pérdida de tres embarazos mientras intentaba cumplir su sueño de ser madre: “Fue entre Emilia y Cristobal, perdimos tres bebés”.

“Yo quedé en embarazo de Emilia como a los ocho meses de estarla buscando, fácil. Como te digo, fue un embarazo muy complicado porque cuando supe que estaba en embarazo, que fue en diciembre, yo me fui el 26 a pasar Año Nuevo con mi familia y el 27 mi mamá se desmayó, perdió la conciencia, estuvo en la clínica mucho tiempo... desde ahí empezó a pagarse la velita de la vida de ella. Fueron cinco meses donde mi mamá se iba apagando y el embarazo iba creciendo”, contó la modelo.

Además, dijo que su segunda perdida fue después de tener a su primera hija Emilia: “Empecé un tratamiento, quedé embarazada, perdí ese primer bebé, sentí que se me iba la vida, es muy duro, soy muy provida y creo que desde el momento en que óvulo es fecundado, hay vida (...) Pasó el tiempo, volví a quedar embarazada y perdí ese bebé, otra vez. No deja de ser muy duro. Hasta que ya Cristobal venía en camino y, como al tercer mes, me dijeron que venía con problemas. Que en un 99% de probabilidad él no iba a nacer bien, es un milagro del 1%”.