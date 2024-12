Sandra Reyes decidió no combatir el cáncer: se enteró después de grabar ‘Pedro el escamoso 2′

La actriz eligió no recibir quimioterapia conforme a su filosofía de vida - crédito redes sociales

Sandra Reyes, la reconocida actriz colombiana, falleció a los 49 años tras una batalla contra el cáncer de mama. La noticia ha dejado un profundo vacío entre los seguidores de la icónica telenovela Pedro el escamoso, en la que Reyes interpretó a la doctora Paula. Su coprotagonista, Miguel Varoni, compartió recuerdos emotivos de su tiempo juntos en el set, destacando la personalidad única y el sentido del humor de Reyes.

Varoni recordó que Reyes descubrió su enfermedad poco después de finalizar las grabaciones de la secuela de la telenovela, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, en octubre de 2023. Durante una entrevista con Noticias Caracol, Varoni mencionó que ella “no sabía lo que estaba pasando” y que se enteró un mes después.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz optó por no someterse a quimioterapia, aparentemente debido a su filosofía de vida, que estaba profundamente conectada con la naturaleza y la cultura hippie. “Ella vivió siempre a su manera (...). Nada más lejano a la doctora Paula que Sandra Reyes, y nunca, en tres años, me dijo: ‘Es que no estoy de acuerdo con la doctora Paula (...). Nunca juzgo’”, dijo el actor al medio citado.

Miguel Varoni recordó la fuerza y el humor de Reyes durante su amistad - crédito @sandrareyesfollowers - @soyvaroni/Instagram -

El actor también rememoró el reencuentro con Reyes durante la grabación de la secuela, describiéndolo como un momento especial y emotivo. “Todo el mundo estaba esperando que nos volviéramos a ver, fue muy lindo verla, el abrazo (...). Fue muy especial volverla a ver, volver a trabajar con ella”, expresó Varoni, que destacó la importancia de su amistad y el impacto que Reyes dejó en quienes la conocieron.

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida. Varoni aclaró que esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Reyes conociera su situación médica. “Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar”, menciona el personaje de Reyes en la novela.

La muerte de Sandra Reyes ha resonado profundamente no solo en el ámbito profesional, también en el personal. Varoni enfatizó que Reyes dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de conocerla, tanto como actriz como en su rol de madre y amiga.

Reyes descubrió su enfermedad después del rodaje de la secuela - crédito redes sociales

Compañeros de set de ‘Pedro, el escamoso’ se despiden de Sandra Reyes

El fallecimiento de Sandra Reyes generó una ola de mensajes de despedida y recuerdos emotivos por parte de sus colegas y amigos cercanos. Miguel Varoni expresó su tristeza a través de sus redes sociales: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón… “.

Miguel Varoni rindió homenaje a Reyes, recordando su vínculo en la telenovela a través de un emotivo mensaje - crédito Miguel Varoni/Instagram

La comunidad artística ha mostrado su pesar por la pérdida. Alina Lozano, que también trabajó con Reyes en la misma producción, compartió un mensaje en Instagram donde recordó un encuentro reciente con la actriz, sin imaginar que sería su última despedida. Lozano expresó: " Se nos fue una de las grandes, amigos (…) hace siete meses nos vimos sin pensar que sería tu despedida. Fue algo casual y terminamos disfrutando mucho (…) te quiero Sandrita “.

La actriz Andrea Guzmán también expresó su dolor en redes sociales, compartiendo fotos y dedicando un emotivo mensaje a su amiga Sandra Reyes - crédito @andreitaguz/Instagram

Por su parte, Andrea Guzmán, otra compañera de set, publicó una fotografía del detrás de cámaras de la telenovela, acompañada de un mensaje de despedida en el que manifestó: “Amiga mía. Descansa. Siempre te recordaré”. La tristeza también fue compartida por Javier Gómez, actor argentino que interpretó al antagonista en la serie: “Recuerdos inborrables...Que pérdida tan lamentable, te fuiste demasiado pronto mi querida Sandra. Siempre estarás en mi memoria Dra. Paula Dávila”.