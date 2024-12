Margarita Ortega reveló detalles de su infancia y los vacíos con los que creció: “Una familia disfuncional y muy violenta”

Presentadora reveló que creció en una familia violenta - crédito @margaritamariaortega/ Instagram

La expresentadora del Noticiero CM& Margarita Ortega estuvo en una entrevista para el pódcast Menopáusicas y qué, dirigido por Yolanda Ruiz, en el que reveló varios detalles detrás de su éxito como periodista y actriz.

En medio de la charla, Ortega se enfocó en lo complicada que fue su infancia y cómo tuvo que sobrellevar las violencias que vivía en su hogar siendo una niña, acciones que asegura la afectaron en su adultez, por lo que tuvo que entrar a terapia.

Incluso, la presentadora confesó en el diálogo que después de tantas charlas con su psiquiatra aprendió a manejar su entorno y a entender que no todas las personas mantienen una misma perspectiva.

“La vez pasada me decía mi psiquiatra, imaginará que yo había crecido en una casa de micos y que yo era un búho, que tenía que aprender a comportarme como tal y salir del entorno de los micos, que fue lo que yo aprendí en una familia muy violenta... era muy violenta”, dijo la presentadora.

Además, confesó que gracias a los problemas en su casa, noto que años después, cuando decidió vivir sola, tenía muchos problemas mentales, pues asegura que otro episodio fuerte fue el divorcio de sus padres.

“En ese momento mi papá se va, se separa de mi mamá, y me costó mucho trabajo entender que él no tenía las herramientas emocionales para volver por mí … y yo la verdad siempre esperé que alguien volviera por mí para sacarme de ese manicomio”, añadió Margarita.

Según lo explica en la entrevista para Menopáusicas y que, siempre esperó que su padre regresara por el amor que le tenía, pero nunca pasó, lo que la afectó cuando entró a la adultez.

“Digamos que en mi recuperación como adulta se ha enfocado en poder salir de ese apego ansioso y esa necesidad de que me salven, mientras yo salvo al resto del mundo… Porque yo siempre he salvado a mi familia, pero en el algún momento me di cuenta de que me tenía que salvar yo, porque nadie más lo iba a hacer”, explicó.

En el momento en que sitió que estar al lado de su familia era más contraproducente, decido salir, pero según ella, cometió el error de salir sin buscar una ayuda profesional, por lo que confesó que repitió algunos patrones de violencia en lagunas relaciones que tuvo.

Margarita Ortega contó cómo fueron sus primeros años en la televisión, incluso llegó a aguantar hambre. Tomada de Instagram @margaritamariaortega

“Cuando me fui, seguí cometiendo errores y repitiendo esquemas en muchas situaciones de mi vida de forma paralela, porque era lo único que conocía... es por eso que desde los 18 años hasta ahora he estado en terapia, también he pasado por todas las religiones habidas y por haber, me he pasado todas las plumas del cóndor, de todo he hecho, todo para tratar de entender qué pasa con esta herida”, confesó entre risas la entrevista.

El padre de la presentadora apareció cuando estaba en los 30 años

Además, Margarita aseguró que después de todo lo que paso apenas salió de su casa, cuando ya estaba más adulta, reapareció su padre junto a su hermanastra, lo que significó que él rehizo su vida por fuera de su familia, lo que a ella le dio tranquilidad al saber que había encontrado de nuevo el amor.

“El reapareció cuanto yo tenía como 30 años, y fue gracias a mi hermana, que ese es otro factor muy bello, él pudo reconstruir su vida y reconciliarse con él, pero al comienzo no entendía esa relación de hermandad, la verdad, porque yo siempre fui hija única que creció con adultos mayores, o sea es que estuve con mis abuelos hasta los 17 años”, dijo la presentadora.

La presentadora Margarita Ortega habla del problema de salud que tuvo en su juventud

Pese a que fue una relación que le costó entender, le da créditos a sus hermanastras por la unión que tienen, pues aseguró que no fue fácil haberlas conocido ya cuando eran adultas.