Colombia

Gobierno Petro propuso un nuevo mecanismo para calcular semanalmente el precio del Acpm: estaría basado en los precios internacionales

La iniciativa plantea un esquema de cálculo basado en precios internacionales, con límites definidos para el productor, con el fin de asegurar el equilibrio fiscal y la previsibilidad en el mercado de combustibles

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La subida del diésel no afectará a los transportes masivos - crédito Colprensa
La nueva metodología para el cálculo del ACPM vincula el precio local del diésel al promedio semanal de los mercados globales - crédito Colprensa

El Gobierno nacional avanza en la implementación de una nueva metodología semanal para el cálculo del precio del Acpm (Aceite Combustible para Motores), dirigida especialmente a vehículos de servicio particular, oficial y diplomático.

Esta regulación alinea el ajuste del precio interno con las fluctuaciones del mercado internacional, con el objetivo de reforzar la transparencia y la estabilidad fiscal, al tiempo que busca optimizar los recursos públicos asignados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), según lo estipulado en un borrador de decreto presentado por los Ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda y Crédito Público.

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Entre las disposiciones clave incluidas en este proyecto, sobresale que el ingreso al productor será actualizado semanalmente tomando como base el promedio de los precios internacionales registrados diariamente durante la semana anterior.

Según el documento preliminar, este ajuste se hará efectivo cada martes y se comunicará oficialmente al sector los lunes, respectivamente.

Imagen de referencia - La regulación establece límites al ingreso del productor, que no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superior al de importación, evitando distorsiones - crédito Colprensa
Imagen de referencia - La regulación establece límites al ingreso del productor, que no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superior al de importación, evitando distorsiones - crédito Colprensa

“El país necesita reglas claras y técnicas para el manejo de los combustibles. Este proyecto de resolución busca darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”, indicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

La iniciativa se enmarca en el decreto 1428 de 2025 y propone que el ingreso al productor del Acpm se calcule tomando un promedio semanal de los precios diarios del diésel en los mercados externos.

El ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional, ni superior al precio de paridad de importación”, se lee en el texto publicado por ambas carteras.

De este modo, se garantiza que el valor del combustible refleje la realidad de los mercados globales, estableciendo límites claros para proteger el funcionamiento del mercado local y promover el equilibrio fiscal.

El Ministerio de Minas y Energía promueve reglas técnicas para la fijación de combustibles que incentivan la sostenibilidad fiscal en Colombia - crédito Justin Tallis/Reuters
El Ministerio de Minas y Energía promueve reglas técnicas para la fijación de combustibles que incentivan la sostenibilidad fiscal en Colombia - crédito Justin Tallis/Reuters

Igualmente, la medida tiene impacto directo sobre la estructura y funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), al que se busca dotar de una operación más eficiente, y al que el propio Palma define como herramienta clave para suavizar los efectos de las diferencias entre precios internos e internacionales.

“Estamos dando un paso firme para ordenar el sistema de precios de los combustibles en Colombia. Esta propuesta permite mejorar la eficiencia del FEPC, fortalecer el control y asegurar que los beneficios de estabilización se apliquen de manera justa y focalizada”, añadió el titular de la cartera minero-energética.

El documento, que estará sujeto a recibir comentarios públicos hasta el sábado 11 de abril de 2026, está orientado a dar previsibilidad y control a la evolución semanal del precio del diésel.

Posterior a la fecha, se divulgará el decreto final que, según se establece, para la primera aplicación del mecanismo, se tomarán los valores del precio internacional correspondientes a la semana del 6 al 10 de abril de 2026, respectivamente.

La metodología busca que la formación de precios del Acpm refleje estrictamente el comportamiento del mercado internacional, beneficiando a consumidores y empresas - crédito Captura de Pantalla Prensa Senado
La metodología busca que la formación de precios del Acpm refleje estrictamente el comportamiento del mercado internacional, beneficiando a consumidores y empresas - crédito Captura de Pantalla Prensa Senado

Otros aspectos de la medida

El proyecto impone nuevas obligaciones de publicación y divulgación de precios a todos los actores de la cadena de comercialización del Acpm.

De acuerdo con el borrador oficial, las refinerías e importadores deberán calcular y difundir abiertamente el ingreso al productor en sus plataformas digitales y comunicar estos datos, de manera electrónica, a distribuidores mayoristas y minoristas, quienes a su vez están obligados a retransmitir la información a estaciones de servicio y comercializadores industriales.

Esta trazabilidad, según el documento preliminar, tiene como fin reforzar la vigilancia y el control para evitar desviaciones o irregularidades en la aplicación de la metodología, permitiendo la supervisión directa por parte de las autoridades.

Este esquema de monitoreo permanente forma parte de un paquete de medidas para asegurar que la formación de precios refleje estrictamente las condiciones del mercado internacional, favoreciendo un entorno de mayor previsibilidad y transparencia para consumidores y empresas.

Con la iniciativa, presentada en paralelo a debates por la brecha entre precios internos y externos de combustibles, el Ejecutivo busca consolidar reglas claras y técnicas alineadas con estándares internacionales y garantizar la sostenibilidad de los subsidios desde el FEPC sin perder de vista el impacto para usuarios y para la economía nacional.

Este es el borrador del decreto:

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