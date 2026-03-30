Colombia

Nuevo ranking revela el nivel de popularidad de los alcaldes latinoamericanos: así le fue a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

El informe de CB Global Data correspondiente a marzo de 2026 situó al alcalde de Bogotá en la novena posición entre los líderes de capitales latinoamericanas

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Nuevo ranking reveló el lugar de Carlos Fernando Galán entre los alcaldes de capitales latinoamericanas - crédito Alcaldía de Bogotá
Nuevo ranking reveló el lugar de Carlos Fernando Galán entre los alcaldes de capitales latinoamericanas - crédito Alcaldía de Bogotá

Un ranking de imagen pública elaborado por CB Global Data para marzo de 2026 mostró la popularidad de los alcaldes de capitales latinoamericanas, ubicando a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en la novena posición.

El informe presenta los resultados de opinión ciudadana recabados entre el 16 y el 22 de marzo, con el desempeño de los líderes locales de la región según la evaluación de sus habitantes.

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Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, se ubicó en el primer lugar con un 60,1% de imagen positiva. En el segundo puesto se encuentra Clara Brugada, de Ciudad de México, con 57,6%. El tercer lugar corresponde a Reyna Rueda, de Managua, con el 53,5% de aprobación.

En el otro extremo de la lista, Iván Arias, alcalde de La Paz, aparece con 18,1% de imagen positiva. Luis Bello, de Asunción, obtuvo 19,2%, y Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, 24,8%.

La encuesta reportó variaciones respecto al mes anterior. Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, registró el mayor crecimiento en imagen positiva, con un aumento de 4,0 puntos porcentuales. Mario Bergara, de Montevideo, tuvo una disminución de 4,2 puntos.

Carlos Fernando Galán - crédito CB Global Data
El informe presenta los resultados de opinión ciudadana recabados entre el 16 y el 22 de marzo de 2026 - crédito CB Global Data

Carlos Fernando Galán ocupó la novena posición del ranking, subiendo un puesto en comparación con la medición de febrero, cuando se encontraba en la décima posición.

En marzo, el alcalde de Bogotá registró un 43,2% de imagen positiva, frente a un 41,3% del mes anterior. La valoración negativa se ubicó en 53,3%. El porcentaje de ciudadanos que no emitió opinión fue de 3,5%.

El desglose de la percepción sobre Galán muestra que un 21,7% de los encuestados considera su gestión como muy buena y un 21,5% la califica como buena. El 18,7% indicó que la gestión es mala y el 34,6% la consideró muy mala.

En la medición de febrero, Galán había obtenido una imagen positiva de 41,3% y una valoración negativa de 54,8%. El porcentaje de ciudadanos que no emitió opinión fue de 3,9%.

Carlos Fernando Galán - crédito CB Global Data
Carlos Fernando Galán logró posicionarse en la novena casilla del ranking, ascendiendo un puesto en comparación con la medición previa de febrero - crédito CB Global Data

En esa ocasión, la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, encabezó el ranking con 62,8% de imagen positiva, seguida de Clara Brugada, de Ciudad de México, con 59,5%, e Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal de Brasilia, con 53,8%.

En esos resultados, el alcalde con menor nivel de aprobación fue Luis Bello de Asunción, con 20,3%. Le siguieron Iván Arias de La Paz (21,8%) y Ricardo Quiñónez de Ciudad de Guatemala (23,5%).

El informe de CB Global Data recoge la percepción de los ciudadanos residentes en las principales ciudades de América Latina sobre sus alcaldes. El ascenso de Galán en el ranking se presenta junto con variaciones en la imagen de otros mandatarios de la región. El estudio no incluye información sobre las causas de los cambios en la percepción ciudadana.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El ascenso de Galán en el ranking ocurre en un contexto de ajustes de imagen entre varios mandatarios de la región, donde las cifras de aprobación y desaprobación muestran marcadas diferencias entre las capitales.

Imagen de Gustavo Petro

Gustavo Petro ascendió una posición en el ranking de imagen presidencial de América Latina elaborado por CB Consultora Opinión Pública en marzo de 2026, aunque su evaluación continuó ubicándolo en el grupo de mandatarios con valoración regular.

El presidente colombiano pasó del puesto 13 al 12 entre 18 jefes de Estado medidos, con una imagen positiva de 39,7% según el último informe.

Gustavo Petro - crédito CB Opinión Pública
El presidente colombiano pasó del puesto 13 al 12 entre 18 jefes de Estado medidos, con una imagen positiva de 39,7% según el último informe - crédito CB Global Data

En la medición de febrero, Petro había registrado una imagen positiva de 38,3% y una negativa de 58,0%, cifras que lo situaron en la decimotercera posición.

El nuevo reporte mostró una variación al alza en su imagen positiva, que alcanzó el 39,7%, mientras que la negativa descendió levemente a 57,2%. A pesar de este avance, Colombia permaneció entre los países cuyos mandatarios no logran ubicarse en el grupo de los mejor valorados del continente.

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