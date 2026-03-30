Colombia

Así fue el homenaje al bombero muerto en medio de un incendio en Medellín: entre sirenas y velas

Un acto simbólico tuvo lugar en la estación de Barrio Triste, donde familiares, colegas y vecinos participaron en una velatón tras el accidente que cobró la vida de Iván Darío Posada Gómez

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Un bombero fallece tras el colapso de una losa durante un incendio estructural en el barrio La Toscana de Medellín - crédito Bomberos Medellín
Un bombero fallece tras el colapso de una losa durante un incendio estructural en el barrio La Toscana de Medellín - crédito Bomberos Medellín

La noche del domingo 29 de marzo en Medellín estuvo marcada por el dolor y el respeto tras el fallecimiento de Iván Darío Posada Gómez, quien murió en acto de servicio al intentar sofocar un incendio en el barrio La Toscana.

El suceso generó un profundo impacto entre sus compañeros y la ciudadanía, que respondieron con muestras de solidaridad y reconocimiento a su labor.

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El hecho ocurrió cuando tres bomberos ingresaron a una edificación en llamas para controlar la emergencia. Durante la intervención, una losa se desplomó y atrapó al uniformado de 34 años, quien llevaba una década en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

La comunidad lamentó la pérdida de uno de los servidores públicos más entregados de la ciudad. El homenaje a Iván Darío Posada Gómez incluyó el sonido de las sirenas y la presencia de decenas de ciudadanos que acudieron a las instalaciones del organismo en la avenida Regional.

La comunidad y el cuerpo de bomberos realizaron un homenaje en la estación de Barrio Triste para despedir a Posada Gómez - crédito @Guardianes_Ant/X

Allí, se recordó su legado y se destacó el sacrificio de quienes arriesgan su vida para proteger a la comunidad. La jornada sirvió para unir a la ciudad en torno al dolor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Diversos mensajes resaltaron el valor y la entrega del uniformado, quien murió mientras cumplía con su juramento de servicio. La institución agradeció las muestras de afecto recibidas en este difícil momento.

La comunidad de Medellín expresó su solidaridad con la familia de Iván Darío Posada Gómez y con el equipo de bomberos, reconociendo la importancia de su labor y la valentía que implica enfrentar emergencias de alto riesgo.

Las autoridades acompañaron el reconocimiento público, destacando el compromiso y la vocación del funcionario fallecido.

El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X
El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X

Detalles sobre el incendio y muerte del bombero

El fallecimiento de Iván Darío Posada Duque dejó conmocionado al cuerpo de bomberos de Medellín. El bombero, de 34 años, perdió la vida tras el colapso de una losa mientras intentaba evacuar una vivienda en llamas en el barrio Toscana, en la comuna Castilla.

La tragedia ocurrió cuando un incendio estructural alertó a las autoridades a las 2:00 p .m. del domingo 29 de marzo. La emergencia movilizó a las unidades de la estación Libertadores, con la misión de controlar las llamas en una casa cuyo origen del fuego aún no ha sido determinado.

Cuatro bomberos ingresaron a la vivienda para combatir el siniestro. Durante las labores, advirtieron la inestabilidad de la estructura del segundo piso. La alerta interna fue inmediata: todos debían evacuar para evitar quedar atrapados bajo un posible derrumbe.

El tiempo jugó en contra. Mientras la evacuación se desarrollaba, la losa cedió repentinamente y cayó sobre el grupo. Cuatro personas resultaron atrapadas y sufrieron lesiones de diversa gravedad.

El accidente ocurrió el domingo 29 de marzo de 2026 cuando Posada Gómez atendía una emergencia junto a dos compañeros - crédito Mi Oriente/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, detalló que dos bomberos lograron salir con heridas menores y colaboraron en el rescate de Posada Duque, quien había quedado bajo los escombros. Las maniobras de auxilio fueron rápidas, pero la gravedad de las contusiones fue determinante.

Una vez rescatado, Posada Duque fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe. Los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, consecuencia de los golpes en la cabeza y el cuerpo provocados por el desplome de la losa.

Los otros bomberos afectados, Harold Otálvaro Cardona, Jorge Hernán Pineda Hincapié y Julián Pablo Correa Parra, también fueron llevados al mismo hospital. Según el informe, se recuperan y sus vidas no corren peligro.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) expresó su pesar en un mensaje institucional, describiendo a Posada Duque como “el bombero líder, el gran bombero, el que todos quieren”. La entidad agradeció haber compartido la vida con él y envió un mensaje de condolencia a sus familiares y amigos.

El alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció. “Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en el barrio La Toscana”, expresó.

Gutiérrez recordó la vocación de servicio del bombero, quien ingresó a la institución en diciembre de 2016, y reafirmó la solidaridad del municipio con sus allegados.

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