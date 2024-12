Miguel Varoni, el hombre detrás de ‘Pedro, el escamoso’, lloró la muerte de Sandra Reyes: “Hasta siempre, mi doctora Paula”

Sandra Reyes falleció dejando un legado de amor y pasión por la actuación - crédito @sandrareyesfollowers - @soyvaroni/Instagram -

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra en shock tras el fallecimiento de la talentosa actriz Sandra Reyes, que, a los 49 años, dejó un vacío irremplazable en la televisión y el cine nacionales. La noticia de su muerte, confirmada el 1 de diciembre de 2024, causó una ola de tristeza entre sus seguidores, amigos y colegas, que recuerdan con cariño y admiración su carrera de más de tres décadas.

Sandra Reyes fue una de las actrices más queridas y respetadas de Colombia, conocida por su versatilidad en pantalla y su capacidad para interpretar personajes entrañables en telenovelas que marcaron generaciones. Su paso por producciones como Pedro, el Escamoso, Rigo y Tres Milagros le ganaron el reconocimiento no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Su fallecimiento representó una gran pérdida para el arte dramático de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante la noticia, diversas figuras del medio artístico colombiano se pronunciaron en redes sociales para despedir a Sandra Reyes, al recordar su legado y el impacto que dejó en sus vidas.

Miguel Varoni, que compartió pantalla con Sandra en la exitosa telenovela Pedro, el Escamoso, publicó una emotiva imagen de ambos en esta producción, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia: “¡Hasta siempre, mi Doctora Paula… sumercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…”. El actor también destacó la amistad y complicidad que compartieron durante las grabaciones, subrayando lo difícil que será su ausencia.

Miguel Varoni dedicó un emotivo mensaje a Sandra Reyes - crédito @soyvaroni/Instagram

Por su parte, Robinson Díaz, que tuvo la oportunidad de trabajar con Sandra en la serie Rigo, donde interpretaron a una pareja de padres, expresó su dolor a través de una historia en Instagram. Acompañada de una foto de ambos en el set, escribió. “Lamento mucho la muerte de mi compañera y gran amiga. Gran actriz y gran mujer 🙏”. Díaz destacó la calidad humana y profesional de Sandra, a la que consideraba más que una colega, una amiga entrañable.

Robinson Díaz se despidió de Sandra Reyes, que dejó una huella imborrable en el corazón de los colombianos - crédito @robinsondiazu/Instagram

La periodista y presentadora Mónica Rodríguez, que también fue amiga de la actriz, dedicó unas sentidas palabras a Sandra en su cuenta de X. En su mensaje, expresó: “Qué frágil es la vida 😞 Mi abrazo fuerte y solidario para la familia y amigos de Sandra Reyes. 🙏🏼”. Con estas palabras, la comunicadora compartió el dolor de perder a una persona tan querida y cercana.

Mónica Rodríguez usó sus redes sociales con el fin de despedir a la gran actriz de grandes producciones - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Mientras tanto, los seguidores de la actriz continúan expresando su pesar y recordando a Sandra Reyes como la profesional, amiga y mujer excepcional que siempre fue. Sin duda, su presencia será extrañada, pero su talento y su carisma permanecerán vivos en las memorias de quienes la admiraron y la amaron.

En desarrollo...