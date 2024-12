Este es el costoso lujo que se dio Sara Uribe por su viaje en Dubai

La antioqueña compartió el lujo que se dio en Dubai - crédito @sara_uribe/Instagram

La modelo y exparticipante de reality Sara Uribe se ha convertido en una de loas figuras de internet en Colombia después de su participación en el recordado programa del Canal RCN Protagonistas nuestra tele, plataforma con la que pudo hacerse de una comunidad fiel de más de 7 millones de seguidores.

La antioqueña suele compartir con sus fieles fanáticos detalles de su vida personal y su estilo de vida, incluso, recientemente, la modelo compartió un video en el que presume un costoso lujo que se dio durante su viaje en Dubai, pues presumió que se lanzó de un paracaídas en la costosa ciudad.

La modelo se lanzó de paracaídas en Dubai - crédito @sara_uribe / Instagram

En el corto video se le ve a Sara lanzándose del avión como es de costumbre en este tipo de prácticas extremas, sin embargo, lo que también llamó la atención de sus seguidores fue el impresionante costo de la actividad.

Pese a que la modelo no reveló el costo, el precio para hacer paracaidismo en Dubái varía según el tipo de salto y la empresa que elija. Generalmente, los saltos en tándem, que son los más comunes para principiantes, cuestan alrededor de 1,500 a 2,200 dirhams emiratíes, aproximadamente 410 a 600 dólares estadounidenses, es decir, un poco más de 2 millones de pesos por persona.

Estos precios suelen incluir una sesión de instrucción, el equipo necesario para el salto y fotografías o videos, actividad que según las publicaciones de Sara hace parte de su celebración de cumpleaños en la lujosa ciudad.

El mensaje con el que Sara celebró su cumpleaños

El viernes 29 de noviembre la modelo compartió un sentido mensaje para celebrar su cumpleaños en el que agradeció a Dios por darle la oportunidad de tener una familia y éxito en su vida.

“Si me has dado todo: un hogar hermoso, me salvaste de la maldad y me libraste de la muerte. Me has quitado la enfermedad, me has dado amigos y amigas valiosos, un techo seguro donde dormir... Me has dado todo para que a mi familia no le falte nada”, escribió Sara.

“Me diste mi cuerpo completo, me diste un hijo maravilloso. Me has hecho cada vez más humana, más perfecta a tus ojos. Me has enseñado a perdonar, a entender y a amar como tú amas. No me falta el trabajo, no me falta comida en mi mesa. Me has dado los viajes que te he pedido, me has dado las cosas materiales que he querido. Todo lo tengo. Tengo una familia que me enseña a amar tal y como son. ¿Qué más puedo pedirte si me das cada vez más? Eres más de lo que pido, más de lo que puedo tener. Eres todo en mi vida”, añadió Uribe a su mensaje.

Así celebró Sara su cumpleaños - crédito @sara_uribe / Instagram

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele además agradeció a su familia por apoyarla y permitirle crecer. “No necesito más nada. Nada que me adorne, nada que me pese y nada que me haga perder de tu camino. Te amo y gracias por este año maravilloso. Que el que venga sea solo tu voluntad. Y que me permita ser mejor mujer, mejor mamá, mejor amiga, mejor tía, mejor sobrina, mejor empresaria, mejor hermana, mejor hija, mejor para ti, y una gran esposa para el hombre que tú decidas para mí. Amén. Creo en ti y te amo con mi vida”, concluyó en su mensaje.

Daniel Calderón habló de la relación que mantuvo con Sara

El reconocido cantante de vallenato Daniel Calderón es uno de los artistas que logró destacarse dentro de la industria de la música en Colombia, con grandes éxitos y por su unión con los gigantes del vallenato, entregando éxitos como Amantes y Vivo por ti.

Aunque el cantautor en varias ocasiones ha mantenido su vida en la privacidad, en una reciente entrevista con Los Impresentables, de Los 40 Colombia, confesó detalle de la relación que tuvo con la modelo Sara Uribe, en la que confesó tener varias dificultades.

Sara Uribe y Daniel Calderón estuvieron casados - crédito redes sociales

“A mí la verdad me cogió por sorpresa, mi relación con Sara empezó un poco antes de que ella saltara a la fama, entonces fue más sorpresa, la verdad yo soy más reservado con mi vida privada... Y a mí se me complicó tener una pareja que estabas en boca de todo el mundo”, dijo el cantante.

Además, añadió que no repetiría un romance como el que vivió con la modelo, pues asegura que se sentía muy joven y no estaba preparado para entender la fama de su pareja.