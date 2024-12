Caleños quedaron “vestidos y alborotados” tras la sorpresiva cancelación del Salsa al Parque 2024: esta es la razón

Los caleños esperaban con ansias la realización de Salsa al Parque Cali 2024 - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Con gran sorpresa y decepción recibieron los caleños, turistas y visitantes, la noticia de que el Salsa al Parque Cali 2024, que se realizaría en la tarde y madrugada del 30 de noviembre, en el sector Bochalema ubicado en la carrera 109 # 55-20, se cancelara de manera abrupta y sin informar previamente a los asistentes.

El evento, que tenía más de 100 audiciones temáticas, además del encuentro de melómanos y coleccionistas de la ciudad, no pudo realizarse debido a la falta de permisos de las Alcaldía de Cali.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un radicado de data del 29 de noviembre de 2024, el subsecretario de despacho Javier Garcés Mosquera, indicó que los organizadores del evento no entregaron la documentación requerida para permitir la ocupación del espacio para que se llevara a cabo el evento.

“Revisada la documentación enviada a este organismo via e-mail, el día 29 de noviembre del 2024, con el fin de obtener autorización para realizar el evento denominado, “Salsa al Parque”, en Cali convention center sector Bochalema carrera 109-N°55- 20, el día 30 de noviembre del año en curso, le informo que no cumplió con la presentación de toda la documentación exigida, conforme a la ley 1493 del 2011, por lo tanto, no es viable expedir permiso al evento previamente mencionado. Sin el cumplimiento de los requisitos, en los términos de ley y sus normas concordantes, ésta Secretaria no expedirá acto administrativo que otorgue permiso”, indica el documento.

Alcaldía de Cali no otorgó los permisos por falta de documentación requerida - crédito Redes sociales

Salsa al Parque tenía la temática de salsa romántica y guaguancó, con la presentación especial del neoyorquino Pichie Pérez, exvocalista de la Sonora Ponceña, Isla Bonita, entre otros. Además, tendría la participación de los melómanos y coleccionistas: Luz Stella Molina, DJ La Mami, Rosa Elena Escobar, Julieta Parra Cabrera, Gloria La Realeza, Dianis Castillo, Kelmy Lorena Castro, Stella Gómez Drada, Mary Me Gusta La Salsa, Viviana García, Marien Isabel Ararat, Edwin Vidal, José Eduardo Castro, José Agustín Rubio, Luis Carlos Delgado, Víctor Hugo Torres Castillo, Felipe Sánchez, Harvey Palma, Óscar Téllez, Carlos Julio Valverde, Cristopher Romero, Edwin Rodríguez y José Tomas Muñoz.

En efecto, la noticia no fue muy bien recibida por aquellos que estaban listos para “azotar baldosa” y disfrutar de la programación gratuita: “Ya llegué y lo único que hay es policías y personal de seguridad y justicia.Cancelado el evento!”; “si como hicieron su publicidad digan algo, uno aqui vestido sin saber si va o no.🤷🤷🤷”; “ancelado por falta de permisos , los habitantes del sector cumplieron su cometido y se dieron cuenta que no contaban con algunos permisos”; “Ay no creo, cómo van a organizar un evento tan masivo con artistas internacionales sin permisos”; “No tienen los permisos no pierdan su viaje que no hay nada (sic)”, comentaron algunos usuarios.

Los caleños quedaron con las ganas de disfrutar la edición de Salsa al Parque Cali - crédito Colprensa

Concierto gratuito para recaudar ayudas a damnificados de Chocó se realizará en Cali

Pese a la cancelación del evento del sábado 30 de noviembre, aún hay una oportunidad de participar de programación de salsa gratuita, debido a que el primero de diciembre de 2024, se realizará un evento solidario gratuito, que busca apoyar a las familias del Chocó, afectadas por las recientes lluvias.

La Maratón Solidaria Unidos por el Chocó se llevará a cabo en el Coliseo El Pueblo de la capital vallecaucana. Este concierto benéfico, organizado por Salseros de Cali Unidos por el Chocó, contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

El evento, que comenzará a las 11:00 a. m., es una colaboración entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Chocó, el Banco de Alimentos y la Cruz Roja. Los asistentes podrán contribuir con donaciones de alimentos no perecederos, ropa, cobijas y otros artículos esenciales para ayudar a las comunidades afectadas por el invierno. Además, se ha habilitado una cuenta corriente en el Banco de Bogotá para recibir aportes monetarios.

El evento se realizará el primero de diciembre, a partir de las 11:00 a. m. - crédito Alcaldía de Cali

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, agradeció la iniciativa y el esfuerzo de los artistas salseros de Cali. “Esta es una emergencia de mayores magnitudes y su impacto en los medios de vida de nuestras comunidades va a extenderse por lo menos un año más”, señaló Córdoba Curi, destacando la importancia de que la ayuda tenga un impacto duradero.

El concierto contará con una destacada nómina de artistas, entre ellos Orquesta La Fuga, La Palabra, Richie Valdés y su Orquesta, Orquesta Sanduga, Orquesta Los Niches, Bambazú, Álvaro Granobles, Hugo Candelario, Germán Medina, Orquesta Lebrón, Irmany La Melodiosa, Orquesta Fórmula Ocho, Jhon Lozano, Orquesta Máquina del Tiempo, Hansel Camacho, Orquesta Canela, Hermes Manyoma y La Ley, Alex León, Orquesta La Gran Banda Caleña, Yiro, Grupo Son Raíces, Orquesta Tropivalle, Julio Cortés y la Corte, Jairo Torres y su Orquesta, Charly Quiñonez, La Locomotora de Bryan Campaz, Orquesta Sonorama Internacional, Element Black, Dj Holmes y Dj Marlong Son.