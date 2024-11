Esta fue la reacción de Mara Wilson, protagonista de la película ‘Matilda’, al ver a su malvada madre del filme en Colombia

Mara Wilson, protagonista de la película 'Matilda', fue sorprendida por su icónica, pero malvada madre del filme - crédito @Sensacinelatam

Existen películas que se convierten en verdadedos clásicos del cine y que quedan grabados en la memoria e infancia de las personas. Tal es el caso del filme Matilda, protagonizada por la estadounidense Mara Wilson.

Matilda, lanzada oficialmente el 28 de julio de 1996, es una película basada en la novela de Roald Dahl, que cuenta la historia de Matilda Wormwood, una niña excepcionalmente inteligente con poderes telequinéticos, y que crece en una familia negligente y abusiva. A medida que enfrenta dificultades en casa y en la escuela, Matilda se une a su bondadosa maestra, Miss Honey o maestra Miel, para derrotar a la cruel directora de la escuela, Agatha Trunchbull o también conocida como Agatha Tronchatoro, cambiando su vida para siempre.

A pesar de a Mara Wilson se le perdió el rastro en su carrera actoral, por lo menos el Latinoamérica, a pesar de haber protagonizado otras películas como Mrs. Doubtfire (1993), Miracle on 34th Street (1994) y A simple wish (1997), Thomas and the Magic Railroad (2000), su interpretación de Matilda sigue vigente y perdurable; por ello, su llegada a Colombia causo furor y emoción en cientos de fanáticos que la recuerdan.

La actriz americana llegó a Colombia en la noche del viernes 29 de noviembre, con motivo de su participación en la Comic Con Medellín, una convención que destaca lo mejor de la cultura pop y el entretenimiento; comics, series, películas y cultura geek hacen parte de los temas que incluye la programación del 29 al primero de diciembre.

La agenda de la actriz estadounidense comenzó el sábado 30 de noviembre, con una jornada en la que compartió con sus seguidores, firmó autógrafos y se tomó fotos. Además el domingo, a las 4:00 p. m., participará en una charla donde expondrá su experiencia en la industria del cine, la escritura y su vida personal en general.

Mara Wilson es recordada por su icónico papel en 'Matilda' - crédito Tara Ziemba/Getty Images

De hecho, Wilson recibió la visita de uno de sus seguidores, el creador de contenido Jonathan Clay, que la impresionó cuando apareció disfrazado de su icónica y malvada madre en la película, la señora Zinnia Wormwood.

El jocoso momento quedó grabado en video y explotó las redes sociales: “Lo amo demasiado, quedó perfecto, es increíble, no lo puedo creer”, dijo entre risas la actriz. “Solo al ver la carita de Mara Wilson me hace feliz”; “sus ojos , veo que guardan una profunda tristeza , que le habrá sucedido matilda”; “Matilda eres mi única hija y nunca te entendí tantito 😅😅😅”; “ya quería ver este reencuentro de matilda con su mamá 🥰”; “Que nota, conociste a un icono del cine norteamericano…. 🥰”; “Matilda mi pelicula favorita de todos los tiempos”; “se sigue viendo igual de tierna (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Estos son los sitios visitados por Mara Wilson en Medellín

En su llegada a Medellín, la actriz de 37 años visitó la Comuna 13, un sector que ha experimentado una notable transformación social. Este sector, anteriormente asociado con la violencia, ahora es un símbolo de resistencia comunitaria y desarrollo cultural.

Mara Wilson visitó la comuna 13 de Medellín - crédito MaraWilson/Instagram

La actriz compartió su entusiasmo por su visita a Colombia a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen con la Comuna 13 de fondo. “Hola, Colombia, es un día fantástico en La Ciudad de la Eterna Primavera (con mi publicista y amiga, Heidi)! Por favor, vayan a la Comic Con Colombia este sábado y domingo”, escribió Wilson, destacando su conexión con el lugar y su participación en el evento.

Asimismo, en su recorrido, se le vio disfrutando de la gastronomía local en el restaurante El Cielo, degustando exquisitas preparaciones. “Te amamos hablando español!!!! En realidad, te amamos siempre”; “Una Mujer que nunca sacaremos de nuestra memoria ❤️❤️ Mi Favorita”; “Mi nenaaaaaa, te amo siempre serás la niña favorita de mi pelicula favorita (sic)”, fueron las reacciones a la publicación.