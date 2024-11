Otty Patiño confesó que no sabe si Iván Márquez está vivo o muerto: “Estamos en la incertidumbre”

Otty Patiño aseguró que no sabe con certeza si Iván Márquez vive o muere - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confesó que no sabe el estado de salud de Iván Márquez, que a pesar de que mantienen diálogos de paz, no se han comunicado de forma directa con el líder guerrillero por un medio que no sea el escrito.

Así lo dio a conocer en medio de la Asamblea Nacional de Ganaderos de Fedegan, donde aseveró que hay incertidumbre por conocer la realidad de Márquez, si es que murió en medio de un procedimiento quirúrgico en Venezuela, está en condición de discapacidad o si definitivamente prefiere mantenerse en la completa clandestinidad, algo inusual teniendo en cuenta el proceso que mantiene con el Gobierno nacional.

“No se sabe con certeza si esas entrevistas que han aparecido son reales o son documentos apócrifos. Estamos en la incertidumbre de sí “Iván Márquez” está vivo o muerto, o tiene discapacidad (...) hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido con él han sido escritas, no hay un solo audio, menos un vídeo”, dijo Patiño textualmente.

Ni siquiera el alto comisionado para la Paz del Gobierno nacional tiene certeza del estado de salud de Iván Márquez - crédito Ariana Cubillos/AP Foto

Sobre el proceso de negociación con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia, liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, dijo que continúa en marcha y está avanzando: “Lo que está vivo y plenamente marchando es la negociación que está haciendo con el jefe negociador de esta agrupación ‘Walter Mendoza’, y con los frentes que operan en Nariño y Putumayo, y eso sí está vivo y está avanzando con mucha fuerza”, aseguró.

La misteriosa entrevista de la Segunda Marquetalia a Iván Márquez

En una reciente entrevista publicada por la Segunda Marquetalia, en un portal web de su supuesta autoría, el líder insurgente conocido como “Iván Márquez” desmintió los rumores sobre su muerte que han circulado desde octubre pasado. Lo curioso de la entrevista es que se presenta en formato escrito y sin imágenes que la respalden.

“La noticia de mi muerte carece de seriedad, pues quien hoy responde esta entrevista de la Guerrilla Comunicacional, es el muerto que una fuente maliciosa mató en el enrevesado mundo de su fantasía”, se indica en el escrito.

En una supuesta entrevista, Iván Márquez afirmó que no puede comunicarse debido a que tiene orden de captura vigente - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

En la comunicación, Márquez critica al Gobierno de Gustavo Petro por su manejo de las negociaciones de paz, acusándolo de imponer diálogos regionales desconectados de la problemática nacional. Además, enfatiza en que no ahondará respecto a la separación de una facción del grupo disidente, que ahora se conoce como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano:

“La verdad es que no pienso trasladar un tema de carácter interno como nuestros intercambios con la CGP y los CDF al espacio de lo público y mediático. Las consecuencias de las decisiones que se tomen en este caso deben ser abordadas por las fuerzas involucradas. Para nosotros, sin unidad en el campo revolucionario y popular no habrá ni paz, ni transformaciones en beneficio de las pobrerías”, resaltó el líder guerrillero.

El negociador Armando Novoa expresó su frustración por la falta de contacto con "Iván Márquez", de la Segunda Marquetalia - crédito Fotocomposición Infobae (Luisa González/Reuters - Colprensa)

Márquez también criticó la actitud del Gobierno y de Armando Novoa, jefe de la delegación oficial en las mesas de diálogo, que había señalado que no se podía negociar con un “fantasma” debido a la incertidumbre sobre la presencia de Márquez en las negociaciones. Márquez explicó que la imposibilidad de contactar directamente con Novoa se debe a la orden de captura que pesa sobre él, y que por razones de seguridad no puede sostener llamadas telefónicas.

Márquez también instó al presidente Petro a acelerar las gestiones para lograr un acuerdo definitivo, sugiriendo que ha faltado respaldo y movilización popular en el proceso de paz. En sus palabras, “esta guerra no es perpetua y, por lo tanto, debemos detenerla”, resaltando la necesidad de alcanzar la paz “sin traiciones” para que los colombianos puedan disfrutar de todos sus derechos.