Polilla reveló en qué momento le hubiera afectado mucho más la muerte de la ‘Gorda Fabiola’: “Ya me hubiera ido”

Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, es uno de los comediantes que goza de reconocimiento en el mundo del entretenimiento en el país.

Durante casi 30 años, sostuvo una relación con Fabiola Posada, también recordada como ‘la Gorda’ Fabiola, que durante años les sacó risas a los colombianos en su paso por Sábados felices.

Recientemente, el humorista estuvo como invitado al programa La sala de Laura Acuña, en el que conversó sobre diferentes temas de su vida personal y profesional.

Allí, contó cómo se enamoró de Posada, durante uno de los viajes que realizaron con el programa del que ambos formaron parte; sin embargo, no podía faltar el interrogante sobre la muerte de su pareja con quien tuvo un hijo.

Después de asimilar que su pareja ya no lo acompañaba en este plano terrenal, Polilla retomó sus actividades cotidianas en el trabajo, así como los compromisos que tenía adquiridos. Del mismo modo, debió sacar fuerzas para ser el soporte emocional del hijo que tuvo con ‘La Gorda’ Fabiola, pero un tema llamó la atención en medio de la conversación que sostuvo con la presentadora.

Según dijo Polilla, ahora entiende por qué las personas de edad avanzada cuando se muere su pareja, al poco tiempo ellos caen en depresión por la soledad y si uno se va, el otro se muere de pena moral.

“Ahora entiendo cómo los abuelitos, cuando se muere uno de los dos, de la pareja, al poco tiempo se va el otro, porque yo siento que ahorita, pues me pasó esto, tengo 52 años, y tengo a mi hijo, estoy laboralmente bien, pero yo me pongo a pensar que si a mí me pasa eso cuando ya esté uno pensionado 70-80 años, yo no lo hubiera soportado, yo creo que ya me hubiera ido”, aseguró Polilla.

Pero ahí no terminó la intervención del comediante, pues aseguró que en ocasiones siente rabia con su fallecida pareja, pues se cuestiona el hecho de que lo haya dejado solo y con el dolor en su corazón por la ausencia. Esto lo llevó a poner en práctica una acción desde que murió Posada y es no planear el futuro para vivir el presente, enfocándose además en el cuidado de su hijo de David que ahora lo necesita más que nunca.

En otra de las entrevistas que concedió el comediante al programa Sinceramente Cris, aseguró que después de la muerte de su pareja comenzó a experimentar algunos sucesos que encontró llamativos. Según dijo, al fallecer “la gordita” les dejó grandes enseñanzas, como por ejemplo: “Hemos visto el mundo de otra forma cuando viajamos, hay más colores … Vamos mucho a Girardot y ahora que vamos, vemos más flores, más colores, bandadas de pájaros que antes no veíamos, nos enseñó a ver la vida de otra forma, es una cosa impresionante, pero uno ve en todo lado su presencia”.

Asimismo, recordó que dos meses después del fallecimiento de Posada ha experimentado dos cosas muy fuertes y una de esas fue recordar lo que él llamó “la cortada de la línea telefónica” que implica esa conexión que ambos tuvieron en vida, llevándolo al momento en que se enteró del fallecimiento de la humorista y en segundo lugar, escuchar uno de los mensajes de voz que dejó Posada en su WhatsApp sobre un trámite.

“La línea telefónica es todo, es por donde nos comunicamos por 25 años, cuantas peleas no hubo … Cortar ese cordón umbilical es muy grande, cortar una línea telefónica de 25 años donde nosotros nos enamoramos, tantas cosas que nos dijimos por ahí, son cosas que uno no piensa”, concluyó en el programa antes citado.