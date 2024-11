Martín Elías Jr reveló detalles de su carrera musical: “Uno de pelao va experimentando vainas”

Martín Elías Díaz Varón lanzó su primer sencillo, llamado 'Mi presentación' - crédito @martineliasjr/Instagram

Martín Elías Jr. es uno de los cantantes que ha seguido el legado del difunto artista vallenato Diomedes Díaz. Aunque la dinastía Díaz ha tenido bastante representación a lo largo de los años, él es uno de los más recientes músicos que se ha lanzado a los escenarios, así como lo hizo el cacique y su padre, Martín Elías Acosta.

Aunque su lanzamiento al estrellato fue prematuro, muchas personas lo critican por “repetir” acciones, gestos y estilos que el propio Martín Elías Acosta tenía dentro y fuera de los escenarios. Ejemplo de ello son las burlas que recibió por vestir las camisetas de su padre, que murió en un accidente automovilístico.

El nacido en 2007 dio una entrevista al medio cucuteño La Opinión, donde habló sobre su más reciente disco y respondió a las críticas en su contra por el tema tratado.

La primera pregunta hecha por la comunicadora hizo referencia a las letras y títulos que ha manejado en sus canciones, a lo que Martín Elías Jr. Varón aseguró que era parte de una estrategia utilizada, puesto que “nosotros siempre hemos querido hacer algo disruptivo, hacer algo diferente”. En este punto cantó parte del sencillo que hace parte de un disco en el que comparte con ostras estrellas del vallenato: “La canción dice ‘ya pa’ qué, ya pa’ qué’ y pensábamos llamarla así, pero hay muchas canciones llamadas ya pa’ qué, entonces para que sea algo diferente nosotros dijimos bueno, pongámosle El Que Come Callado.

Sobre la letra de la misma, indicó que es una canción que “hice hace rato, pero son experiencias que uno de pelao va viviendo y de ahí salen las canciones”. También dijo que compartir disco con otros artistas no lo ve como competencia, sino como parte de enriquecer el folclor.

En cuanto a la grabación de la canción, afirmó que se sentía nervioso, “pero todo fue con mucha alegría y recocha, pero de verdad también con muchos sentimientos encontrados”, al recordar que era parte del trabajo que hizo su propio padre.

En este punto confesó al medio citado cómo recibe las críticas que le hacen a diario: “yo no contesto nada, cada quien es libre de opinar pues, yo quisiera parecerme a Silvestre, pero no puedo”, dijo entre risas: “yo nací fue de Martín (...) esos comentarios son muy normales, mi papá también lo decía en los conciertos ‘la gente pretende que uno se parezca a Oñate’; no, uno tiene la sangre Diomedes, eso es por genética”.

La primera presentación que él hizo se registró en el mismo lugar donde su padre dio un show por última vez y también se hizo escuchar en Barranquilla, donde Diomedes Díaz cantó al público por última ocasión: “eso ni siquiera fue buscado, eso se dio y esas son como señales que indican que estoy haciendo las cosas bien y son coincidencias que lo motivan a uno a seguir adelante, aunque también son sentimentales”, dijo, afirmando que seguirá su camino por la música.

Finalmente, la periodista le preguntó sobre su posición en la industria musical si Martín Elías siguiera vivo, a lo que Varón respondió: “no sé, yo de verdad no sé, esa es una pregunta que la respuesta puede ser, hubiese estado más pendiente de la música por estar cerca de él o no (...) es algo que no me tocó vivir, pero uno no sabe cómo hubieran sido las cosas (...) son cosas de Dios”.

El artista emergente afirmó que tiene una doble responsabilidad, al tener que cuidar el legado que hay detrás de él.