La millonaria cifra que se gastó Sensei, del ‘Desafío XX’, en la moto de sus sueños

El Desafío se ha convertido en uno de los programas de telerrealidad preferido por los colombianos, en el que los participantes demuestran sus habilidades en las diferentes pruebas físicas y de contacto. Con 20 temporadas, ha tenido participantes que se han ganado, además del jugoso premio, el corazón de los televidentes con su comportamiento durante la competencia.

Sin embargo, hay otros que fueron polémicos, como el caso de Sensei, ganador de la temporada The Box en 2023 y que también fue convocado a la final del Desafío XX. En medio de la discusión que ha generado por el accidente que tuvo en el carro de su compañera Alejandra Martínez, Alejandro Calderón, como es su nombre de pila, reveló la millonada que se gastó en una motocicleta, de las más deseadas por los colombianos.

La vida de Calderón cambió el 25 de julio de 2023, cuando se coronó campeón del reality de Caracol Televisión, logrando vencer a Yan Pizo, llevándose consigo la suma de 400 millones de pesos. Este logro también sirvió para que aumentara su comunidad digital, donde ya acumula más de 322.000 seguidores, quienes no dejaron pasar el lujoso transporte que ahora presume en el garaje de su casa.

Se trata de una Yamaha XT660R ‘Tote’ que, de acuerdo a las páginas especializadas en este tipo de vehículos, tiene un costo de 35 millones de pesos para el modelo 2011 y 43 millones para el de 2017. El risaraldense ha dejado en evidencia la pasión que siente por este tipo de vehículos, especialmente cuando se trata de aquellas de alto cilindraje y que le permiten disfrutar de los paisajes que ofrece su tierra, acompañados de una importante reflexión.

“No hay nada más rico que la libertad de andar en moto y por lugares hermosos”, escribió el deportista en la publicación que ya alcanza miles de visualizaciones y cientos de likes de sus seguidores. En las imágenes se puede ver al cafetero recorriendo los fríos paisajes del Parque de los Nevados muy cerca de su natal Pereira.

Además, el deportista escribió dentro del video una emotiva dedicatoria que decía: “Recuerden siempre que la gente que los quiere bajonear, es gente que ya está abajo”. Esto llevó a que sus seguidores dejaran algunos comentarios sobre la publicación, de los cuales destacan: “Tremenda moto, déjalos que hablen, que digan, tú sigue adelante”; “no entiendo por qué todos hablan de envidia, si el man no se mete con nadie”; “pégale al carro de Aleja por hablar de más”, entre otros.

Qué pasó con el carro de Alejandra, del ‘Desafío’

En febrero de 2023, un accidente de tránsito involucró a Alejandra Martínez y Alejandro Calderón, conocido como Sensei, ambos ganadores del reality Desafío The Box 2023. El incidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban colisionó contra una mula en la ruta de Villavicencio a Bogotá.

La controversia surgió cuando ambos participantes no lograron un acuerdo sobre los arreglos que debía tener el carro, lo que llevó a que su amistad se deteriorara. En medio de una conversación con el pódcast El Sentenciado, aseguró que nunca recibió en calidad de préstamo el vehículo de la ganadora del Desafío The Box en 2023.

“Tengo todas las pruebas de que estábamos hablando, yo le dije: ‘¿cómo vamos a hacer?, ¿cómo vamos a cuadrar lo del carro?’ Nunca me lo prestó, ella me dijo: ‘maneja’, veníamos de Villavicencio a Bogotá ella y yo. Por ahí dicen que ella me lo prestó. Sí se estrelló, nos dimos contra una mula, le doy gracias a Dios que no me pasó nada porque quedó muy arremangada la parte del conductor”, expresó el pereirano.