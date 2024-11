Sebastián Yatra hizo su esperado debut en Broadway como parte del elenco de ‘Chicago’

El cantante hizo su debut en Broadway formando parte del musical 'Chicago' - crédito @sebastianyatra/Instagram

La carrera de Sebastián Yatra resulta llamativa en el panorama del latin pop (pero, particularmente, al considerar los artistas colombianos) por su innegable impacto a nivel internacional. El antioqueño acumula diversos reconocimientos desde que diera inicio a su carrera en 2013, incluyendo nominaciones a los Billboard, los MTV o los Latin Grammy (de los cuales ganó dos en 2022 por su álbum Dharma y su canción Tacones Rojos), sumado a la nominación a los Premios Óscar por su canción Dos Oruguitas, parte de la banda sonora de Encanto.

Pero lejos de conformarse, Yatra busca otros horizontes artísticos, incluyendo roles en películas y series de televisión, o su presencia como jurado en La Voz Kids, en sus versiones colombiana y española, o su incursión en el teatro como parte del elenco de Chicago, que realiza un nuevo montaje del que es considerado uno de los musicales más populares de la historia en Broadway.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Yatra debutó en la meca del teatro norteamericano el pasado lunes 25 de noviembre, en el histórico Ambassador Theatre de la ciudad de Nueva York, marcando así el inicio de una residencia que se extenderá hasta el 22 de diciembre. En la obra, Yatra interpreta a Billy Flynn, el abogado que defiende a las dos protagonistas utilizando métodos cuestionables como manipular la opinión pública.

La participación de Yatra tiene lugar donde su pasión por el escenario y su versatilidad artística han sido evidentes. Según reportó el portal Elle, en esta función inaugural “recibió una ovación de pie por parte de todos los asistentes”, en reconocimiento tanto a sus interpretaciones como a los pasos de baile que ejecutó como parte de la coreografía.

Personalidades de la farándula nacional como Yaneth Waldman no se quisieron perder el debut del paisa - crédito @yanethwaldman/Instagram

“Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero por fin les puedo contar que voy a ser protagonista en Broadway de la obra Chicago… no me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales, recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza!!”, reveló el cantante en septiembre a través de las redes sociales, protagonizando un cierre de año particular, debido a que buena parte de la atención mediática se mantuvo centrada en la posibilidad de una ruptura con su pareja Aitana, misma que se hizo oficial en agosto.

“Broadway es la meta absoluta en el teatro musical”, confesó en declaraciones para GQ, dejando claro que es consciente de lo que representa una plataforma de ese tipo para cualquier artista en el mundo. Sobre su papel dando vida a Billy Flynn, Yatra se mostró contento de darle vida al “malo” de la historia. “Me emociona mucho debutar con un personaje icónico, el cual me permite salirme un poco de cómo soy yo y jugar este papel de abogado nefasto”, aseguró.

Yatra se presentará como parte de la compañía de teatro hasta el 22 de diciembre - crédito Félix Márquez/AP

Hay Sebastián Yatra para rato

Además de su participación en Broadway, el colombiano fue confirmado como una de las celebridades que tomarán parte en el emblemático desfile navideño de la marca Macy’s, en todo el corazón de Manhattan, que tendrá lugar el próximo jueves 28 de noviembre. Su aparición allí incluirá a un coro navideño especialmente diseñado para la ocasión. Otros de los artistas confirmados incluyen a Jimmy Fallon & The Roots, Natti Natasha, Joey McIntyre y The Temptations.

Por otra parte, se anunció en las últimas horas que Yatra pasará por el programa de entrevistas de la NBC, The Kelly Clarkson Show, en el que ya estuvo Maluma en diciembre de 2023.