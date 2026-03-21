Colombia

Los mandatarios de Antioquia exigen que se investigue a Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotráfico

La presión regional resalta el reto institucional frente a los cuestionamientos internacionales y el impacto de las recientes revelaciones extranjeras

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De izquiera a derecha, el
De izquiera a derecha, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - crédito @AndresJRendonC/X

La exigencia de investigación al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico ha cobrado fuerza en Antioquia tras la difusión de detalles de indagaciones activas en Estados Unidos por el The New York Times.

Mandatarios de la región piden públicamente que las autoridades colombianas adelanten pesquisas propias ante la gravedad de los señalamientos internacionales.

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Los gobernantes de Antioquia —Julian Rendón, gobernador de la región, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín— solicitan que las autoridades nacionales investiguen a Gustavo Petro. Según lo informado por The New York Times, fiscalías estadounidenses indagan si el presidente sostuvo encuentros con narcotraficantes o recibió aportes ilegales durante su campaña.

Consideran que las acusaciones son lo suficientemente graves como para exigir una respuesta institucional proporcional y advierten sobre el riesgo de que haya actos de complicidad desde el Ejecutivo, según declaraciones dadas a Blu Radio.

Alias Calarcá, líder guerrillero del
Alias Calarcá, líder guerrillero del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las extintas Farc-Ep- crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Por su parte, Rendón afirmó que la situación “tiene nombre propio: alias ‘Calarcá’”.

Criticó al Gobierno nacional por, según él, arrodillar al Estado colombiano ante dicha estructura criminal y recalcó que, pese a contar con inteligencia previa, alias Calarcá fue liberado.

Rendón sostuvo que “el presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias Calarcá”, de acuerdo con lo recogido por el medio radial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció, recordando que ya había advertido sobre esta situación cuando fue candidato a la presidencia y compitió contra Petro.

Ambos mandatarios insisten en que la respuesta de las autoridades colombianas ha sido insuficiente frente a la magnitud de los señalamientos y reclaman una investigación interna que complemente la labor de los órganos internacionales.

Contexto político y antecedentes de las denuncias

Las recientes declaraciones de los gobernantes antioqueños hacen parte de una postura crítica hacia el gobierno central, particularmente ante lo que entienden como una falta de decisión para combatir el crimen organizado.

Según Blu Radio, las denuncias que son noticia internacional ya se planteaban durante la campaña presidencial. Gutiérrez vincula sus advertencias previas con el actual proceso de investigación extranjero, lo que aumenta la presión sobre las instituciones judiciales del país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Las denuncias, respaldadas por el reporte de un periódico estadounidense, reavivan el debate sobre la solidez de la respuesta institucional ante posibles delitos cometidos en el marco de la campaña presidencial - crédito Colprensa

En Antioquia persiste la expectativa de que las entidades nacionales respondan con rigor a los interrogantes surgidos tanto fuera como dentro de Colombia y actúen con prontitud para esclarecer los hechos.

Cerrando filas, los mandatarios de Antioquia enfatizan que mientras las autoridades reaccionan rápido ante reclamos locales, la disposición para atender denuncias de mayor gravedad es cuestionada.

El contexto de las investigaciones internacionales

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn encabezan la pesquisa internacional. Estas dependencias, especializadas en narcotráfico internacional, cuentan con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Según información de The New York Times, el objetivo es esclarecer si el mandatario colombiano se reunió con grupos criminales o recibió dineros ilícitos para su campaña presidencial. Esta línea de investigación genera preocupación entre los dirigentes de Antioquia, quienes consideran que está en riesgo la institucionalidad en Colombia.

El abogado de Gustavo Petro afirma que no hay pruebas en investigaciones sobre narcotráfico en Estados Unidos

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante legal de Gustavo Petro, confirmó que el nombre del presidente de Colombia figura en investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico, aunque enfatizó que “no existe ninguna evidencia” que relacione al mandatario con actividades ilícitas.

El mandatario nacional se pronunció
El mandatario nacional se pronunció sobre la presunta investigación en su contra en Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

Kovalik consideró que este tipo de menciones carecen de sustento, y que los procesos traerán consigo la exoneración total del jefe de Estado, según declaraciones concedidas a Telemundo.

Durante su comparecencia, Kovalik afirmó que, pese a que Petro no es “protagonista” de las investigaciones, el presidente es aludido en dos procesos legales.

El letrado expresó confianza en que estos expedientes servirán para desvincular de manera definitiva al mandatario, y recordó la reciente conversación entre Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, según sus palabras, “fue una conversación muy positiva; el presidente Trump dijo que será bienvenido a Estados Unidos en cualquier momento”.

Además, anticipó gestiones para retirar a Petro de la Lista Clinton, la base de datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), donde figuran personas y entidades investigadas por narcotráfico.

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