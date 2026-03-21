El incremento del salario mínimo impulsó alza de precios en empresas, según encuesta realizada por las cámaras de comercio

El incremento del salario mínimo en Colombia impacta el costo al consumidor más que la generación de empleo en el sector privado - crédito Colprensa

El ajuste de precios se consolidó como la estrategia dominante de las empresas colombianas para contrarrestar el incremento del 23% en el salario mínimo, lo que ya repercute en el costo que enfrentan los consumidores.

Este fenómeno, reportado por la más reciente edición de la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), está redefiniendo tanto los márgenes comerciales como la dinámica competitiva del sector privado, en un escenario marcado por la persistencia de la incertidumbre económica y la presión sobre los costos operativos.

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En el desarrollo de la ERE, realizada entre 5.894 compañías afiliadas a 21 cámaras de comercio nacionales, el 37,2% de las empresas informó que optó por elevar los precios de bienes y servicios para enfrentar el impacto del salario mínimo.

Este dato se presenta como la evidencia central de las respuestas empresariales al aumento salarial previsto para 2026. Le sigue, en preferencia, la decisión de mantener la estructura laboral sin modificaciones significativas, elegida por el 33,3% de las organizaciones consultadas.

El 37,2% de las empresas colombianas ajusta los precios para enfrentar el aumento del salario mínimo del 23 % en 2026 - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

La encuesta, que evalúa tanto el desempeño empresarial durante el segundo semestre de 2025 como las expectativas para la primera mitad de 2026, evidencia que la estabilidad del empleo aún prevalece frente a la posibilidad de despidos masivos, a pesar del contexto de mayores costos.

El 25,1% de las empresas optó por reducir su plantilla y el 22,1% decidió suspender o retrasar nuevas contrataciones; mientras tanto, solo el 3,3% indica que el alza salarial ha motivado la incorporación de más personal.

Estrategias complementarias, como la reasignación de funciones, mayor carga laboral (12,6%), uso de modalidades contractuales alternativas (7,3%) y la inversión en automatización o tecnología (6,6%), presentan menor incidencia.

Dentro de un entorno de recuperación económica gradual, la ERE destacó que el 31,4% de las empresas reportó incrementos en ventas en el segundo semestre de 2025, aunque la magnitud del repunte presenta diferencias marcadas entre regiones.

Por ejemplo, en Pereira, el 58,4% de las empresas indicó crecimiento de sus ventas, en Putumayo ese porcentaje fue del 49,8% y en Aburrá Sur del 44,1%. Estas cifras perfilan una reactivación asimétrica, en la que algunos mercados avanzan más rápido que otros.

Con miras al primer semestre de 2026, el 30,2% de las empresas anticipa un aumento en sus ventas, proporción ligeramente inferior respecto al año 2025 (33%). De quienes proyectan expansión, el 32,4% estima que ese crecimiento superará el 20%, revelando la persistencia de nichos de alto potencial, incluso ante un escenario adverso.

Solo el 3,3 % de las empresas en Colombia aumenta su plantilla laboral tras la subida del salario mínimo, según la Encuesta Ritmo Empresarial - crédito Colprensa

El siguiente bloque respondió a la pregunta sobre los efectos inmediatos del aumento del salario mínimo para empresas y consumidores en Colombia: Un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 motivó a la mayoría del sector empresarial colombiano a ajustar los precios de bienes y servicios, según la encuesta.

De casi 6.000 empresas consultadas, el 37,2% trasladó el aumento de costos al consumidor y menos del 4% incrementó su planta de personal, lo que confirma que el impacto se asume principalmente por la vía de la inflación y no por la generación de empleo.

El entorno operativo empresarial continúa condicionado por otros factores: a la presión salarial se suman la competencia, la incertidumbre política, la demanda segmentada y la carga tributaria. Esta combinación incide tanto en la toma de decisiones de inversión como en la capacidad de expansión.

El 28,6% de las empresas invirtió durante el segundo semestre de 2025, cifra superior a la de 2024. Sin embargo, solo el 21% planea hacerlo en el primer semestre de 2026, lo que confirma una tendencia de prudencia.

En el ámbito internacional, la diversificación aparece como respuesta a los desafíos actuales. Un 29,1% de las exportaciones permanece orientado a Estados Unidos, pero casi el 9% previó ingresar tanto a ese destino como a Perú, y un 8% identificó oportunidades en Panamá, buscando reducir la dependencia de un solo mercado.

La ERE también planteó un escenario de estabilidad en el empleo. Según el informe, el 76,8% de las empresas no realizó cambios en su número de trabajadores durante el segundo semestre de 2025, mientras que para el primer semestre de 2026, solo el 8,8% prevé aumentar su plantilla y menos del 15,3% anticipa recortes, lo que sugiere una moderada cautela en las decisiones laborales.

Las regiones de Pereira, Putumayo y Aburrá Sur lideran la recuperación de ventas en el segundo semestre de 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Distintos líderes regionales aportaron matices a este panorama. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, afirmó a Portafolio que “el 35% de los empresarios realizó inversiones en el segundo semestre de 2025 y el 18% aumentó su contratación”, destacando la resiliencia económica del Atlántico.

Desde Santander, Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, señaló que “más del 81% de las empresas logró mantener o aumentar sus ventas y cerca del 89% sostuvo o incrementó su nivel de ocupación”, consecuencia de la adaptabilidad empresarial en la región.

En Antioquia, Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, destacó la continuidad de dinámicas positivas en empleo e inversión a pesar de la incertidumbre y el aumento de costos, colocando a la región al frente de las expectativas de crecimiento en ventas para 2026.

Por su parte, María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, indicó que “el 32,3% de las empresas espera aumentar sus ventas en el primer semestre de 2026”, confirmando el papel clave del empresariado en la reactivación económica local a pesar de las presiones de costos.