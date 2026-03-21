Colombia

El “reto del acetaminofén” podría causar problemas físicos y de salud mental: Ministerio de Salud hace nuevo llamado a jóvenes colombianos

La cartera recomienda de manera enfática administrar acetaminofén únicamente bajo indicación médica y respetar las dosis y horarios

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El fenómeno del “reto del
El fenómeno del “reto del acetaminofén” pone al sistema de salud nacional ante un nuevo desafío, ya que la popularización de este tipo de prácticas a través de redes sociales puede desencadenar efectos impredecibles tanto en la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Salud y Protección Social lanzó una advertencia urgente por el aumento de jóvenes que, motivados por el llamado “reto del acetaminofén”, consumen dosis peligrosamente altas de este medicamento, lo que ya generó un alza en los casos de sobredosis y representa una amenaza directa para la salud mental y física de menores de edad en Colombia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la reciente preocupación surge a raíz de “un fenómeno preocupante conocido como el ‘reto del acetaminofén’, en el que algunos jóvenes, influenciados por redes sociales o conductas de riesgo, consumen grandes cantidades del medicamento para experimentar efectos físicos o emocionales”.

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Minsalud informó que el acetaminofén, recetado para aliviar fiebre o dolor, es seguro solo cuando se administra bajo estricta supervisión médica y respeta las dosis recomendadas. Pero advirtió que el uso excesivo o inapropiado puede “provocar lesiones hepáticas graves, que pueden derivar en insuficiencia hepática aguda y poner en riesgo la vida”.

Entre las complicaciones físicas mencionadas, el documento detalla daños en el hígado, los riñones y el aparato digestivo: náuseas, vómitos, dolor estomacal y alteraciones metabólicas o circulatorias que pueden causar secuelas a largo plazo.

De forma inédita, la cartera sanitaria sumó una alerta sobre riesgos para el equilibrio mental y emocional de los menores afectados.

El Ministerio de Salud y
El Ministerio de Salud y Protección Social lanzó una advertencia urgente por el aumento de jóvenes que, motivados por el llamado “reto del acetaminofén” - crédito Ministerio de Salud

Aunque aseguró que la “evidencia científica sobre efectos directos o posibles impactos en la salud mental es limitada”, destacó que el consumo desmedido de acetaminofén se asocia frecuentemente a “consecuencias como cambios emocionales, irritabilidad, ansiedad o fluctuaciones del estado de ánimo, somnolencia excesiva, que afecta la concentración y el rendimiento académico, como también malestar emocional general”, todo ello como resultado de alteraciones en el funcionamiento del organismo.

El fenómeno del “reto del acetaminofén” pone al sistema de salud nacional ante un nuevo desafío, ya que la popularización de este tipo de prácticas a través de redes sociales puede desencadenar efectos impredecibles tanto en la salud pública como en el entorno escolar y familiar.

El Ministerio recomienda de manera enfática administrar acetaminofén únicamente bajo indicación médica y respetar las dosis y horarios, además de “evitar la automedicación en niños y adolescentes” y buscar atención médica inmediata si aparecen “náuseas, vómitos, somnolencia excesiva o cambios emocionales”.

La cartera concluye la advertencia en este nuevo documento instando a padres, cuidadores y personal de salud a extremar precauciones, y llama a “promover educación y prevención sobre el uso responsable de medicamentos” para contener los riesgos de esta tendencia que afecta a la niñez y adolescencia colombiana.

El Ministerio recomienda de manera
El Ministerio recomienda de manera enfática administrar acetaminofén únicamente bajo indicación médica y respetar las dosis y horarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asociación Colombiana de Psiquiatría denunció escasez de medicamentos para tratamiento de salud mental

Las recientes advertencias sobre la escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia han generado inquietud entre profesionales de la salud, que insisten en que el bienestar de los pacientes depende del acceso constante a estos fármacos.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) emitió un comunicado el 19 de marzo de 2026 para alertar sobre la situación y pedir acciones urgentes a las autoridades y a toda la cadena de suministro.

El Comité Ejecutivo de la ACP advirtió que una interrupción abrupta de los tratamientos puede provocar consecuencias graves: recaídas, reingresos hospitalarios, resistencia a los medicamentos y un incremento del riesgo de conductas autolesivas, incluido el suicidio. Según los especialistas, la continuidad terapéutica es esencial y solo puede mantenerse si los pacientes tienen acceso regular a antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos para el Tdah.

La disponibilidad limitada de medicamentos
La disponibilidad limitada de medicamentos para tratar trastornos mentales en Colombia preocupa a la comunidad médica y ha motivado recientes pronunciamientos - crédito Asociación Colombiana de Psiquiatria

La falta de acceso a estos fármacos preocupa especialmente porque afecta el progreso de quienes han realizado largos procesos de recuperación. El Comité Ejecutivo de la ACP señaló que la interrupción de los tratamientos no solo pone en peligro la salud de los pacientes, sino que también dificulta la obtención de resultados terapéuticos efectivos.

En Colombia, la escasez de medicamentos esenciales para la salud mental se ha extendido a varias regiones, según el pronunciamiento de la ACP. El organismo hizo un llamado a todos los actores del sector para que “adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”.

Para quienes buscan entender el problema actual, la escasez de medicamentos para trastornos mentales en Colombia ha sido reconocida oficialmente por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que sostiene que la situación amenaza la estabilidad, recuperación y calidad de vida de los afectados.

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