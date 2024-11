Polémica en redes por video viejo de Farina en el que estaría hablando mal de Karol G: “Somos artistas muy diferentes”

Confusión en redes sociales: video viejo de Fariana fue malinterpretado - crédito redes sociales

En las redes sociales, la cantante urbana paisa Farina se robó la atención debido a un clip extraído de una entrevista de ella en el programa De frente con Dímelo King, en octubre de 2022, que generó un debate entre los internautas.

El video en cuestión, que no es reciente, fue editado y publicado de manera que sus palabras parecieran dirigidas a Karol G, cuando en realidad se refería al también reguetonero Ryan Castro.

El video muestra a la cantante en la entrevista mencionada donde el presentador Elkin Jesús de la Hoz, conocido como Dímelo King, le cuestiona si escuchó las críticas de Yome Calenton en un diálogo que tuvo con él: “¿Tu escuchaste las críticas del Yome aquí en De frente con Dímelo King?”.

En su respuesta, ella menciona que no se pueden comparar trayectorias de artistas de diferentes géneros, específicamente entre el urban pop y el hip-hop. Esta declaración fue malinterpretada, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de una comparación con Karol G, conocida como La Bichota.

Esta confusión se dio en medio de los rumores de una supuesta rivalidad entre Fariana y Karol G, especialmente después del lanzamiento de la canción +57.

Sin embargo, los fanáticos de la cantante aclararon que sus comentarios no estaban dirigidos a su colega, sino que se referían a la diferencia de proyectos musicales entre ella y Ryan Castro.

“La gente es tan pendeja que ven un vídeo recortado de una entrevista vieja y creen que Farina anda hablando de Karol de verdad tienen que usar estas estrategias tan mediocres para limpiar el nombre de la pendeja que habla de niñas de 14 años en sus canciones?”; “DEMINTIENDO!! Este video es del 2022, y Farina no hablo de KarolG, el video está recortado para hacerla quedar mal!! Hay gente con tan poca neurona que le cree todo a una persona con una cuenta falsa llamándose “Fiona”; “Por culpa de este tweet mentiroso que tomó una entrevista antigua de Farina, hoy volvió la ola de odio contra ella”; “Yo defendiendo a Farina de todos los haters que creen que en esa entrevista ella habla de la Karol G, solo porque una cuenta fake creó ese rumor editando una entrevista del 2022, usen un poquito las neuronas!”.

Estas fueron las declaraciones originales de Farina: “El Yome siento que necesita datearse un poco más de la historia. Siento que no puede comparar trayectorias por lo que decía ahorita, no puedes comparar un artista de urban pop que está sonando en la radio constantemente con un artista que hace hip-hop porque son dos proyectos muy diferentes que se manejan de manera distinta y más en un país donde el hip-hop no suena. No puedes comparar porque somos artistas muy diferentes, las trayectorias; además, tú tampoco puedes comparar los tiempos. Tú no puedes decir que Ryan Castro y Farina, no es que yo salí en una época donde no había un montón de redes sociales, ni Spotify, ni un montón de cosas ahora tienen los artistas actuales, los que acaban de salir. Tú también tienes que datearte, ¿qué pasó con Farina durante esos seis o siete años? ¿Tendrían presupuesto? Tú no puedes comparar con mi carrera porque tú no sabes si yo, con cero pesos, remé y remé hasta donde estoy, no me puedes comparar con un artista con un presupuesto gigante y una chequera gigante. Entonces uno tiene que aprender a valorar los esfuerzos de cada artista y si yo no he logrado nada, imagínate entonces qué pueden estar pensando los artistas que no han llegado ni han logrado cosas tan grandes como las que yo he hecho, porque este año ha sido muy especial para mí: hice película, estuve en Playboy vivo súper bien de mi música, hice mi tour, he hecho muchas cosas este año”.

Además de este malentendido, la artista urbana también estuvo involucrada en una polémica en las plataformas digitales por su participación como jurado en el Miss Universo 2024, lo que generó diversas opiniones y críticas.

