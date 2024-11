“El país no puede ser un aplausómetro”: Petro lanzó pulla ante las campañas electorales que se avecinan

Gustavo Petro destacó la necesidad de reconvertir infraestructuras como las líneas férreas del Magdalena y La Guajira - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó activamente en el XXI Congreso Nacional de Infraestructura, en el Centro de Convenciones de Cartagena (Bolívar), un espacio en el que se debatieron diversos temas sobre el futuro del sector y la necesidad urgente de modernizar la infraestructura del país, especialmente la red ferroviaria y el transporte de carga y pasajeros. En este contexto, se destacó el proyecto del metro de Bogotá y la expansión de las vías que conectan con los puertos, iniciativas clave para la reactivación de la economía colombiana.

Petro comenzó su intervención haciendo una curiosa observación al señalar que: “Es tercera vez, donde mi costumbre es hablar con franqueza, no estamos en campaña electoral, por ahora, ahí no hablan con tanta franqueza, porque van en busca de un aplauso, y el país realmente no puede ser un aplausómetro, porque indudablemente hay avances y dificultades”.

Luego, Petro centró parte de su discurso en una reflexión más amplia sobre los retos económicos de Colombia y las posibles soluciones en términos de infraestructura. El mandatario reconoció la necesidad de actualizar los enfoques sobre desarrollo territorial, afirmando que “la infraestructura no es solo un soporte físico, sino un motor que debe estar alineado con el modelo de desarrollo económico del país”.

A su juicio, las obras civiles en sectores como la agricultura han tenido un crecimiento destacado, lo cual no solo es relevante para el sector primario de la economía, sino para el desarrollo de nuevas dinámicas económicas en las regiones.

Gustavo Petro indicó que en las candidaturas, las figuras suelen buscar aprobación según la cantidad de aplausos recibidos, pero aclaró que ese no era su enfoque - crédito Presidencia de la República/YouTube

El presidente también hizo un llamado a entender que, si bien el sector de infraestructura debe avanzar, la reactivación económica no puede ser vista desde una sola perspectiva. En este sentido, Petro señaló que la inversión en infraestructura debe considerar una reconversión de las actividades productivas del país. Como ejemplo, el jefe de Estado mencionó el drástico descenso en el transporte de carbón por las vías férreas, señalando que las infraestructuras construidas para exportar este mineral ya no son suficientes ni rentables, dado que la demanda global de carbón ha disminuido.

“La infraestructura que se diseñó para el carbón, como las líneas férreas del Magdalena o La Guajira, hoy enfrenta un desafío de reconversión. Pasamos de mover 50 millones de toneladas a solo 10, lo que obliga a replantear su uso y a explorar nuevas posibilidades para estas infraestructuras”, afirmó Petro.

El presidente Petro recordó que, a pesar del estancamiento económico mundial, Colombia se mantiene como un país líder en reactivación económica - crédito Gabriel Aponte/Getty Images

Además, en su intervención, el presidente destacó una tendencia positiva en la balanza comercial de Colombia, destacando que el país ha logrado diversificar sus fuentes de ingresos, en ese sentido, Petro señaló el crecimiento del sector turístico como un ejemplo claro de esta transición.

“Este año, el turismo extranjero en Colombia generará alrededor de 10.000 millones de dólares, superando las exportaciones de carbón, lo que confirma que el país está dejando atrás su dependencia de este mineral”, explicó Petro.

Por otro lado, el mandatario también mencionó la importancia de la agricultura, un sector que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que tuvo un crecimiento del 10,6% en el último año. Petro sugirió que este auge en la producción agrícola está vinculado al aumento de obras civiles en el sector, como la construcción de sistemas de riego, los cuales han mejorado la productividad del campo colombiano.

Petro se refirió a los avances en la lucha contra la inflación, aunque destacó que la inflación no afecta todos los sectores de la misma manera - crédito Sergio Reyes/AP

Petro no dejó de referirse al contexto internacional, mencionando que “el mundo sigue estancado, pero Colombia se reactiva”. En este sentido, destacó que, a pesar de los desafíos globales, el país se mantiene como uno de los principales procesos de reactivación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). También hizo énfasis en que la batalla contra la inflación fue relativamente exitosa, aunque advirtió sobre la complejidad del fenómeno, ya que la inflación no afecta a todos los sectores de manera uniforme.

Así mismo, el mandatario abordó el tema de las tarifas de los peajes, en línea con los comentarios hechos por el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, que había hablado de la necesidad de ajustar las tarifas como parte de la financiación de proyectos de infraestructura. Si bien el ejecutivo había señalado que este ajuste sería necesario, Petro hizo énfasis en que, más allá de este tipo de medidas, el verdadero reto está en encontrar un equilibrio entre la inversión en infraestructura y las necesidades de desarrollo territorial y social.