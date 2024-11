⁠Laura Tobón reveló que tuvo dificultades en su matrimonio y decidieron ir a terapia de pareja: “Fue difícil”

Laura Tobón compartió los retos en su matrimonio con Álvaro Rodríguez - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora y modelo bogotana Laura Tobón compartió recientemente detalles sobre una crisis matrimonial que enfrentó junto a su esposo Álvaro Rodríguez, un destacado empresario.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, Tobón reveló que la pareja decidió buscar ayuda profesional para superar las dificultades en su relación: “No fue fácil, pero hoy estamos en un gran momento”.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2017, ha sido considerada una de las más estables y discretas de la industria del entretenimiento colombiano; sin embargo, la modelo confesó que atravesaron momentos difíciles que los llevaron a optar por la terapia de pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La pareja confesó atravesar altibajos en su relación. La modelo destacó la importancia de la terapia en su proceso de comunicación, animando a sus seguidores a buscar ayuda profesional en situaciones similares - crédito @laura_tobon/Instagram

“Nosotros, Álvaro y yo, tomamos la decisión de ir a terapia cuando pasamos uno de los momentos más difíciles y les voy a decir una cosa, fue una de las mejores cosas que pudimos haber decidido para nuestra relación”, expresó la presentadora, destacando la importancia de normalizar los altibajos en las relaciones.

En sus declaraciones, la modelo destacó que la terapia les enseñó a comunicarse mejor y a enfrentar sus inseguridades personales.

“Esto fue lo que aprendí cuando fui a terapia de pareja (...) Algo que aprendí es que no se trata de cambiar al otro, yo llegué a terapia pensando ‘yo estoy aquí para que él entienda mi punto’, pero me di cuenta de que todos en general tenemos nuestros propios traumas y nuestras propias historias y que, a veces proyectamos nuestras inseguridades en la relación en la que estamos (...) Aprendí que tenía que mirar hacia adentro y trabajar en mí primero. Entendí que comunicar no es solo hablar, la terapia me enseñó a verdaderamente, escuchar, hacer pausas y expresar cómo me siento, sin culpar al otro. Cuando ambos nos estamos expresando desde la empatía, todos los problemas se sienten mucho más manejables”, comentó, resaltando la importancia de la empatía y la escucha activa en la relación.

Tobón y Rodríguez optaron por la terapia de pareja para enfrentar sus dificultades - crédito @laura_tobon/Instagram

Además, invitó a sus seguidores a considerar la ayuda profesional si enfrentan problemas similares en sus matrimonios: “Primero que todo, normalicemos que todas las parejas tienen altos bajos (...) Algo que es clave y con lo que se van a acordar de mí es que, amar no significa resolverle la vida al otro, cada uno tiene su propio camino y la mejor forma de amar, a veces también es dando espacios y confiando en que ambos pueden crecer de manera conjunta e individual (...) Para nosotros fue una oportunidad maravillosa de realmente conocernos a un nivel muchísimo más profundo”.

Los seguidores de la presentadora le agradecieron por contar su historia real: “que lindo es algo tan real. 🫶🏻”; “Me encanta!! Mujeres reales”; “Te amo y amor lo honesta que eres ❤️”; “Lo mejor que se puede hacer es ir a terapia. Las relaciones se alinean, la relación avanza muchísimo. Felicidades”; “Que lindo que trabajen por su relación y no tomar decisiones a la ligera ❤️❤️ bendiciones para tu familia 🙏🏽”.

El economista y presidente de Ventura Group Álvaro Rodríguez, que es 10 años mayor que la presentadora, también es conocido por su participación como jurado en el programa de emprendimiento Shark Tank Colombia. Su trayectoria en el mundo empresarial ha sido una fuente de inspiración para la bogotana, que ha incursionado en el ámbito digital y empresarial, compartiendo su vida como madre primeriza de Lucca y esposa en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.

La reconocida presentadora colombiana reveló que buscaron ayuda profesional para mejorar su relación - crédito @laura_tobon/Instagram

La relación entre Tobón y Rodríguez comenzó en un festival de la leyenda vallenata, donde se conocieron mientras ella trabajaba y él disfrutaba de unas vacaciones. Poco después, iniciaron su noviazgo y se casaron en una ceremonia católica en 2017. A pesar de su presencia activa en redes sociales, la pareja ha mantenido su vida familiar en privado, sin rumores de separación o conflictos.

Rodríguez, además de su rol en Ventura Group, es cofundador de otras empresas como Innside, Comfy y Stive, y conduce un pódcast llamado Boss Tank: ser tu propio jefe, donde ofrece consejos a emprendedores. La modelo ha mencionado en varias ocasiones que su esposo es su mayor fan y apoyo en todos sus proyectos.

Mientras que Laura inició su carrera en el modelaje a los 15 años, participando en pasarelas como Colombiamoda y CaliExposhow. Estudió Comunicación Social con énfasis en Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana. En 2011, fue finalista del concurso Chica E! Colombia, lo que impulsó su carrera en la televisión. Ha sido presentadora de programas como La Rueda de la Fortuna, la sección de entretenimiento de Noticias RCN, La Voz Teens, Dile sí al Vestido en Discovery Home & Health, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y la tercera temporada de La Voz Kids en Caracol Televisión. En 2023, debutó como actriz en la serie Primate.