Caso Juan Felipe Rincón: madre de una las niñas con las que habló, reveló detalles de los chats; “Le pide fotos”

El joven Juan Felipe Rincón habría enviado fotos de sus partes íntimas a la menor de edad - crédito Colprensa e Instagram

En medio de la investigación que adelantan las autoridades por el asesinato del joven de 21 años Juan Felipe Rincón (24 de noviembre de 2024), hijo del inspector de la Policía Nacional William Rincón, ha surgido información sobre presuntas conductas punibles en las que habría incurrido el joven. En su celular encontraron conversaciones que habría mantenido con menores de edad, en las que les solicitaba el envío de fotografías íntimas.

Una testigo del acoso sexual que presuntamente ejercía Juan Felipe Rincón sobre las niñas aseguró a Blu Radio que la familia de la menor de ocho años se enteró de las peticiones que había estado haciendo el joven. Por eso, decidieron idear un plan para confrontarlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta versión de los hechos fue confirmada por Katherine Sotelo, madre de la niña de ocho años. Según reveló en entrevista con W Radio, su hija solía utilizar su celular y, a través de una cuenta de Instagram que creó, empezó a conversar con el joven. En los chats pudo ver que el joven le había pedido contenido explícito a la menor.

Familia de una de las menores que habló con el joven Juan Felipe Rincón, hijo de un inspector de la Policía, asegura que su escolta fue el responsable del asesinato - crédito Colprensa

“Mi hija siempre usa mi celular, yo no soy muy buena para las redes sociales, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram. Me di cuenta porque la noto nerviosa, le quito el celular y empiezo a leer todas esas barbaridades que Juan Felipe estaba entablando en conversación con mi hija”, detalló la madre de la niña al medio de comunicación.

Según precisó, la niña estuvo hablando con Juan Felipe Rincón durante tres o cuatro días, y que el último día que conversaron, jugaron ‘verdad o reto’, y, en medio de la dinámica, el joven le pidió que le enviara fotos de ella desnuda.

“Él le dice a mi hija que lo consienta, le pide fotos de su vagina y mi hija le dice que ella le manda las fotos con un emoji. Él le dice: ‘No, ¿por qué con emoji, si yo te he enviado muchas sin emoji?’”, contó. Entonces, supo que, en varias oportunidades, el joven le había enviado fotos de sus partes íntimas a su hija.

Juan Felipe Rincón habría mantenido conversaciones de carácter sexual con dos menores de edad - crédito Unsplash

De acuerdo con los chats, Rincón citó a la niña para verla presencialmente. Ahí, la familia de la menor ideó una estrategia para encontrarse con él y cuestionarlo por su conducta. La madre de la niña se hizo pasar por su hija en el chat y pactan reunirse. En el encuentro estuvo presente Andrés Camilo Sotelo Torres, presunto responsable del asesinato del joven.

Sin embargo, la mujer aclaró que su intención no era asesinarlo, sino confrontarlo, saber si había más menores de edad siendo acosadas sexualmente, evitar que escapara y dejarlo a disposición de las autoridades. Además, aseguró que fue el escolta de Rincón el que disparó.

“No queríamos matar a un muchacho, a nadie se le va a desear la muerte, yo quería hablar con él, tal vez cachetearlo, porque eso no se hace, pero jamás íbamos a saber que él iba a llegar con un policía, que no estaba en sus cinco sentidos, que estaba drogado, y que iba a empezar a disparar”, precisó.

Decidieron llamar a la Policía para que atendiera el caso y, aunque la estación y la alcaldía estaban cerca, al parecer, tardaron media hora en llegar, por lo que no fue posible salvar la vida del joven.

Andrés Camilo Soleto, presunto asesino de Juan Felipe Rincón, ya fue judicializado y la Fiscalía le imputó cargos por homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, - crédito Captura de pantalla

Andrés Camilo Soleto ya fue judicializado y la Fiscalía le imputó cargos por homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, los cuales no aceptó. Hasta el momento, no se ha determinado ninguna medida de aseguramiento, puesto que la audiencia tuvo que suspenderse, teniendo en cuenta que el procesado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.