Tractomula que se quedó sin frenos en la vía San Gil – Bucaramanga, evitó una tragedia chocando con la montaña

Lejos de amortiguar el golpe contra otros vehículos, fue perdiendo velocidad hasta que, finalmente, se volcó - crédito @ColombiaOscura_ / X

La habilidad de un conductor de carga evitó una tragedia en la vía que de San Gil conduce a Bucaramanga, luego de que su vehículo se quedara sin frenos.

Según se aprecia en la grabación de una cámara de seguridad instalada en cercanías a donde ocurrió el accidente, para evitar afectar a otros conductores, el camión trató de frenar con ayuda de la montaña.

Evitando el tráfico y a los demás vehículos en la vía, fue recargando el lateral de la tractomula con las piedras, hasta que, finalmente, se volcó.

Las habilidades del conductor acapararon el debate en redes sociales - crédito @ColombiaOscura_ / X

En la grabación se ve cuando los locales corren para auxiliar al conductor que, lejos de amortiguar el golpe con otros vehículos, encontró la manera de perder velocidad y, finalmente, detenerse, aunque fuera de lado.

Desde que ocurrió el incidente, la tarde del viernes 22 de noviembre, el video se ha viralizado en las redes sociales, donde la habilidad al volante del mulero ha sido el centro de discusión.

“Excelente conductor”, “Siempre me preguntaba por qué no hacían esto”, “¡Señor conductor!”, “Nada de excelente conductor... este tipo de vehículos suelen quedarse sin frenos porque recalientan las campanas de tanto frenar por bajar rápido y con sobrecarga. No son máquinas para correr y le faltaba mantenimiento”.

Aseguradora explica qué hacer en caso de quedarse sin frenos y cómo evitarlo

En situaciones en las que los frenos del vehículo dejan de funcionar, es fundamental mantener la calma y actuar de manera correcta, según recomendaciones de la fundación Mapfre. La prioridad es garantizar la seguridad del conductor y de los demás usuarios en la vía.

Una revisión frecuente de los frenos y del líquido de frenos puede prevenir estas fallas, que suelen originarse por pérdida de líquido, desgaste de las pastillas o sobrecalentamiento del sistema.

Si al pisar el pedal del freno este se hunde sin resistencia, o si se perciben chirridos y vibraciones sin que el coche frene, hay una falla evidente. Otra señal es un pedal esponjoso con un recorrido excesivo, lo que indica que el vehículo apenas reduce su velocidad. Estas condiciones requieren atención mecánica inmediata.

Los frenos deben revisarse de manera periódica para evitar contratiempos en carreteras - crédito Mitsubishi Motors

Ante un fallo de frenos, lo primero es encender las luces de emergencia para alertar a los demás conductores. Posteriormente, se deben realizar pequeños toques en el pedal para comprobar si los frenos vuelven a responder. Si esto no es efectivo, se debe emplear el freno motor, una técnica que permite disminuir la velocidad mientras se mantiene el control del volante.

Para usar el freno motor, es necesario reducir las marchas gradualmente: pisar el embrague y cambiar a una marcha inferior, desde quinta a cuarta, luego a tercera, segunda y finalmente primera, hasta que el vehículo se detenga. Siempre que sea posible, debe estacionarse en una zona segura fuera de la calzada. Es importante utilizar el chaleco reflectante, colocar los triángulos de emergencia y solicitar asistencia mecánica antes de reanudar la circulación.

En carreteras, una solución adicional son las zonas de frenado de emergencia, identificadas con la señal S-16. Estas áreas, recubiertas con materiales como gravilla o arena, ayudan a detener el coche de manera controlada en caso de fallos graves en el sistema de frenos.

Apagar el vehículo o utilizar el freno de mano podría resultar en el volcamiento del vehículo - crédito iStock

¿Qué no hacer en caso de quedarse sin frenos?

Tirar del freno de mano puede bloquear las ruedas traseras, haciendo que el coche pierda estabilidad y derrape, especialmente a altas velocidades. Apagar el motor tampoco es una opción, ya que el volante podría bloquearse, imposibilitando cualquier maniobra evasiva y aumentando el riesgo de choque con otros vehículos u obstáculos.

En caso de un incidente, es fundamental no volver a conducir el vehículo hasta que un profesional revise y repare la avería.