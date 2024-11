“No siento el bebé”: Tutina de Santos narró la angustia vivida en uno de sus embarazos y el apoyo de Juan Manuel Santos

Tutina de Santos compartió cómo el embarazo de Esteban Santos la puso al límite, enfrentando temores profundos y tomando decisiones difíciles - crédito @estebansantos10/Instagram

María Clemencia Rodríguez de Santos, más conocida como Tutina de Santos, es un referente de elegancia y serenidad en Colombia y a lo largo de los años, su vida estuvo marcada por la discreción y la sofisticación, pero recientemente reveló detalles de un episodio personal que la marcó profundamente.

En su participación en el podcast Menopáusica y qué, dirigido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, la ex primera dama y esposa de Juan Manuel Santos compartió una de las experiencias más angustiosas de su vida, relacionada con su embarazo de Esteban Santos, su hijo menor –recordado por su matrimonio con Gabriela Tafur, en una fiesta catalogada como ‘la boda del año’–.

La ex primera dama rememoró el complejo panorama que vivió a los tres meses de gestación, cuando sufrió un desprendimiento de placenta, lo que la obligó a permanecer hospitalizada durante los siguientes cuatro meses de embarazo; sin embargo, fue un episodio posterior el que, según confesó, constituyó uno de los momentos más aterradores de su vida como madre.

Durante su conversación con las conductoras del podcast, Tutina relató cómo, al llegar al sexto mes de embarazo, los médicos le sugirieron realizar un examen para evaluar el estado de salud de su bebé, con particular atención al desarrollo de su cerebro. En este momento, ella expresó su desconcierto y miedo ante la incertidumbre de lo que podría significar ese examen: “Cuando me dijeron a los seis meses que tenían que hacer un examen para saber si el cerebro del bebé venía bien (...) El médico me dijo, tenemos que hacer esto para mirar, y si no, tomar decisiones, y dije, ¿decisiones? ¿De qué decisiones me está hablando?”, recordó.

Lo que realmente le causó angustia fue no poder sentir a su hijo en su vientre, de acuerdo con su relato, cargado de emoción, la ex primera dama señaló que uno de los mayores temores de esa etapa fue la sensación de no percibir al bebé, lo cual, en su mente, generó una espiral de dudas y temores sobre la vida de Esteban.

“Yo decía, ‘no siento el bebé', entonces se ahogó, se ahorcó, se murió (… ) así lo que fuera”, confesó. La preocupación por la falta de movimiento de su hijo en su interior fue, según sus palabras, la verdadera fuente de su angustia.

A pesar de la gravedad de la situación, la presencia de su esposo, el expresidente Juan Manuel Santos, fue crucial en esos momentos de incertidumbre. Tutina recordó cómo, al comunicarle a su esposo la preocupación por la salud del bebé, él le brindó un respaldo incondicional: “Lo que tú decidas, yo te respaldo”, fue la respuesta de Santos, un apoyo que, según ella, resultó fundamental en ese periodo tan difícil.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz, pues Esteban nació saludable, aunque prematuro, y Tutina tomó la decisión de apartarse del trabajo para dedicarle todo su tiempo y cuidados. En la entrevista, compartió que esa experiencia de incertidumbre y preocupación transformó el vínculo con su hijo.

Pues cabe destacar que, Tutina de Santos comenzó su carrera en el sector financiero, al trabajar en la Caja Social de Ahorros en el área de mercado, y luego fue asistente de la presidencia de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, parte del Grupo Social de los jesuitas. En ese entorno, tuvo como jefa a Noemí Sanín, que posteriormente la nombró secretaria privada en el Ministerio de Comunicaciones, y fue a través de ella que conoció a Juan Manuel Santos, que, tras regresar de Londres, trabajaba como subdirector de El Tiempo.