Angélica Jaramillo mostró cómo estuvo ‘tras las rejas’ en centro de rehabilitación: “Solo dije la verdad”

En una video de Instagram, la actriz declaró haber consumido cocaína y tussi - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Meses atrás, Angélica Jaramillo, exconcursante del reality Protagonistas de Nuestra Tele, estremeció a la industria del entretenimiento, tras relatar cómo cayó en el consumo de las drogas desde los 15 años.

Según la modelo, fuertes sucesos que ocurrieron en su vida la llevaron a tomar malas decisiones de las que hoy se arrepiente. Jaramillo se vio obligada a pedir ayuda y fue internada en un centro de rehabilitación, donde aseguró haber estado retenida en contra de su voluntad.

Jaramillo describió su experiencia como un “secuestro”, afirmando que fue llevada al lugar bajo los efectos de sustancias desconocidas y sin su consentimiento.

“Me llevan en una camioneta totalmente drogada, pues me llevaban drogando varios días con quien sabe qué cosa. Entonces, sale un comunicado en el que dice que ellas [Laura y Sofía Jaramillo] obraron a través de un consentimiento médico que decía qué podían darme para internarme en un lugar (...) Alguien me arrebató el teléfono y yo me agarré de la manija del carro. Ahí vuelvo en sí y pido auxilio, yo veía puras caras extrañas. A mí me tienen secuestrada en contra de mi voluntad, me querían desorbitar, pero me les volé”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.

Angélica Jaramillo mostró como fue su paso por rehabilitación - crédito: @angelica_jaramillov/Instagram

La actriz y modelo compartió en su cuenta de Instagram una imagen que, según ella, evidencia las condiciones en las que estuvo durante 26 días. En la fotografía, se le ve encerrada en una habitación con rejas y candado. “Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad”, escribió Jaramillo junto a la imagen, reafirmando su versión de los hechos.

El conflicto familiar se intensificó cuando Jaramillo se enfrentó públicamente a sus hermanas menores, Laura y Sofía Jaramillo, a quienes acusa de haber actuado sin su consentimiento. Según la actriz, sus hermanas justificaron su internamiento basándose en una supuesta autorización del médico. “Me llevan en una camioneta totalmente drogada, pues me llevaban drogando varios días con quién sabe qué cosa”, declaró Jaramillo al medio citado, detallando el momento en que recuperó la conciencia y pidió ayuda.

La mamá de Angélica Jaramillo habló sobre la pelea entre sus hijas

Laura y Sofía le responden a su hermana Angélica a través de las redes sociales - crédito @laujaramillov - @angelica_jaramillov/Instagram

La situación ha generado un tenso intercambio de mensajes entre las hermanas, aumentando la atención mediática sobre el caso. Así las cosas, mientras que la empresaria bogotana busca esclarecer su situación y defender su versión de los hechos ante el público y los medios, se hizo pública la opinión de su madre, Amparo, sobre el estado de salud de su hija y la pelea que ha tenido con sus hermanas frente a su adicción a las drogas.

Laura Jaramillo mostró a sus seguidores en Instagram una conversación con su madre en la que le pedía dejar atrás los problemas que han tenido, pues estos afectan el nombre de la familia.

Mamá de Angélica Jaramillo hizo un llamado a sus hijas para que no se peleen más - crédito @emfuror/IG

“Hija, dejen así ya no más peleas entre familia, no hagan caso deje que hable, que diga puede decir mucho, hija. Ustedes saben quienes son y cómo se comportan lo demás resbala, ya no me den más angustia hija, yo simplemente escucho y callo hija no voy a tomar lo que no es para nosotros”, puntualizó.

En tono conciliador, pidió dejar de responder a las declaraciones de Angélica y criticar las acciones de su hermana y reconocer que son producto del difícil momento por el que está pasando.

“Hija, simplemente no hagas caso deja que diga todo lo que quiera tú razonas hija, ella en este momento es totalmente irracional. Solo háganlo por mi hija, para mí todo esto que ha venido pasando no ha sido fácil entender esto hija, por favor”, escribió Amparo.