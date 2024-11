Rigoberto Urán dio un adelanto del discurso que tiene preparado por sí gana en los premios Emmy: su acento en inglés encantó a las redes

Rigo se prepara para asistir a los premios Emmy junto a Juan Pablo Urrego - crédito RCN TV

Rigoberto Urán es uno de los deportistas más destacados en el país por su desempeño como ciclista profesional que lo ha hecho ganar grandes reconocimientos intencionales, además logró ganarse el corazón de los televidentes contando su historia en la producción Rigo.

La novela del Canal RCN contó el inicio de Urán en el deporte y como contra todos los obstáculos económicos y sociales logró sobresalir y convertirse en un ejemplo de superación para sus seguidores.

La producción logró tener un gran impacto en su producción e historia, que fue considerada por los premios Emmy Internacional como una de las menores series del último año. La gala que premia lo más destacado de la televisión en el mundo compartió que la historia del ciclista se encuentra en la categoría mejor novela internacional.

La premiación se llevará a cabo el lunes 25 de noviembre en Nueva York, por lo que, en una cómica aparición, el deportista junto al protagonista de la serie, Juan Pablo Urrego revelaron como están preparando su discurso en inglés en caso de llevarse el galardón, por lo que la pronunciación de Rigo desató los comentarios en redes sociales.

Rigo y Juan Pablo se preparan para ir a la gala de los Emmy - crédito @rigobertouran / Instagram

“Muchachos vean, por aquí estoy con mi mamá llegando del Giro de Rigo en Ecuador y también estoy con el Rigo genérico (Juan Pablo Urrego), vamos para Nueva York, nominados a qué, diga qué usted es más inteligente que yo”, dijo Rigo, “vamos a los Emmy Internacional”, respondió el actor.

En el video se ve que Rigo tiene la esperanza de llevarse el galardón a casa, por lo que confesó que ha practicado su discurso en Inglés. ”Se imagina que estos hijueputas montañeros se ganen eso, ay papi, y el discurso toca en inglés... Vea: I’m so happy to... ¿to qué?, to win this award, all people form Colombia, thank you”, dijo entre risas.

El video del Rigo junto a Juan Pablo desató una cantidad de reacciones en redes en donde los internautas destacan el carisma de los colombianos y además les desean que puedan traer el trofeo al país.

“Para mí ya ganaron, es una re chimba de novela”, “ellos son mucho ambiente”, " si merecen ese premio, ya la he visto tres veces y voy por la cuarta”, “ese nivel de inglés me encanta jaja”, “ya quiero escuchar ese discurso en vivo”, “Juan Pablo es el Rigo de Temu”, fueron algunas de las reacciones.

La nominación de Rigo a los Emmy

El 19 de septiembre del 2024, se dio a conocer que la historia del ciclista de Urrao fue elegible dentro de las mejores producciones internacionales para recibir una nominación a los premios Emmys Internacional.

La producción que cuenta la vida del ciclista Rigoberto Urán logró conquistar a los televidentes con la historia de superación del pedalista, novela protagonizada por Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán y con un elenco destacado como lo fue Robinson Díaz, Julián Arando, Sandra Reyes, Andrea Guzmán, Emmanuel Restrepo, entre otros grandes actores colombianos.

La novela Rigo de RCN se centra en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán. A través de la serie, se relata desde su infancia hasta su exitosa carrera en el ciclismo profesional, destacando los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado. La producción busca mostrar tanto los momentos de triunfo como las adversidades superadas por Urán a lo largo de su trayectoria.

La vida de Rigoberto Urán está nominada a los Emmy - crédito @canalrcn/Instagram

Gracias a la llegada de la historia a la plataforma de streaming Prime Video, el público internacional tuvo la oportunidad de conocer la historia del ciclista de Urrao, lo que le permitió dejar huella en los espectadores internacionales e impulsó la producción para ser considerada por los Emmy.

En su categoría, Rigo competirá con dos producciones españolas, La Promesa y Salón de Té La Moderna, así como con la turca Safir, lo que afirma el creciente impacto de las producciones colombianas en el extranjero, al punto de convertirse en habituales en estos premios en los últimos años.